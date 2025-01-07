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Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается

Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается - 07.01.2025 Украина.ру

Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается

2024 год стал годом победы на президентских выборах в России Владимира Путина.

2025-01-07T04:59

2025-01-07T04:59

2025-01-07T05:12

эксклюзив

россия

запад

сша

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дмитрий песков

валдай

аналитика

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Это событие уже даже и забылось в череде громких новостей 24 года. В некоторых "новогодних рейтингах" эти выборы отмечают как "выборы, о которых забыли".Еще бы! На фоне "выборов" в Молдавии и Румынии, на фоне правительственного кризиса в Англии, Франции и Германии.На фоне "феноменальных" выборов в США: с подменой кандидата (Байдена на Харрис), с яростной войной "демов" и "респов", с покушениями на Дональда Трампа.И это, кстати, ещё не конец. Выборы в США пока что не стали началом гражданской войны. Но напряжение в обществе осталось.Либералы жаждут реванша, а жизнь Дональда Трампа продолжает быть в опасности.Дошло до того, что его сторонники умоляют Трампа не ехать на предвыборный митинг в Вашингтон, перед инаугурацией. Опасаются за жизнь президента Америки!Спокойные выборыВыборы в России прошли спокойно и безэмоционально. И это в воюющей стране, на которую наложили уже тысячи санкций.Самая засанкционированная страна в мире. Раньше это место занимали Иран и КНДР, но теперь по числу западных санкций их "обогнала" Россия.Так существует ли феномен Владимира Путина, которого в этой подсанкционной и воюющей стране спокойно избрали подавляющим большинством? В 87,28 процентов?Однозначно, да. Это феноменальный результат.Феноменальный президент.И феноменальная страна.Существует ли "феномен" Путина?На этот вопрос отвечает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.Феномен президента России "заключается в высоком уровне доверия населения. Это говорит о том, что президент работает эффективно. То, что он делает, отвечает чаяниям людей".У Владимира Путина всегда был высокий уровень поддержки, по опросам и результатам социологических служб.Например, ещё в 2000-2010 годах, по данным "Левада-центр" (иноагенты) этот рейтинг составлял 76,5 процентов. Такой в среднем процент населения одобрял работу Путина в должности президента и премьер-министра России.И это до СВО и до Крыма, ДНР и ЛНР. Эти факторы "сплочения населения" социологи Запада предлагают в качестве объяснения сегодняшней огромной поддержки Владимира Путина в обществе.Сейчас рейтинг поддержки президента продолжает оставаться чрезвычайно высоким."Запуганы", "скрывают страх"Что говорят об этом социологи Запада? Не могут найти объяснения. В ход идут старые замшелые уже аргументы: они "запуганы".Люди в России "скрывают свои истинные чувства", потому что они испытывают "страх перед репрессиями". Это пишут нам исследователи Филипп Чапковски и Макс Шауб."Ассошиэйтед пресс" ещё в 2014 году отмечали обескураживающий рост поддержки Путина - и это происходило на фоне ослабления рубля!Значительная часть опрошенных "приветствовала жесткую политику главы государства в отношении США и Запада, методы и стиль его работы, подход к укреплению вооружённых сил страны, присоединение Крыма".Путин чрезвычайно популярен!Такой вывод вынуждены были сделать в американском агентстве."Царь" или "свой парень"?Большинство россиян уверены, что их страна, которая сталкивается с экономическими трудностями и вовлечена в международный конфликт, движется в правильном направлении.Особо отмечалось, что эта поддержка идет от людей, которые имеют доступ к самым разным источникам информации. Не только к "государственному телевидению"."Форбс" давал такое обьяснение: "средневековый царь Владимир Владимирович" правит в этой стране, в России - "автократия".Пишут, что у Путина - петербуржский стиль правления ("тонкое замечание" от тех, кто делает вид, что понимают Россию).Это стиль такой: неброский, непоказной, без суеты, без эмоций, очень прагматичный.Но с юмором.Юмор - это вообще главное для народа, делают вывод социологи. "Свой парень", пишет западная пресса, вот такой образ Путина в обществе.Так вот она, причина популярности!Боже, до какой степени они не понимают Россию, нас и образ "русского царя", раз уж на то пошло.Он должен шутить? Быть своим парнем? И это пишет серьёзное издание, "Форбс".Может быть, где-то есть другие социологи, другие оценки, без этих безумных "средневековый царь Владимир Владимирович"?Князь Дмитрий ДонскойДа у нас вообще не было этих "средних веков". То есть они были тоже, конечно.Только мы отражали монголо-татарское войско, пережили иго, и выходили на Куликовскую битву.Пока в Европе были Возрождение и иные Кватроченто, мы копили силы, чтобы "дубиной народной войны" скинуть уже этих, из монгольских улусов. Которые держали наших князей в заложниках, убивали, ослепляли, унижали.Поэтому и пришли на Куликовскую битву 27 русских княжеств, с князьями. Никто ни о чем не шутил. Дмитрий Донской дрался наравне с ратниками. Свою богатую одежду он отдал боярину, который добровольно попросил и надел её на время битвы.Боярина того убили, Дмитрий Донской остался жив.Можно подарить западным социологам простую мысль: миссия русского царя - вернуть величие России. Или поддерживать его.Скинуть иго, в конце концов.Россия и живущие в ней народы всегда остро ощущали государство как огромную ценность.А как не ощущать? Иначе - всё. Ты никто. Ты раб в лучшем случае у кого-то, кто пришел с Запада, с Юга, с Востока.И кстати, прошли века, и ничего, по большому счёту , не изменилось.Это записано в нашем этническом коде. Мы учим это на всех уроках истории, начиная с четвертого класса.А социологи удивляются: люди в России готовы жить бедно, но поддерживают государство и президента.Кстати, бедно скоро начнут жить как раз страны Европы. Из-за санкций, которые наложили сами же на Россию.Но это тема для другого материала.Долг ГосударяА дело то всё в том, что как "неброско и безэмоционально" сказал Песков: политика отвечает чаяниям людей.Если даже в 2018 году выходили на западе такие статьи: Россия - отсталая страна еще с древности, всегда такой была (?) Это "автократия." А вот раньше, при Ельцине, была демократия. Жаль, что не прижилась.Россия при Ельцине и Горбачеве потеряла всё, что можно было потерять. Но оказалось, что Россия жива. А кое-что даже постепенно возвращает себе назад.И самое главное - не территории. А ощущение смысла жизни.Путин воспринимается как символ славы России. Его долг - восстановление величия тысячелетнего государства."Его рейтинг не падает даже в периоды внутренних проблем", - с недовольством отмечают социологи либерального толка.По большинству вопросов политики у власти и общества - консенсус.И если цели СВО вызывают споры "до куда дойдём?" - то в основных целях - "освободить из фашистского плена Украину" - согласие общества есть.Донбасский консенсусСуществует так называемый "донбасский консенсус".Почему народ одобряет присоединение Крыма, ДНР и ЛНР, других областей востока Украины?Как объясняет западной аудитории издание "Форбс", в России считают, что население этих территорий "находилось в фашистском плену".Как будто не находилось?Причём общество, по данным российских социологов, полностью готово к определенной независимости "новых территорий", по примеру ДНР и ЛНР.Отношение к УкраинеЧто касается отношения вообще к Украине.Отношение - как к братскому народу, который стал инструментом в руках Запада.Конфликт воспринимается как противостояние с Западом, который олицетворяет зло.СВО воспринимается как битва добра со злом.ОтвращениеЕсть отвращение к Украине из-за фашизма и терроризма, отмечают социологи.Дело в том, что чем более мерзко поступает враг, тем больше сплочение народа России (всех национальностей).Эйфория "политических укров" от собственных терактов. Радость от погибших на Крымском мосту или в "Крокусе" - это уничтожает их самих как людей.И это, в частности, ответ на вопрос, почему общество резко отвернулось от так называемых "релокантов"? Потому что они поддерживают террор против мирных в России.Или "релоканты" даже просто молчат. Это воспринимается в обществе как предательство.Люди отвечают, что не уезжают из России, так как здесь у них есть смысл жизни. Переезд лишает этого смысла.И то же самое говорит Путин."Я не могу себя представить вне России ни на секунду. Для меня Россия - вся моя жизнь. Россия, конечно, обойдётся без таких, как я", - так ответил когда-то Владимир Путин на вопросы участников клуба "Валдай": будет ли Россия без вас?Это одна из знаменитых цитат Владимира Путина.И одна из последних:"Все должны знать, что мы-то по большому счёту, ещё ничего и не начинали".О том, как воспринимается и кем является для США вновь избранный президент Трамп - в статье Елены Мурзиной "Дональд Трамп - миллиардер, ставший президентом и мечтающий стать императором половины земного шара"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, запад, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, валдай