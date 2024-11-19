https://ukraina.ru/20241119/1058981705.html

Эксперт: передовые отряды и спецназ вошли на окраину Купянска, заблокировав бригады ВСУ на левобережье

Эксперт: передовые отряды и спецназ вошли на окраину Купянска, заблокировав бригады ВСУ на левобережье - 19.11.2024 Украина.ру

Эксперт: передовые отряды и спецназ вошли на окраину Купянска, заблокировав бригады ВСУ на левобережье

В результате рассечения группировки противника на левом берегу реки Оскол ВС РФ удалось заблокировать несколько бригад ВСУ. Передовые отряды и подразделения российского спецназа вошли на окраину Купянска на левобережье. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-19T05:45

2024-11-19T05:45

2024-11-19T05:45

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купянск

россия

курахово

геннадий алехин

наступление

оскол

штурм

вс рф

всу

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На прошлой неделе северный участок фронта в районе Купянска также стал ареной ожесточённых боёв. Российские войска закрепились в промзоне города, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления, рассказал эксперт.Он добавил, что ВС РФ вышли на окрестности Купянска, захватили несколько улиц в промзоне города и пытаются закрепиться в районе двух промышленных предприятий (комбикормовый и сахарный заводы), при активной огневой поддержке с воздуха, отметил полковник запаса.По его мнению, не стоит торопиться с выводами о решающем штурме города, потом что штурмовать "в лоб" Купянск никто не будет. Его будут охватывать с левого и правого фланга, считает эксперт."Так как противник не имеет основательных оборонительных сооружений на правом берегу Купянска, он будет пытаться зацепиться в районе, где идет дорога в сторону Шевченкова и Чугуева", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.Подробно ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241117/1058927395.html

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новости, купянск, россия, курахово, геннадий алехин, наступление, оскол, штурм, вс рф, всу, сво, спецоперация, детали