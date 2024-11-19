Эксперт: передовые отряды и спецназ вошли на окраину Купянска, заблокировав бригады ВСУ на левобережье
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
В результате рассечения группировки противника на левом берегу реки Оскол ВС РФ удалось заблокировать несколько бригад ВСУ. Передовые отряды и подразделения российского спецназа вошли на окраину Купянска на левобережье. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе северный участок фронта в районе Купянска также стал ареной ожесточённых боёв. Российские войска закрепились в промзоне города, расширяя плацдарм для дальнейшего наступления, рассказал эксперт.
"В результате рассечения группировки противника на левом берегу реки Оскол ВС РФ удалось заблокировать несколько бригад ВСУ. По последней информации, передовые отряды и подразделения спецназа вошли на окраину Купянска, это речь о левом береге реки Оскол", — сообщил Алехин.
Он добавил, что ВС РФ вышли на окрестности Купянска, захватили несколько улиц в промзоне города и пытаются закрепиться в районе двух промышленных предприятий (комбикормовый и сахарный заводы), при активной огневой поддержке с воздуха, отметил полковник запаса.
По его мнению, не стоит торопиться с выводами о решающем штурме города, потом что штурмовать "в лоб" Купянск никто не будет. Его будут охватывать с левого и правого фланга, считает эксперт.
"Так как противник не имеет основательных оборонительных сооружений на правом берегу Купянска, он будет пытаться зацепиться в районе, где идет дорога в сторону Шевченкова и Чугуева", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем" на сайте Украина.ру.
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