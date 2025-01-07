Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского - 07.01.2025 Украина.ру
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Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского
Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского - 07.01.2025 Украина.ру
Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского
Вероятность переизбрания в нынешних условиях для Владимира Зеленского околонулевая, а следующий президент Украины постарается привлечь его к ответственности.
2025-01-07T06:20
2025-01-07T06:20
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Таким мнением в своей публикации поделился автор издания Украина.ру Василий Стоякин.Он также отметил, что сейчас Зеленскому мир не нужен вообще — он окажется во главе разрушенной страны, где у населения останется к нему очень много вопросов, а союзники прекратят или сильно ограничат помощь.Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в ночь на 21 мая 2024 года. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.Полный текст материала Василия Стоякина Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html
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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского

06:20 07.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Вероятность переизбрания в нынешних условиях для Владимира Зеленского околонулевая, а следующий президент Украины постарается привлечь его к ответственности.
Таким мнением в своей публикации поделился автор издания Украина.ру Василий Стоякин.
"Вероятно, Зеленского мог бы устроить вариант, при котором Украина одерживает более или менее решительную победу с выходом на границы 1991 или, хотя бы, 2021 года — тогда можно рассчитывать на то, что его переизберут, а следующий срок можно протянуть за счёт прямых или косвенных "российских репараций", — считает Стоякин.
Он также отметил, что сейчас Зеленскому мир не нужен вообще — он окажется во главе разрушенной страны, где у населения останется к нему очень много вопросов, а союзники прекратят или сильно ограничат помощь.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в ночь на 21 мая 2024 года. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
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Полный текст материала Василия Стоякина Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
 
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