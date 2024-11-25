https://ukraina.ru/20241125/1059173741.html

Главное за ночь 25 ноября

Главное за ночь 25 ноября - 25.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 ноября

ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской,... Украина.ру, 25.11.2024

2024-11-25T08:07

2024-11-25T08:07

2024-11-25T08:07

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ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также цели были поражены в оккупированном Запорожье, Виннице, Киеве и Черкассах.Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 23 украинских БПЛА: над Калужской областью уничтожено восемь дронов, семь - над Курской, пять - над Брянской и три – над Белгородской. Также о семи сбитых над Курской областью ракетах сообщил губернатор региона.Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки БПЛА на региональный запас зерновых культур в Макеевке, - пресс-служба местного УФСБ.Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, - Владимир Рогов. По его словам, из Ильинки противник полностью выбит, в Романовке идут активные бои, а Елизаветовка практически полностью взята под контроль российских ВС, там началась зачистка западной части села.К утру возгорание на территории промышленного предприятия, начавшееся в результате падения обломков БПЛА, ликвидировано. Пострадавших, по предварительной информации, нет, - губернатор Калужской области.Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, - военнопленный Денис Петраков.Киев только на две трети выполнил план мобилизации, - Economist. Ситуация усугубляется нехваткой и "качеством новобранцев": многие мобилизованные слишком стары, больны или не имеют мотивации для участия в боях. На фоне всеобщего упадка морального духа около 70% солдат ВСУ согласны на территориальные уступки;Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии и теперь даже больше зарабатывают, - глава крымского парламента Константинов.Подробнее о жизни в новых регионах РФ - в материале В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —Хуснуллин на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, калужская область, владимир рогов, владимир константинов, вооруженные силы украины