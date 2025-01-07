Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны - 07.01.2025 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны
Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны - 07.01.2025 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны
Дональд Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные его инициативы по завершению боевых действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
2025-01-07T05:23
2025-01-07T05:23
новости
украина
дональд трамп
джо байден
сво
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Трампу интересно резко изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Не выслушав и не проанализировав конкретные предложения говорить о каких-то перспективах рано, отметил эксперт."Нужно дождаться его инаугурации. Стратегически планировать в политике это не его. У него есть специально обученные для этого люди. Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения", - заявил Камкин.Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Джо Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов, подытожил собеседник издания.О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
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новости, украина, дональд трамп, джо байден, сво
Новости, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, СВО

Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны

05:23 07.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкП/к с Дональдом Трампом, посвященная проведению конкурса красоты Miss Universe 2013 в Москве
П/к с Дональдом Трампом, посвященная проведению конкурса красоты Miss Universe 2013 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Дональд Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам, поэтому надо анализировать конкретные его инициативы по завершению боевых действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
Трампу интересно резко изменить расклад сил вокруг Украины и в мире. Но все зависит от того, с какой инициативой он выступит. Не выслушав и не проанализировав конкретные предложения говорить о каких-то перспективах рано, отметил эксперт.
"Нужно дождаться его инаугурации. Стратегически планировать в политике это не его. У него есть специально обученные для этого люди. Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения", - заявил Камкин.
Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Джо Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов, подытожил собеседник издания.
О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампДжо БайденСВО
 
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