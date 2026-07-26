Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
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Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО
Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру
Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО
Россия усиливает свою противовоздушную оборону, отмечают на Западе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
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спецоперация
сво
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🟥 Одесские паблики публикуют кадры тонущего судна на рейде;🟥 Сообщается о взрывах в Николаеве;🟥 Взрывы гремят в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Ростовской области;🟥 Иран ответит на атаку ВСУ иранского судна, в результате которой погиб моряк и ещё один был ранен. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым"Зеленский атаковал иранское торговое судно и убил моряка", - заявил Аракчи после разговора с российским коллегой.Официальный Тегеран уверен, что Израиль провоцировал удар украинских военных по иранскому судну.🟦 Западные исследователи сообщают о масштабных работах по усилению ПВО Москвы и области, окрестностей Балтики, а также городов с расположенными там НПЗ и авиабазами. Об этом сообщает тг-канал "Военный осведомитель";🟦 Число детей, потерявших родителей в результате агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Наше государство делает все возможное, чтобы обеспечить этим детям достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку", - добавила она.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, николаев, запорожье, иран, сергей лавров, владимир зеленский, дарья морозова, мид, нпз, пво, израиль
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Николаев, Запорожье, Иран, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дарья Морозова, МИД, НПЗ, ПВО, Израиль

Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО

19:22 26.07.2026 (обновлено: 19:30 26.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Mezinov Alexey Viktorovich / Перейти в фотобанкНиколаев порт
Николаев порт - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© commons.wikimedia.org / Mezinov Alexey Viktorovich
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Россия усиливает свою противовоздушную оборону, отмечают на Западе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Одесские паблики публикуют кадры тонущего судна на рейде;
🟥 Сообщается о взрывах в Николаеве;
🟥 Взрывы гремят в оккупированном ВСУ Запорожье;
🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Ростовской области;
🟥 Иран ответит на атаку ВСУ иранского судна, в результате которой погиб моряк и ещё один был ранен. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым
"Зеленский атаковал иранское торговое судно и убил моряка", - заявил Аракчи после разговора с российским коллегой.
Официальный Тегеран уверен, что Израиль провоцировал удар украинских военных по иранскому судну.
🟦 Западные исследователи сообщают о масштабных работах по усилению ПВО Москвы и области, окрестностей Балтики, а также городов с расположенными там НПЗ и авиабазами. Об этом сообщает тг-канал "Военный осведомитель";
🟦 Число детей, потерявших родителей в результате агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Наше государство делает все возможное, чтобы обеспечить этим детям достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку", - добавила она.
Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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19:44Россия масштабно усиливает ПВО
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