https://ukraina.ru/20250107/1060055515.html
На Западе думают, что если Россия и Украина обменяются ядерными ударами, то война закончится — эксперт
На Западе думают, что если Россия и Украина обменяются ядерными ударами, то война закончится — эксперт - 07.01.2025 Украина.ру
На Западе думают, что если Россия и Украина обменяются ядерными ударами, то война закончится — эксперт
Запад уверен, что если он передаст киевскому режиму ядерную бомбу, а тот сбросит ее на Россию, то Москва ответит ядерным оружием по Киеву и на этом все закончится. Запад не верит, что Россия нанесет ядерный удар по Европе и Америке
2025-01-07T06:40
2025-01-07T06:40
2025-01-07T06:40
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ядерная война
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, когда Россия поднимает ставки, Запад поднимает их еще сильнее.Он отметил, что Запад уверен, якобы если он передаст киевскому режиму ядерную бомбу, а тот сбросит ее на Россию, то ВС РФ ответят ядерным оружием по Украине и на этом все закончится."Запад уверен, что конфликт в любом случае не выйдет за пределы России и Украины. Чтобы исключить этот сценарий, Запад должен поверить, что в ответ на ядерный удар по России мы нанесем удар не только по Украине, а по его территории", — заявил Садулаев.Ранее в интервью изданию Украина.ру сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина заявил, что Запад не будет целенаправленно передавать Украине ядерное оружие. А если Киев примет решение спасать ситуацию своими силами, его кураторы сделают все, чтобы остановить это.По словам эксперта, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, а не победить ее.Подробнее об этом в интервью Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в ЗакавказьеПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241216/1059695722.html
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новости, россия, запад, украина, ядерная война, ядерная угроза, детали
На Западе думают, что если Россия и Украина обменяются ядерными ударами, то война закончится — эксперт
Запад уверен, что если он передаст киевскому режиму ядерную бомбу, а тот сбросит ее на Россию, то Москва ответит ядерным оружием по Киеву и на этом все закончится. Запад не верит, что Россия нанесет ядерный удар по Европе и Америке
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
По его словам, когда Россия поднимает ставки, Запад поднимает их еще сильнее.
"Если мы применили стратегическую ракету ["Орешник"], то следующим шагом Запада может стать предоставление Украине ядерного оружия. Не для кого не секрет, что на Западе рассматривается сценарий ограниченной ядерной войны на территории России и Украины", — подчеркнул Садулаев.
Он отметил, что Запад уверен, якобы если он передаст киевскому режиму ядерную бомбу, а тот сбросит ее на Россию, то ВС РФ ответят ядерным оружием по Украине и на этом все закончится.
"Запад уверен, что конфликт в любом случае не выйдет за пределы России и Украины. Чтобы исключить этот сценарий, Запад должен поверить, что в ответ на ядерный удар по России мы нанесем удар не только по Украине, а по его территории", — заявил Садулаев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина заявил, что Запад не будет целенаправленно передавать Украине ядерное оружие. А если Киев примет решение спасать ситуацию своими силами, его кураторы сделают все, чтобы остановить это.
По словам эксперта, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, а не победить ее.