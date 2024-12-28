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"Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует

"Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует - 28.12.2024 Украина.ру

"Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует

Известные украинские мыслители и эксперты, которые многие годы формировали смыслы для политической элиты страны, признали, что страна не просто утратила свою государственность, но и потеряла фактически шанс на существование в суверенном понимании этого слова.

2024-12-28T05:00

2024-12-28T05:00

2024-12-28T05:00

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Такие мысли высказали философ Сергей Дацюк и экономический аналитик Алексей Кущ в программе идеолога и в прошлом политика Олеся Дония. Любопытно, что, давая такие оценки, эксперты фактически не касались фактора войны, а указывали на системные многолетние ошибки Украины, которые привели её за годы независимости к плачевному итогу. Версии будущего для Украины в изложении авторитетных украинских аналитиков и прогнозистов.Философ Сергей ДацюкК нам придут транснациональные структуры, которые установят финансовую инфраструктурную диктатуру. Вся роль украинской элиты будет сводиться к простым вещам – утверждать в парламенте законодательные нормы. То время, когда мы как украинские элиты могли на что-то влиять, утрачено навсегда. Его повернуть вспять нельзя – философски, экономически, социально, культурно, идеологически. Мы свой шанс утратили. Мы можем этого не признавать и думать, что мы лишь неправильно выбрали элиту, а на следующих выборах изберем других парламентариев и всё изменится. Нет, не изменится. У нас нет этой потенции, она была, но мы ее проели. Можно было не уничтожать науку, инженерные школы, развивать гуманитарный пласт. Мы не сделали. Поэтому мы теперь легализуемся как компрадоры, как политический сервис для международных корпораций. И это не я говорю, а это говорит с трибуны президент Украины – "дайте нам оружие – возьмите наши недра". Когда так говорят, значит вас больше нет. Возвращать демократию и выборы на Украине – это путь в никуда. Потому что именно демократия привела нашу элиту сначала в управленческий класс, потом во время войны она отказалась от управленческой функции и стала привилегированным классом (за возможность не идти на фронт, ездить в Монако), а потом в конце войны перестанет быть и привилегированным классом и превратиться в обслугу.Единственное чему бы я учил сегодня студентов – как управлять ОСББ (термин ОСББ - Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то есть Объединение совладельцев многоквартирного дома - Ред.) . Всем остальным, будем заниматься уже не мы. Хотите делать что-то масштабное – уезжайте из Украины. В Украине этим заниматься вы не сможете, потому что Украины самой не будет. Будут, так сказать, программно-проектные регионы, где высокие компетенции специалистов будут невостребованные. Украина как нация будет, ничего с ней не произойдет. А Украины как государства нет. Украины как общество уже сейчас не существует.И сосредоточиться нужно, чтобы Украина сохранялась в цивилизационном контексте. Тогда будет шанс возродить ее после мировой войны, которая неизбежна, на основе кластеров, которые пока нам не принадлежат. То есть путь к Украине долгий – на десятилетия. В ближайшие десятилетия Украины не будет, к этому нужно привыкать.Экономический аналитик Алексей КущОдним из ключевых слов в ближайшем будущем будет неопределённость. Потому что мы стоим на историческом распутье. И перед нами набор разных вариантов. Мы находимся в классической точке бифуркации. 1. Это может быть проект окончательной амортизации остаточного потенциала – экономического, общественного, демографического. Продолжится постепенное падение вниз. 2. Можно стать восточноевропейской Паттайей. Кто был там, тот поймет. Оказывать специфические услуги, быть рынком каннабиса.Сейчас у нас происходит транснационализация политических элит и это очень опасный процесс, потому что политические элиты перестают ощущать себя срощенными своей судьбой с судьбой своего народа. Часто сравнивают нынешнюю войну с Второй Мировой, но они разные. Тогда советская власть не могла себя представить вне своей страны, как и власти Германии. Украинские власти прекрасно понимают, что в любой момент они могут взять свой "золотой парашют" и выехать заграницу, а оттуда писать мемуары. Такие элиты опасны для общества, потому что стирают все красные линии.Самая большая угроза, с которой мы столкнёмся после войны - превращение в государство-корпорацию. Это что-то типа Ост-Индской кампании, африканской кампании. То есть проект по высасыванию наших природных ресурсов. Исчезнет формат национального государства. Вот смотрите, есть прекрасная компания "БлэкРок", которая может идеально управлять вашими ресурсами. По факту недра уже отчуждены от общества. Суверенитет остался только на бумаге, в Конституции. По факту его не существует.Об особенностях деградации Украины - в статье Ростислава Ищенко "Сословное общество серьёзных людей. Главные признаки украинской деградации"

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украина, монако, паттайя, алексей кущ, эксперты, эксклюзив