https://ukraina.ru/20250107/1059977161.html

Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны

Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны - 07.01.2025 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны

Дональд Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные его инициативы по завершению боевых действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин

2025-01-07T05:23

2025-01-07T05:23

2025-01-07T05:23

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украина

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джо байден

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Трампу интересно резко изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Не выслушав и не проанализировав конкретные предложения говорить о каких-то перспективах рано, отметил эксперт."Нужно дождаться его инаугурации. Стратегически планировать в политике это не его. У него есть специально обученные для этого люди. Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения", - заявил Камкин.Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Джо Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов, подытожил собеседник издания.О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, джо байден, сво