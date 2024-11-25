https://ukraina.ru/20241125/1059173741.html
Главное за ночь 25 ноября
Главное за ночь 25 ноября - 25.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 ноября
ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской,... Украина.ру, 25.11.2024
2024-11-25T08:07
2024-11-25T08:07
2024-11-25T08:07
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владимир константинов
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ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также цели были поражены в оккупированном Запорожье, Виннице, Киеве и Черкассах.Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 23 украинских БПЛА: над Калужской областью уничтожено восемь дронов, семь - над Курской, пять - над Брянской и три – над Белгородской. Также о семи сбитых над Курской областью ракетах сообщил губернатор региона.Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки БПЛА на региональный запас зерновых культур в Макеевке, - пресс-служба местного УФСБ.Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, - Владимир Рогов. По его словам, из Ильинки противник полностью выбит, в Романовке идут активные бои, а Елизаветовка практически полностью взята под контроль российских ВС, там началась зачистка западной части села.К утру возгорание на территории промышленного предприятия, начавшееся в результате падения обломков БПЛА, ликвидировано. Пострадавших, по предварительной информации, нет, - губернатор Калужской области.Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, - военнопленный Денис Петраков.Киев только на две трети выполнил план мобилизации, - Economist. Ситуация усугубляется нехваткой и "качеством новобранцев": многие мобилизованные слишком стары, больны или не имеют мотивации для участия в боях. На фоне всеобщего упадка морального духа около 70% солдат ВСУ согласны на территориальные уступки;Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии и теперь даже больше зарабатывают, - глава крымского парламента Константинов.Подробнее о жизни в новых регионах РФ - в материале В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —Хуснуллин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, калужская область, владимир рогов, владимир константинов, вооруженные силы украины
ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях. Также цели были поражены в оккупированном Запорожье, Виннице, Киеве и Черкассах.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 23 украинских БПЛА: над Калужской областью
уничтожено восемь дронов, семь - над Курской, пять - над Брянской и три – над Белгородской. Также о семи сбитых над Курской областью
ракетах сообщил губернатор региона.
Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки БПЛА на региональный запас зерновых культур в Макеевке
, - пресс-служба местного УФСБ.
Подразделения ВСУ
попали в "огневой мешок" южнее Курахово
, - Владимир Рогов
. По его словам, из Ильинки противник полностью выбит, в Романовке
идут активные бои, а Елизаветовка практически полностью взята под контроль российских ВС, там началась зачистка западной части села.
К утру возгорание на территории промышленного предприятия, начавшееся в результате падения обломков БПЛА, ликвидировано. Пострадавших, по предварительной информации, нет, - губернатор Калужской области.
Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, - военнопленный Денис Петраков.
Киев только на две трети выполнил план мобилизации, - Economist. Ситуация усугубляется нехваткой и "качеством новобранцев": многие мобилизованные слишком стары, больны или не имеют мотивации для участия в боях. На фоне всеобщего упадка морального духа около 70% солдат ВСУ согласны на территориальные уступки;
Национализированные в Крыму
предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии и теперь даже больше зарабатывают, - глава крымского парламента Константинов
.
Подробнее о жизни в новых регионах РФ - в материале В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —Хуснуллин на сайте Украина.ру.