https://ukraina.ru/20260726/sudno-tonet-pod-odessoy-zelenskiy-ubil-moryaka-vzryvy-v-nikolaeve-i-zaporozhe-novosti-svo-1081864793.html

Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО

Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО - 26.07.2026 Украина.ру

Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО

Россия усиливает свою противовоздушную оборону, отмечают на Западе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T19:22

2026-07-26T19:22

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🟥 Одесские паблики публикуют кадры тонущего судна на рейде;🟥 Сообщается о взрывах в Николаеве;🟥 Взрывы гремят в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Отбой ракетной опасности объявлен в Ростовской области;🟥 Иран ответит на атаку ВСУ иранского судна, в результате которой погиб моряк и ещё один был ранен. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым"Зеленский атаковал иранское торговое судно и убил моряка", - заявил Аракчи после разговора с российским коллегой.Официальный Тегеран уверен, что Израиль провоцировал удар украинских военных по иранскому судну.🟦 Западные исследователи сообщают о масштабных работах по усилению ПВО Москвы и области, окрестностей Балтики, а также городов с расположенными там НПЗ и авиабазами. Об этом сообщает тг-канал "Военный осведомитель";🟦 Число детей, потерявших родителей в результате агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Наше государство делает все возможное, чтобы обеспечить этим детям достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку", - добавила она.Актуальное интервью: Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского институтаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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