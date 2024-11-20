В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин - 20.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241120/1059062962.html
В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин
В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин - 20.11.2024 Украина.ру
В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин
Спрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение. Об этом 20 ноября в рамках правительственного часа в Совфеде заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА "Новости"
2024-11-20T12:56
2024-11-20T12:56
новости
россия
экономика
процентная ставка
новые регионы
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059063103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_443539e4daaf93f6e724ea194a42926f.jpg.webp
В июле Хуснуллин сообщал, что благодаря действию в новых регионах льготной ипотечной программы к 2030 году там может быть построено 12 миллионов квадратных метров жилья.Накануне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина представила депутатам доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов."Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4%-4,5% в следующем году, затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки", — заявила она.По её мнению, снижение ставки российским Центробанком возможно не только при условии почти двукратного сокращения инфляции (с 8-8,5% в 2024 году), но также отсутствия шоковых факторов извне.Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФДругие новости экономики: Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян
https://ukraina.ru/20240717/1056308716.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059063103_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ba52e9b6de90f14e685493bf67aa70c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, экономика, процентная ставка, новые регионы, ипотека
Новости, Россия, экономика, процентная ставка, Новые регионы, ипотека

В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин

12:56 20.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкНовые жилые дома в Мариуполе
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
Читать в
Спрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение. Об этом 20 ноября в рамках правительственного часа в Совфеде заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА "Новости"
"На новых территориях России сложилась парадоксальная ситуация — все дома, которые начинают строить, скупают на фундаментах. Сейчас просто не хватает предложений. Мы всеми силами пытаемся развить в новых регионах РФ жилищное строительство, потому что видим огромный спрос", — заявил Хуснуллин.
В июле Хуснуллин сообщал, что благодаря действию в новых регионах льготной ипотечной программы к 2030 году там может быть построено 12 миллионов квадратных метров жилья.
Марат Хуснуллин интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
17 июля, 14:19
Марат Хуснуллин: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся РоссияЗаместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал о восстановлении и развитии инфраструктуры новых регионов, отметив, что это самый масштабный проект России
Накануне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина представила депутатам доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4%-4,5% в следующем году, затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки", — заявила она.
По её мнению, снижение ставки российским Центробанком возможно не только при условии почти двукратного сокращения инфляции (с 8-8,5% в 2024 году), но также отсутствия шоковых факторов извне.
Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ
Другие новости экономики: Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян
 
НовостиРоссияэкономикапроцентная ставкаНовые регионыипотека
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноября
13:11Почему Украина поддерживает терроризм в Африке и как этому противостоять? Наш репортаж из Сочи
13:10Стало известно, сколько наемников ВСУ навсегда остались в котле под Курском
13:05Успеть до прихода Трампа: Пентагон отправит Киеву оружие почти на 300 млн долларов
12:56В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин
12:55Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС
12:55Кремль: Крымский мост давно надёжно защищён от атак западных ракет
12:42Зарабатывает на "зерновом коридоре" и отплывает от украинского "Титаника". Чем занят Алексей Данилов
12:41"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в Торецке
12:40Глава МИД Украины отказался от урегулирования конфликта в обмен на территории
12:29Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитников
12:28Reuters рассказало о замысле Путина на переговорах с Трампом
12:25ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко
12:19"Учитесь не бояться смерти": Залужный заявил обучающимся в Британии военным ВСУ о маленьких шансах выжить
11:41Украинский депутат рассказал, с чем едет Ермак на переговоры с командой Трампа
11:33Испугались ответа? Посольство США в Киеве закрылось в ожидании "значительной воздушной атаки"
11:29Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ
11:11Установили блокпосты и ограждения: силовики объявили учения по обороне Киева
10:55Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем"
10:44Forbes: украинский "сезон ATACMS" продлится недолго
Лента новостейМолния