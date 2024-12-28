https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html

Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну - 28.12.2024 Украина.ру

Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

Обстановка на всех участках СВО напряженная, но стратегическая инициатива на стороне России. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-12-28T06:45

2024-12-28T06:45

2024-12-28T06:45

интервью

запад

россия

украина

вооруженные силы украины

росгвардия

"орешник"

дроны

рэб

курская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Герман Умаралиевич, ранее вы говорили, что у ВСУ еще есть некие стратегические резервы для большого наступления и выражали сомнение в том, что наша армия сможет эффективно отразить этот натиск противника и прорваться на его плечах к Днепру. Как вы сейчас оцениваете боеспособность сторон? Как может развиваться ход боевых действий с января по март?- Ситуация изменилась. Судя по всему, Украина сейчас сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления, в боях за Донбасс. Поскольку наши войска медленно, но упорно продвигаются, противнику приходится постоянно затыкать дыры в обороне. А сделать это можно только за счет сил, которые киевский режим заготовил для выполнения своих задач. Если эта тенденция сохранится, то для масштабного наступления у врага не будет ни сил, ни резервов.На мой взгляд, главная наша задача на период с января по март – закончить освобождение Курской области. Мы отбили половину захваченных территорий, но сейчас все встало. Идут вязкие бои, продвижение наше очень медленно. Тем не менее, эту задачу с ВС РФ никто не снимал.Мы сейчас плотно контактируем с подразделениями, которые сражаются под Курском. Отправляем туда снаряжение и оборудование. Сразу после нового года мы с очередной волонтерской миссией отвезем нашим артиллеристам нужные им грузы. Это направление сейчас для нас в приоритете.Отмечу также, что сейчас пришло в движение Запорожско-Херсонское направление. Не сказать, что там прям затишье.В целом обстановка на всех участках напряженная, но стратегическая инициатива на нашей стороне. Украина пока только обороняется и тратит на это свои резервы. Если нам удастся сохранить инициативу зимой и весной 2025 года, к лету это даст хорошие результаты.- Какова, на ваш взгляд, основная причина того, что освобождение Курской области затормозилось?- Основная причина - упорное сопротивление ВСУ. Противник держит под Курском боеспособные части, постоянно подбрасывает резервы и производит ротацию. Особенно серьезно мешают нашему продвижению вражеские дроны. Если киевский режим не может удержать позиции одной пехотой, он сдерживает наше наступление большим количеством и качеством беспилотников.Украина же давно выделила БПЛА в отдельный род войск. У них есть не только взводы, роты и батальоны, а целые бригады дроноводов. Этого опыта нам пока не хватает. У нас пока нет больших соединений БПЛА. А у киевского режима они есть. И под Курском сейчас работают те же "Птицы Мадьяра" - опытные операторы, которые наносят ущерб нашим атакам.- По поводу вражеских дронов. Мы с вами регулярно говорим о важности РЭБ, но у этой проблемы есть другой аспект. Военкор Дмитрий Стешин активно продвигает идею, что на фронт необходимо передать 250 тысяч единиц гладкоствольного оружия от Росгвардии, которые сейчас подлежат утилизации. Есть ли подвижки в этом вопросе? Насколько это могло бы поменять ситуацию?- Я видел нормативные акты, в соответствии с которыми на фронт необходимо передать ружья, которые Росгвардия конфисковывает. Но по своему опыту общения с бойцами могу сказать, что они до войск еще не дошли. Не знаю, с чем это связано.Конечно, было бы неплохо, если бы наши мобильные расчеты истребителей дронов имели ружья. Но нужно понимать, что ружье в борьбе с БПЛА – это оружие последнего шанса. Прежде всего нам нужны подразделения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.В частности, мне довелось познакомиться с отрядом "Буревестник" в добровольческом корпусе, который сражается под Часов Яром. Так вот у них работает целый взвод РЭБ и РЭР, который системно решает задачи.Сначала РЭР определяет частоты, на которых летят вражеские дроны. Потом они, в соответствии с этими частотами, включают блоки РЭБ, перехватывают сигналы и давят управление этих дронов. Это дает им возможность закрыть небо над фронтом на ширину в несколько километров. Это очень хороший результат.Проблема заключается в том, что для этого недостаточно купольного или ранцевого РЭБ, которые наши бойцы приобретают в надежде, что он убережет их от дронов. Они возят с собой какое-то одно устройство и время от времени включают его. Но они делают это непрофессионально. Скажем, водитель "буханки" поставил прибор на крышу. Поехал, дрон-детектор запищал, он включил кнопку и вроде как РЭБ работает. На самом же деле вражеские БПЛА проходят эту защиту и поражают наши цели.Короче говоря, кустарными методами мы с ними не справимся. Нам нужен системный подход. Поэтому нам нужно сводить РЭБ и РЭР в отдельные подразделения, оснащенные такими средствами подавления, которые работают на большом количестве частот и с большой мощностью.То есть бороться с дронами у нас должны не водители "буханок" и не мотострелки, а профессионалы, знающие все технические нюансы работы беспилотников, РЭБ и РЭР.Поясню еще раз насчет "Буревестника". Это отряд БПЛА, в котором есть взвод РЭБ и РЭР. Этим ребятам хорошо удается наладить системную работу. Я бы хотел, чтобы наши командиры изучили их опыт, создали в каждом полку роты и взводы РЭБ и РЭР, а потом научили бы их взаимодействовать друг с другом.Однажды под Часов Яром "Буревестнику" удалось наладить взаимодействие со смежниками, выступить как единое целое и закрыть большой участок фронта. Дело было так. ВСУ начали массированную атаку, запустив на нас несколько сот дронов. На нас просто стаи летели. Но благодаря слаженной работе нескольких подразделений РЭБ небо было закрыто и почти ни один вражеский БПЛА не прорвался.Повторюсь, этот опыт надо изучать, систематизировать и внедрять во все наши подразделения.- Как вы оцениваете ситуацию в наших войсках с условными "буханками", которые, в отличие от больших грузовиков, лучше всего подходят для снабжения бойцов?- Ситуация с "буханками" остается напряженной. В частности, наше небольшое волонтерское сообщество за 2024 год поставили на фронт четыре автомобиля, а также поспособствовали передаче от РЖД (оплатили ремонт и доставку) двух грузовиков и автокрана. Военнослужащие по-прежнему нуждаются в малом транспорте для хозяйственных нужд, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.Тем более, транспорт – это расходный материал. Во-первых, мы его теряем из-за вражеских БПЛА (чаще всего "буханки" жгут). Во-вторых, они банально выходят из строя. Мы берем их не очень новыми, и в условиях такой тяжелой эксплуатации они быстро ломаются.- Вы еще в предыдущих интервью поднимали проблему, что у нас, по сравнению с ВСУ, мало бронетехники.- Ее по-прежнему не хватает. Я бы даже сказал, что наша бронетехника устарела и не годится для современной войны. Особенно это касается БТР и БМП. Можно сколько угодно говорить, что натовские "Брэдли" хорошо горят (любую технику можно поразить), но они превосходят наши по оснащенности, бронированию и вместимости десанта. Так что пока мы уступаем противнику и по количеству, и по качеству техники. Эту проблему надо решать.- Вы также у себя в телеграм-канале писали, что нам на СВО не хватает ярких полководцев. Во-первых, а как же Мордвичев? Во-вторых, не кажется ли вам, что нам в штабах как раз и нужен коллективный разум, а не один гений вроде Жукова?- Полководцев нам не хватает, но это не значит, что их нет совсем.Мордвичев действительно яркий полководец. Его фирменные клещи раз за разом приносят нам победу. У нас появляются командиры среднего звена, которые показывают свое умение на тактическом и оперативном уровне. Коллективная система боевого управления, основанная на автоматизированной передаче информации, нам тоже нужна. Но без ярких личностей войну не выиграть.Нам нужны полководцы, которые обладают большим авторитетом у бойцов и способные повести за собой войска. Для этого надо, чтобы командиру доверяли. Если командир будет отдавать бессмысленные приказы, то подчиненные будут выполнять их формально, без вдохновения. А когда подчиненные верят, что приказы командира имеют глубокий тактический и оперативный смысл, они будут с воодушевлением их выполнять и побеждать в каждом бою.Повторюсь, нам нужны яркие и популярные личности. А у нас почему-то боятся популярных военных. Их все время пытаются куда-то задвинуть. На генерала Попова вообще завели уголовное дело по высосанному из пальца обвинению. Это неправильно. Войскам нужны харизматичные лидеры. Армия не может управляться серыми, послушными и однообразными штабистами.И ярких командиров надо пестовать и выдвигать на первый план.- Наша с вами любимая тема – будет ли мобилизация в 2025 году?- Сейчас такой необходимости нет, потому что приток контрактников пока не ослабевает. Если в армию действительно приходят по 30 тысяч человек в месяц, в год мы получим те же самые 300 тысяч человек, которые могла бы нам дать еще одна мобилизация.Более того, мы вряд ли можем сейчас одномоментно призвать 300 тысяч человек. У нас нет столько полигонов, командиров и техники. Но постепенно мы по 30 тысяч человек в месяц обучить, вооружить и отправить в войска можем. Поэтому набор контрактников для нас более удобен и целесообразен, чем массовая мобилизация.Хотя у этого есть минус, потому что мы не можем резко нарастить группировку хотя бы в два раза. Тем более, новобранцы в том числе нужны для восполнения потерь.Повторюсь, мобилизации в 2025 году я не ожидаю. Плановое увеличение армии за счет контрактников продолжится.- Когда после применения "Орешника" в западных СМИ стали муссироваться слухи о передаче киевскому режиму тактического ядерного оружия, вы написали тревожный пост, что в 2025 году нас ждет ядерная война. Почему вы так уверены, что это – не пустые угрозы, а реальная опасность?- Когда мы поднимаем ставки, Запад поднимает их еще сильнее. Если мы применили стратегическую ракету, то следующим шагом Запада может стать предоставление Украине ядерного оружия. Я не говорю, что это точно произойдет, но пока Запад, несмотря на красивые слова о необходимости прекратить войну, не настроен на снижение эскалации.Не для кого не секрет, что на Западе рассматривается сценарий ограниченной ядерной войны на территории России и Украины. Запад почему-то уверен, что если они передадут киевскому режиму ядерную бомбу и он сбросит ее на Россию, то Россия ответит ядерным оружием по Украине и на этом все закончится. Запад не верит, что Россия нанесет ядерный удар по Европе и Америке.Еще раз, это для России и Украины такая ограниченная ядерная война будет катастрофой. А для Запада – это всего лишь одна ступень эскалации. Запад уверен, что конфликт в любом случае не выйдет за пределы России и Украины.Чтобы исключить этот сценарий, Запад должен поверить, что в ответ на ядерный удар по России мы нанесем удар не только по Украине, а по его территории. И мы должны его в этом убедить.- Вы еще написали, что если мы действительно производим 25 "Орешников" в месяц, то нам надо оставлять на складах 15 ракет на случай войны с НАТО, а остальные 10 тратить на Украину. Думаете, в таких сложных вещах работает такая простая арифметика?- Во всяком случае такая простая арифметика логична.Если мы действительно производим 25 "Орешников" в месяц, то куда мы их потом деваем? Я понимаю, что нужно создавать запас на случай большой войны с НАТО. Но сейчас тоже идет война. Бойцам на передовой нужна помощь. Следовательно, нам нужно применять все современное и мощное оружие, которое у нас есть.Если мы действительно можем тратить на Украину по десять "Орешников", то давайте с его помощью выводить из строя оборонные заводы, объекты энергетики, железнодорожные станции и мосты.Кстати, я до сих пор не понимаю, почему мы провели только одну демонстрацию "Орешника", причем с пустыми боеголовками. Туда же можно было вложить хотя бы фугасную часть. Почему мы не продолжаем эти испытания?- Вы же сами сказали, что когда мы повышаем ставки, Запад повышает их еще сильнее. Может, именно поэтому?- Так ведь Запад уже после первого применения "Орешника" поднял ставки. Мы не остановим Запад, если будем чего-то стеснятся. Наоборот, мы должны убедить противника в том, что мы готовы идти до конца.Пока Запад уверен, что Россия в последний момент спасует, потому что они много десятилетия держали нашу элиту за горло. А мы должны показать им, что это время прошло. У нас к власти пришли новые люди, которые не связаны счетами и недвижимостью в Европе и которые готовы оставаться с Россией до конца. Пока же Запад нам не верит.Зато Северной Корее верит. Запад верит, что КНДР нанесет удар ядерным оружиям хоть по Японии, хоть по Америке. Потому что северокорейцы – маленькие, но злые. Поэтому их не трогают.- Может ли Россия в принципе быть маленькой и злой, если она большая и мудрая?- А как в такой ситуации не быть маленькими и злыми? Мы же постоянно говорим Западу, что надо на основе международного права, разума и гуманизма договориться о новой системе глобальной безопасности, но нас даже не хотят слушать.Сейчас опять муссируется тема переговоров. Сначала Трамп обещал закончить войну за 24 часа. Теперь он обещает закончить ее вскоре после вступления в должность. Полагаю, что когда он вступит в должность, тоже ничего не изменится.Я бы очень хотел, чтобы переговорный процесс начался и чтобы был достигнут мир. Война – это всегда плохо. С обеих сторон гибнут тысячи людей, разрушаются города, народ остается без средств к существованию. Чем дольше длится война, тем ужаснее будет эта трагедия. Но войну надо остановить не временным перемирием, после которого она вспыхнет с новой силой, а прочным миром.Россия должна вынудить Запад заключить такой договор, чтобы всем было понятно: структура мировой безопасности будет такой и теперь никто ни с кем не будет воевать. Но не знаю, насколько нам это удастся. Потому что пока все договоры, которые мы с ними подписываем, стоят не дороже бумаги, на которой написан их текст.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241010/1057976412.html

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Кирилл Курбатов

интервью, запад, россия, украина, вооруженные силы украины, росгвардия, "орешник", дроны, рэб, курская область, донбасс, сво, сша, переговоры, ядерное оружие, техника, мобилизация