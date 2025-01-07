https://ukraina.ru/20250107/1059540574.html

Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков

Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков - 07.01.2025 Украина.ру

Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков

Лемки жили на склонах Карпат более тысячи лет, но в конце 1940-х были изгнаны с родных земель. К сожалению, большинство традиций моих предков остались лишь в воспоминаниях, пишет автор издания Украина.ру Олег Хавич

2025-01-07T07:10

2025-01-07T07:10

2025-01-07T07:10

эксклюзив

рождество

закарпатье

русинский язык

обряды

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Русины-лемки генетически родственны белым хорватам, которые в VI-VII веках населяли оба склона западных Карпат. Именно это славянское племя и принято считать далекими предками современных лемков, а упомянутую территорию — их родиной. Впервые этноним "лемки" ввёл в историю и литературу Иосиф Левицкий в предисловии к своей "Грамматике руського или малоруського языка на Галичине" (1831).Собственную этнографическую территорию русины-лемки, а потом и их соседи, начали называть Лемковщиной. Ныне большинство этнических земель лемков находится на территории Польши, часть — в Словакии и на Украине.В 1944-1947 годах большинство лемков были выселены из родных домов — кто-то на территорию УССР (в основном на Галичину, но многие оказались и на Юго-Востоке Украины, в том числе в Донбассе), а оставшиеся — на бывшие немецкие земли, доставшиеся Польше (это произошло в ходе печально известной "Операции "Висла"). Первые поколения переселенцев бережно хранили свои традиции, особенно рождественские, из уст в уста передавали лемковские колядки и песни.Мои бабушка и дедушка, отец, которому было 6 лет во время депортации, его братья и сёстры, даже разъехавшиеся по разным городам, пытались на Рождество собраться вместе, чтобы хоть на несколько часов почувствовать себя в родной Лемковщине…Исторически лемки, живущие в своих горах, часто были отрезаны от мира снегом или дождем, редко общались с людьми за пределами своего сообщества, поэтому дольше и полнее сохраняли свои ритуалы и обычаи. И самым важным праздником для лемков было Рождество, подготовка к которому начиналась задолго до 7 января — ведь лемки, как православные, так и греко-католики, отмечали и отмечают его по юлианскому календарю.Во время поста, предшествующего Рождеству, лемковская молодёжь собиралась на "вечерки", поводом для которых было прядение льна. А перед самим праздником проходила вечеринка, на которой молодёжь играла в "ломаник". Игра заключалась в том, что юноши, переодетые одетые в костюмы медведя, барана и других животных, приходили в хыжу (так лемки называли свои дома) к девушкам, прядущим лён. Ребята хватали лежащих на полу девчат за ноги и таскали их туда-сюда по комнате под общий визг.Самым серьёзным днём перед Рождеством был, конечно же, сочельник, или Святой Вечер. Было много традиций, связанных с этим днем, нужно было быть внимательным и осторожным, чтобы не нарушить ни одного из запретов и не забыть ни об одной традиции, потому что считалось, что в следующем году судьба отомстит за это человеку или даже всей семье.Прежде всего, в этот день нужно было соблюдать строжайший пост. Было запрещено есть свежие овощи и фрукты — иначе, согласно поверьям, на теле появятся фурункулы. Ни в коем случае нельзя было дуть на огонь при его разжигании, поскольку это может вызвать в следующем году болезни кожи. Было также принято ходить в лес или к соседу, чтобы "украсть дерево". Речь не шла о краже в буквальном смысле, а о том, чтобы принести в дом палку или даже щепку, но чтобы никто не заметил этого по дороге.Лемки также верили, что если в этот день взять взаймы у еврея деньги, то это принесёт счастье в следующем году. Нельзя также было садиться за рождественский стол с неоплаченными долгами.А когда на небе зажигалась первая звезда, вся семья с хлебом и зажжённой свечой шла босиком к реке или ручью, чтобы омыться и "быть здоровыми, как чистая вода". Иногда во время таких купаний люди раздевались донага, несмотря на морозы, которые тогда были куда крепче нынешних, но при этом никто не заболевал. После купания каждый набирал в рот немного воды, которую так приносили домой и выплёвывали на разогретую печь — чтобы в следующем году не страдать от зубной боли.Перед праздничным ужином в углу светлицы размещали необмолоченный сноп овса. Хозяин покрывал стол сеном, затем посыпал его овсом, чтобы в доме было много денег, и только после этого застилал подготовленный стол скатертью. На столе вначале должно было быть несколько буханок хлеба, соль, чеснок, и горшочек со всеми видами зерна, в котором и зажигалась свеча. Под стол хозяин клал косу, топор — чтобы ноги не болели, другие металлические инструменты или предметы, которые должны было принести удачу. Например, цеп под столом — чтобы в следующем году было что молотить после жнив, связанные цепью ножки стола — чтобы семья держалась вместе и т.д.На Святой Вечер готовились 12 постных блюд, главным из которых была кутья. Перед ужином по три ложки каждого блюда откладывались в кувшин для молока и давали коровам — чтобы ведьмы не забрала их молоко. Другим домашним животным давали хлеб и чеснок — чтобы те были здоровы. Только после ритуального кормления животных лемковская семья могла сама приступить к праздничной трапезе.Хозяйка перед началом ужина нарезала много хлеба и складывала его на тарелку в виде пирамиды, чтобы с другой стороны стола не было видно хозяина из-за ломтиков хлеба. При этом хозяин приговаривал: "Чтобы меня никогда не увидели из-за нашего зерна в поле". Начиналась трапеза с молитвы, потом съедали по дольке чеснока, который макали в соль, и выпивали по рюмке водки — за всех присутствующих и отсутствующих.После этого подавали капусту, ленивые вареники с маком, голубцы с грибами, цельный картофель, печеные яблоки, горох, бобы, фасоль, кашу со сливами, юху — узвар из сушёных фруктов, и киселицу — специальный лемковский суп, приготовленный на закваске из овсяной муки (чем-то похож на польский журек). Блюда заправлялись домашним растительным маслом и, конечно же, их ели из одной миски, при этом до окончания трапезы ложки нельзя было класть на стол. Кроме того, было запрещено опираться на стол — чтобы хлеб на поле не полёг, а вставать из-за стола могла только хозяйка, чтобы подать блюда.Первый день Рождества, 7 января, согласно поверьям, определял погоду на целый год, а последующие 12 дней — погоду в каждом из месяцев наступающего года. Лемки в этот день умывали лица водой, в которую были брошены мелкие деньги — это должно было обеспечить богатство. В некоторых лемковских сёлах хозяин приводил в хату овец или даже лошадей — в память об обожании новорожденного Иисуса животными. В первый день Рождества по лемковским хатам начинали ходить колядники, причём дети могли прийти с самого раннего утра.Второй день Рождества лемки называли "вымётным", потому что в этот день впервые после сочельника можно было подмести в хате, причём это нужно было сделать сразу после восхода солнца. Собранный мусор девушки выбрасывали укромном месте в саду, при этом изображая крик пастуха. С какой стороны слышно было эхо, с той должен был появиться будущий жених. Собственно, значительная часть лемковских традиций — как на Рождество, так и на Щедрый Вечер и Крещенье, которым заканчивался цикл зимних праздников, — имеют явно языческие корни, связаны с повседневной жизнью и сельскохозяйственной деятельностью лемков.Однако в ночь перед Рождеством потомки лемков во всём мире вспоминают о традициях своих отцов и дедов, и старший мужчина в семье торжественно говорит перед началом трапезы: "Христос ся раждає!"

https://ukraina.ru/20241105/1029503513.html

https://ukraina.ru/20240107/1042365235.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, рождество, закарпатье, русинский язык, обряды