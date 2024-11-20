https://ukraina.ru/20241120/1059062962.html
В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин
В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин - 20.11.2024 Украина.ру
В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин
Спрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение. Об этом 20 ноября в рамках правительственного часа в Совфеде заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА "Новости"
2024-11-20T12:56
2024-11-20T12:56
2024-11-20T12:56
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В июле Хуснуллин сообщал, что благодаря действию в новых регионах льготной ипотечной программы к 2030 году там может быть построено 12 миллионов квадратных метров жилья.Накануне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина представила депутатам доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов."Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4%-4,5% в следующем году, затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки", — заявила она.По её мнению, снижение ставки российским Центробанком возможно не только при условии почти двукратного сокращения инфляции (с 8-8,5% в 2024 году), но также отсутствия шоковых факторов извне.Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФДругие новости экономики: Набиуллина ответила, будут ли замораживать вклады россиян
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новости, россия, экономика, процентная ставка, новые регионы, ипотека
Новости, Россия, экономика, процентная ставка, Новые регионы, ипотека
В новых регионах России спрос на ипотеку "влетел выше небес" —Хуснуллин
Спрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение. Об этом 20 ноября в рамках правительственного часа в Совфеде заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА "Новости"
"На новых территориях России сложилась парадоксальная ситуация — все дома, которые начинают строить, скупают на фундаментах. Сейчас просто не хватает предложений. Мы всеми силами пытаемся развить в новых регионах РФ жилищное строительство, потому что видим огромный спрос", — заявил Хуснуллин.
В июле Хуснуллин сообщал, что благодаря действию в новых регионах льготной ипотечной программы к 2030 году там может быть построено 12 миллионов квадратных метров жилья.
Накануне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина представила депутатам доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию к 4%-4,5% в следующем году, затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки", — заявила она.
По её мнению, снижение ставки российским Центробанком возможно не только при условии почти двукратного сокращения инфляции (с 8-8,5% в 2024 году), но также отсутствия шоковых факторов извне.