https://ukraina.ru/20250107/1060000764.html

Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского

Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского - 07.01.2025 Украина.ру

Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского

Вероятность переизбрания в нынешних условиях для Владимира Зеленского околонулевая, а следующий президент Украины постарается привлечь его к ответственности.

2025-01-07T06:20

2025-01-07T06:20

2025-01-07T06:20

новости

россия

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059826985_345:0:1042:392_1920x0_80_0_0_8450967d907070f1d6d3c57fe0a33f99.jpg

Таким мнением в своей публикации поделился автор издания Украина.ру Василий Стоякин.Он также отметил, что сейчас Зеленскому мир не нужен вообще — он окажется во главе разрушенной страны, где у населения останется к нему очень много вопросов, а союзники прекратят или сильно ограничат помощь.Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли в ночь на 21 мая 2024 года. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.Полный текст материала Василия Стоякина Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве

https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф