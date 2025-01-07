Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается - 07.01.2025 Украина.ру
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Аналитика
https://ukraina.ru/20250107/1060133720.html
Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается
Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается - 07.01.2025 Украина.ру
Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается
2024 год стал годом победы на президентских выборах в России Владимира Путина.
2025-01-07T04:59
2025-01-07T05:12
эксклюзив
россия
запад
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
валдай
аналитика
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Это событие уже даже и забылось в череде громких новостей 24 года. В некоторых "новогодних рейтингах" эти выборы отмечают как "выборы, о которых забыли".Еще бы! На фоне "выборов" в Молдавии и Румынии, на фоне правительственного кризиса в Англии, Франции и Германии.На фоне "феноменальных" выборов в США: с подменой кандидата (Байдена на Харрис), с яростной войной "демов" и "респов", с покушениями на Дональда Трампа.И это, кстати, ещё не конец. Выборы в США пока что не стали началом гражданской войны. Но напряжение в обществе осталось.Либералы жаждут реванша, а жизнь Дональда Трампа продолжает быть в опасности.Дошло до того, что его сторонники умоляют Трампа не ехать на предвыборный митинг в Вашингтон, перед инаугурацией. Опасаются за жизнь президента Америки!Спокойные выборыВыборы в России прошли спокойно и безэмоционально. И это в воюющей стране, на которую наложили уже тысячи санкций.Самая засанкционированная страна в мире. Раньше это место занимали Иран и КНДР, но теперь по числу западных санкций их "обогнала" Россия.Так существует ли феномен Владимира Путина, которого в этой подсанкционной и воюющей стране спокойно избрали подавляющим большинством? В 87,28 процентов?Однозначно, да. Это феноменальный результат.Феноменальный президент.И феноменальная страна.Существует ли "феномен" Путина?На этот вопрос отвечает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.Феномен президента России "заключается в высоком уровне доверия населения. Это говорит о том, что президент работает эффективно. То, что он делает, отвечает чаяниям людей".У Владимира Путина всегда был высокий уровень поддержки, по опросам и результатам социологических служб.Например, ещё в 2000-2010 годах, по данным "Левада-центр" (иноагенты) этот рейтинг составлял 76,5 процентов. Такой в среднем процент населения одобрял работу Путина в должности президента и премьер-министра России.И это до СВО и до Крыма, ДНР и ЛНР. Эти факторы "сплочения населения" социологи Запада предлагают в качестве объяснения сегодняшней огромной поддержки Владимира Путина в обществе.Сейчас рейтинг поддержки президента продолжает оставаться чрезвычайно высоким."Запуганы", "скрывают страх"Что говорят об этом социологи Запада? Не могут найти объяснения. В ход идут старые замшелые уже аргументы: они "запуганы".Люди в России "скрывают свои истинные чувства", потому что они испытывают "страх перед репрессиями". Это пишут нам исследователи Филипп Чапковски и Макс Шауб."Ассошиэйтед пресс" ещё в 2014 году отмечали обескураживающий рост поддержки Путина - и это происходило на фоне ослабления рубля!Значительная часть опрошенных "приветствовала жесткую политику главы государства в отношении США и Запада, методы и стиль его работы, подход к укреплению вооружённых сил страны, присоединение Крыма".Путин чрезвычайно популярен!Такой вывод вынуждены были сделать в американском агентстве."Царь" или "свой парень"?Большинство россиян уверены, что их страна, которая сталкивается с экономическими трудностями и вовлечена в международный конфликт, движется в правильном направлении.Особо отмечалось, что эта поддержка идет от людей, которые имеют доступ к самым разным источникам информации. Не только к "государственному телевидению"."Форбс" давал такое обьяснение: "средневековый царь Владимир Владимирович" правит в этой стране, в России - "автократия".Пишут, что у Путина - петербуржский стиль правления ("тонкое замечание" от тех, кто делает вид, что понимают Россию).Это стиль такой: неброский, непоказной, без суеты, без эмоций, очень прагматичный.Но с юмором.Юмор - это вообще главное для народа, делают вывод социологи. "Свой парень", пишет западная пресса, вот такой образ Путина в обществе.Так вот она, причина популярности!Боже, до какой степени они не понимают Россию, нас и образ "русского царя", раз уж на то пошло.Он должен шутить? Быть своим парнем? И это пишет серьёзное издание, "Форбс".Может быть, где-то есть другие социологи, другие оценки, без этих безумных "средневековый царь Владимир Владимирович"?Князь Дмитрий ДонскойДа у нас вообще не было этих "средних веков". То есть они были тоже, конечно.Только мы отражали монголо-татарское войско, пережили иго, и выходили на Куликовскую битву.Пока в Европе были Возрождение и иные Кватроченто, мы копили силы, чтобы "дубиной народной войны" скинуть уже этих, из монгольских улусов. Которые держали наших князей в заложниках, убивали, ослепляли, унижали.Поэтому и пришли на Куликовскую битву 27 русских княжеств, с князьями. Никто ни о чем не шутил. Дмитрий Донской дрался наравне с ратниками. Свою богатую одежду он отдал боярину, который добровольно попросил и надел её на время битвы.Боярина того убили, Дмитрий Донской остался жив.Можно подарить западным социологам простую мысль: миссия русского царя - вернуть величие России. Или поддерживать его.Скинуть иго, в конце концов.Россия и живущие в ней народы всегда остро ощущали государство как огромную ценность.А как не ощущать? Иначе - всё. Ты никто. Ты раб в лучшем случае у кого-то, кто пришел с Запада, с Юга, с Востока.И кстати, прошли века, и ничего, по большому счёту , не изменилось.Это записано в нашем этническом коде. Мы учим это на всех уроках истории, начиная с четвертого класса.А социологи удивляются: люди в России готовы жить бедно, но поддерживают государство и президента.Кстати, бедно скоро начнут жить как раз страны Европы. Из-за санкций, которые наложили сами же на Россию.Но это тема для другого материала.Долг ГосударяА дело то всё в том, что как "неброско и безэмоционально" сказал Песков: политика отвечает чаяниям людей.Если даже в 2018 году выходили на западе такие статьи: Россия - отсталая страна еще с древности, всегда такой была (?) Это "автократия." А вот раньше, при Ельцине, была демократия. Жаль, что не прижилась.Россия при Ельцине и Горбачеве потеряла всё, что можно было потерять. Но оказалось, что Россия жива. А кое-что даже постепенно возвращает себе назад.И самое главное - не территории. А ощущение смысла жизни.Путин воспринимается как символ славы России. Его долг - восстановление величия тысячелетнего государства."Его рейтинг не падает даже в периоды внутренних проблем", - с недовольством отмечают социологи либерального толка.По большинству вопросов политики у власти и общества - консенсус.И если цели СВО вызывают споры "до куда дойдём?" - то в основных целях - "освободить из фашистского плена Украину" - согласие общества есть.Донбасский консенсусСуществует так называемый "донбасский консенсус".Почему народ одобряет присоединение Крыма, ДНР и ЛНР, других областей востока Украины?Как объясняет западной аудитории издание "Форбс", в России считают, что население этих территорий "находилось в фашистском плену".Как будто не находилось?Причём общество, по данным российских социологов, полностью готово к определенной независимости "новых территорий", по примеру ДНР и ЛНР.Отношение к УкраинеЧто касается отношения вообще к Украине.Отношение - как к братскому народу, который стал инструментом в руках Запада.Конфликт воспринимается как противостояние с Западом, который олицетворяет зло.СВО воспринимается как битва добра со злом.ОтвращениеЕсть отвращение к Украине из-за фашизма и терроризма, отмечают социологи.Дело в том, что чем более мерзко поступает враг, тем больше сплочение народа России (всех национальностей).Эйфория "политических укров" от собственных терактов. Радость от погибших на Крымском мосту или в "Крокусе" - это уничтожает их самих как людей.И это, в частности, ответ на вопрос, почему общество резко отвернулось от так называемых "релокантов"? Потому что они поддерживают террор против мирных в России.Или "релоканты" даже просто молчат. Это воспринимается в обществе как предательство.Люди отвечают, что не уезжают из России, так как здесь у них есть смысл жизни. Переезд лишает этого смысла.И то же самое говорит Путин."Я не могу себя представить вне России ни на секунду. Для меня Россия - вся моя жизнь. Россия, конечно, обойдётся без таких, как я", - так ответил когда-то Владимир Путин на вопросы участников клуба "Валдай": будет ли Россия без вас?Это одна из знаменитых цитат Владимира Путина.И одна из последних:"Все должны знать, что мы-то по большому счёту, ещё ничего и не начинали".О том, как воспринимается и кем является для США вновь избранный президент Трамп - в статье Елены Мурзиной "Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара"
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, запад, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, валдай
Эксклюзив, Россия, Запад, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Валдай, Аналитика

Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается

04:59 07.01.2025 (обновлено: 05:12 07.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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2024 год стал годом победы на президентских выборах в России Владимира Путина.
Это событие уже даже и забылось в череде громких новостей 24 года. В некоторых "новогодних рейтингах" эти выборы отмечают как "выборы, о которых забыли".
Еще бы! На фоне "выборов" в Молдавии и Румынии, на фоне правительственного кризиса в Англии, Франции и Германии.
На фоне "феноменальных" выборов в США: с подменой кандидата (Байдена на Харрис), с яростной войной "демов" и "респов", с покушениями на Дональда Трампа.
И это, кстати, ещё не конец. Выборы в США пока что не стали началом гражданской войны. Но напряжение в обществе осталось.
Либералы жаждут реванша, а жизнь Дональда Трампа продолжает быть в опасности.
Дошло до того, что его сторонники умоляют Трампа не ехать на предвыборный митинг в Вашингтон, перед инаугурацией. Опасаются за жизнь президента Америки!
Спокойные выборы
Выборы в России прошли спокойно и безэмоционально. И это в воюющей стране, на которую наложили уже тысячи санкций.
Самая засанкционированная страна в мире. Раньше это место занимали Иран и КНДР, но теперь по числу западных санкций их "обогнала" Россия.
Так существует ли феномен Владимира Путина, которого в этой подсанкционной и воюющей стране спокойно избрали подавляющим большинством? В 87,28 процентов?
Однозначно, да. Это феноменальный результат.
Феноменальный президент.
И феноменальная страна.
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин посетил Рождественское богослужение
Президент РФ В.Путин посетил Рождественское богослужение - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент РФ В.Путин посетил Рождественское богослужение
Существует ли "феномен" Путина?
На этот вопрос отвечает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
Феномен президента России "заключается в высоком уровне доверия населения. Это говорит о том, что президент работает эффективно. То, что он делает, отвечает чаяниям людей".
У Владимира Путина всегда был высокий уровень поддержки, по опросам и результатам социологических служб.
Например, ещё в 2000-2010 годах, по данным "Левада-центр" (иноагенты) этот рейтинг составлял 76,5 процентов. Такой в среднем процент населения одобрял работу Путина в должности президента и премьер-министра России.
И это до СВО и до Крыма, ДНР и ЛНР. Эти факторы "сплочения населения" социологи Запада предлагают в качестве объяснения сегодняшней огромной поддержки Владимира Путина в обществе.
Сейчас рейтинг поддержки президента продолжает оставаться чрезвычайно высоким.
"Запуганы", "скрывают страх"
Что говорят об этом социологи Запада? Не могут найти объяснения. В ход идут старые замшелые уже аргументы: они "запуганы".
Люди в России "скрывают свои истинные чувства", потому что они испытывают "страх перед репрессиями". Это пишут нам исследователи Филипп Чапковски и Макс Шауб.
"Ассошиэйтед пресс" ещё в 2014 году отмечали обескураживающий рост поддержки Путина - и это происходило на фоне ослабления рубля!
"По мнению Запада, дни Владимира Путина должны были быть сочтены. Рубль обесценился вдвое, экономика в кризисе, а украинский кризис превратил Россию в международную парию. Однако большинство россиян рассматривает Путина не как причину, а как решение проблем. "
Значительная часть опрошенных "приветствовала жесткую политику главы государства в отношении США и Запада, методы и стиль его работы, подход к укреплению вооружённых сил страны, присоединение Крыма".
Путин чрезвычайно популярен!
Такой вывод вынуждены были сделать в американском агентстве.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
"Царь" или "свой парень"?
Большинство россиян уверены, что их страна, которая сталкивается с экономическими трудностями и вовлечена в международный конфликт, движется в правильном направлении.
Особо отмечалось, что эта поддержка идет от людей, которые имеют доступ к самым разным источникам информации. Не только к "государственному телевидению".
"Форбс" давал такое обьяснение: "средневековый царь Владимир Владимирович" правит в этой стране, в России - "автократия".
Пишут, что у Путина - петербуржский стиль правления ("тонкое замечание" от тех, кто делает вид, что понимают Россию).
Это стиль такой: неброский, непоказной, без суеты, без эмоций, очень прагматичный.
Но с юмором.
Юмор - это вообще главное для народа, делают вывод социологи. "Свой парень", пишет западная пресса, вот такой образ Путина в обществе.
Так вот она, причина популярности!
Боже, до какой степени они не понимают Россию, нас и образ "русского царя", раз уж на то пошло.
Он должен шутить? Быть своим парнем? И это пишет серьёзное издание, "Форбс".
Может быть, где-то есть другие социологи, другие оценки, без этих безумных "средневековый царь Владимир Владимирович"?
Князь Дмитрий Донской
Да у нас вообще не было этих "средних веков". То есть они были тоже, конечно.
Только мы отражали монголо-татарское войско, пережили иго, и выходили на Куликовскую битву.
Пока в Европе были Возрождение и иные Кватроченто, мы копили силы, чтобы "дубиной народной войны" скинуть уже этих, из монгольских улусов. Которые держали наших князей в заложниках, убивали, ослепляли, унижали.
Поэтому и пришли на Куликовскую битву 27 русских княжеств, с князьями. Никто ни о чем не шутил. Дмитрий Донской дрался наравне с ратниками. Свою богатую одежду он отдал боярину, который добровольно попросил и надел её на время битвы.
Боярина того убили, Дмитрий Донской остался жив.
Можно подарить западным социологам простую мысль: миссия русского царя - вернуть величие России. Или поддерживать его.
Скинуть иго, в конце концов.
Россия и живущие в ней народы всегда остро ощущали государство как огромную ценность.
А как не ощущать? Иначе - всё. Ты никто. Ты раб в лучшем случае у кого-то, кто пришел с Запада, с Юга, с Востока.
И кстати, прошли века, и ничего, по большому счёту , не изменилось.
Это записано в нашем этническом коде. Мы учим это на всех уроках истории, начиная с четвертого класса.
А социологи удивляются: люди в России готовы жить бедно, но поддерживают государство и президента.
Кстати, бедно скоро начнут жить как раз страны Европы. Из-за санкций, которые наложили сами же на Россию.
Но это тема для другого материала.
Долг Государя
А дело то всё в том, что как "неброско и безэмоционально" сказал Песков: политика отвечает чаяниям людей.
Если даже в 2018 году выходили на западе такие статьи: Россия - отсталая страна еще с древности, всегда такой была (?) Это "автократия." А вот раньше, при Ельцине, была демократия. Жаль, что не прижилась.
Россия при Ельцине и Горбачеве потеряла всё, что можно было потерять. Но оказалось, что Россия жива. А кое-что даже постепенно возвращает себе назад.
И самое главное - не территории. А ощущение смысла жизни.
Путин воспринимается как символ славы России. Его долг - восстановление величия тысячелетнего государства.
"Его рейтинг не падает даже в периоды внутренних проблем", - с недовольством отмечают социологи либерального толка.
По большинству вопросов политики у власти и общества - консенсус.
И если цели СВО вызывают споры "до куда дойдём?" - то в основных целях - "освободить из фашистского плена Украину" - согласие общества есть.
Донбасский консенсус
Существует так называемый "донбасский консенсус".
Почему народ одобряет присоединение Крыма, ДНР и ЛНР, других областей востока Украины?
Как объясняет западной аудитории издание "Форбс", в России считают, что население этих территорий "находилось в фашистском плену".
Как будто не находилось?
Причём общество, по данным российских социологов, полностью готово к определенной независимости "новых территорий", по примеру ДНР и ЛНР.
© Украина.руКоллаж: Владимир Путин и Артем Жога
Коллаж: Владимир Путин и Артем Жога - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Украина.ру
Коллаж: Владимир Путин и Артем Жога
Отношение к Украине
Что касается отношения вообще к Украине.
Отношение - как к братскому народу, который стал инструментом в руках Запада.
Конфликт воспринимается как противостояние с Западом, который олицетворяет зло.
СВО воспринимается как битва добра со злом.
Отвращение
Есть отвращение к Украине из-за фашизма и терроризма, отмечают социологи.
Дело в том, что чем более мерзко поступает враг, тем больше сплочение народа России (всех национальностей).
Эйфория "политических укров" от собственных терактов. Радость от погибших на Крымском мосту или в "Крокусе" - это уничтожает их самих как людей.
И это, в частности, ответ на вопрос, почему общество резко отвернулось от так называемых "релокантов"? Потому что они поддерживают террор против мирных в России.
Или "релоканты" даже просто молчат. Это воспринимается в обществе как предательство.
Люди отвечают, что не уезжают из России, так как здесь у них есть смысл жизни. Переезд лишает этого смысла.
И то же самое говорит Путин.
"Я не могу себя представить вне России ни на секунду. Для меня Россия - вся моя жизнь. Россия, конечно, обойдётся без таких, как я", - так ответил когда-то Владимир Путин на вопросы участников клуба "Валдай": будет ли Россия без вас?
Это одна из знаменитых цитат Владимира Путина.
И одна из последних:
"Все должны знать, что мы-то по большому счёту, ещё ничего и не начинали".
О том, как воспринимается и кем является для США вновь избранный президент Трамп - в статье Елены Мурзиной "Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара"
 
АналитикаЭксклюзивРоссияЗападСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВалдай
 
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