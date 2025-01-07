https://ukraina.ru/20250107/1060132816.html

Юлианский календарь против румынской оккупации Бессарабии

Юлианский календарь против румынской оккупации Бессарабии - 07.01.2025 Украина.ру

Юлианский календарь против румынской оккупации Бессарабии

7 января 1929 года прихожане кишиневского Кафедрального собора вынудили священников провести вместо ординарного богослужения праздничную рождественскую службу. Этот инцидент стал важным эпизодом борьбы жителей Бессарабии против политики румынизации бывшей российской губернии

2025-01-07T08:00

2025-01-07T08:00

2025-01-07T08:00

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Аннексия Румынией Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья в 1918 году вызвала сопротивление многих бессарабцев. Оно выражалось как в ряде вооружённых восстаний, так и в разнообразных формах мирного протеста. Среди последних значимое место принадлежало отстаиванию юлианского календаря в церковной жизни и церковно-славянского языка богослужений.Как отмечает доктор исторических наук Алла Скворцова, в захваченной Румынией Бессарабии "символы православия отождествлялись с российской государственностью, и для русских было чрезвычайно важно сохранить их незыблемость и неприкосновенность".Впрочем, от перехода на григорианский календарь в церкви были не в восторге и молдавские крестьяне. Бессарабский областной инспектор полиции докладывал в Бухарест в 1929 году:"Когда наступают праздники по старому стилю, крестьяне одеваются в чистые одежды и, хотя в церквах не проводится религиозная служба, собираются на застолья, устраивают танцы и т.п., а в дни праздников по новому стилю идут в поле и работают... В некоторых сёлах верующие закрывают церкви и препятствуют священникам служить по новому стилю".Так, своим стремлением провести быструю унификацию духовной жизни бывшего российского региона румынские власти создавали благоприятную почву для объединения против себя на религиозной почве представителей разных этносов и социальных групп.То, по какому календарю человек отмечал Рождество и Пасху многое говорило о его геополитической ориентации.В 1927 году среди бессарабских священников распространялось послание фактического главы Московской патриархии, митрополита Сергия о сохранении юлианского календаря в Русской поместной церкви. С точки зрения канонического права православные приходы в Бессарабии продолжали находиться под юрисдикцией Москвы и были незаконно аннексированы Румынской церковью.На приверженности старому стилю настаивали и деятели Русской Церкви за рубежом, в том числе и фактически изгнанный румынскими властями архиепископ Бессарабии Анастасий. Не переходить на новый календарь "даже если будут убивать или сжигать заживо" призывали бессарабцев и монахи русских монастырей Афона.Бухарест же расценивал приверженность Юлианскому календарю (наряду с церковно-славянским языком) как стремление "сохранить русский характер Бессарабии". Была пресечена попытка создания в Кишинёве церкви, подчинённой непосредственно Иерусалимской патриархии и сохранявшей верность старому стилю. Суровые репрессии обрушились на тех священников, которые осмеливались отправлять праздничные службы по юлианскому календарю.К примеру, у священника Андрея Иванченко полиция конфисковала облачение и церковную утварь, а сам он подвергся тюремному заключению сроком на четыре месяца. Настоятель кишинёвского прихода Владимир Поляков был лишён своего места и стал служить в Таборском монастыре. Когда же жандармы попытались его арестовать, сторонники старого стиля тайно вывезли неугодного властям священника в Кишинёв. В региональной столице Поляков всё же был предан суду и по приговору военного трибунала выслан за границу.Для недопущения проведения церковных праздников по старому стилю здания, где по этому случаю собирались верующие, блокировались жандармерией и войсками. Полиция конфисковывала календари, в которых "не правильно" указывались церковные праздники. Такая участь в 1930 году постигла календарь, изданный по заказу старообрядческой общины Кишинёва. Несмотря на его совершенно легальное происхождение весь тираж был изъят в связи с ажиотажным спросом среди православных.За легализацию старого стиля и церковно-славянского языка выступало массовое общественное движение под названием "Комитет православных христиан". Роль руководящего центра Комитета выполняла редакция газеты "Набат" во главе которой стоял бывший депутат Алексей Опря.В условиях некоторой либерализации общественной жизни конца 20-х годов Бессарабия быстро покрылось густой сетью этого движения в защиту русской православной традиции. Власти особенно отмечали активность его сторонников в Кишинёвском, Оргеевском и Измаильском уездах. Они игнорировали работу официальных приходских советов, не посещали церковных праздников по новому календарю. "По этой причине не продаются свечи, не делаются пожертвования, и церковное хозяйство в большом упадке, а священники обеднели" – говорилось в уже упомянутом полицейском отчёте 1829 года.Между тем, согласно данным правоохранителей, членские взносы Комитету платили до 80 тысяч человек. 3 марта 1929 года он созвал в Христорождественском соборе Кишинёва тысячи верующих. Впервые за многие годы главный храм Бессарабии, построенный в XIX веке русским архитектором Авраамом Мельниковым по заказу генерал-губернатора Михаила Воронцова, был переполнен молящимися.Участники литургии с восторгом восприняли весть о том, что Синод Румынской православной церкви разрешил празднование приближающейся Пасхи 5 мая, то есть по старому стилю. Данное дозволение тяжело далось бессарабскому митрополиту Гурию. Он фактически признал, что не способен противостоять русской православной традиции в многонациональном крае. Через головы отцов Румынской церкви он обратился к политическому руководству страны, предупредив его об опасности политического кризиса в Бессарабии.Примечательно, что правые румынские политики за это уподобили Гурия Понтию Пилату, который в кризисной ситуации "умыл руки, заявив, что больше ни за что не отвечает".Однако празднование Пасхи 1929 года по юлианскому календарю стало лишь тактической уступкой и вскоре преследования сторонников старого стиля и церковно-славянского языка продолжились. Летом 1935 года они привели к массовым крестьянским волнениям на территории Бельского уезда. 19 августа в их подавлении в селе Старый Албинец были брошены войска: 5 крестьян погибли, 10 получили ранения, а 120 человек подверглись арестам.Этот и подобные ему инциденты списывались на происки большевиков, поскольку "старостилизм" румынские церковные власти считали делом рук коммунистической агентуры.В 1938 году последовало установление диктатуры короля Кароля II, когда преследовалось публичное использование любого языка, кроме румынского. Покровительствовавшие "старостилизму" общественные движения были обезглавлены.Всё это не добавляло авторитета Румынской церкви в Бессарабии. К тому же она имела монопольный статус государственной конфессии в королевстве, что приводило к её в восприятию многими прихожанами как части оккупационного аппарата.Воссоединение с Русской православной церковью в 1940 году бессарабский клир воспринял очень спокойно. Из 2600 бывших в регионе священников и монахов в Румынию эвакуировалось лишь окружение управляющего Кишинёвской епархией, епископа Ефрема (Енэческу). Не менее безболезненно произошёл возврат к юлианскому календарю и церковно-славянскому языку богослужений. Ряд активных поборников русской православной традиции, пострадавших от румынских властей, получили награды Московской патриархии.При этом Православная церковь в Бессарабии избежала гонений, которым она подвергать в Советской России. Как полагает кандидат богословия Никита Стратулат, после присоединения к СССР бессарабские церкви и монастыри испытали на себе усиление налогового бремени, лишились ряда хозяйственных активов, но тотальной национализации церковной собственности не произошло. Репрессированы были 27 священников из которых погибли 12. По всей видимости им инкриминировалось участие в событиях Гражданской войны и иностранной интервенции в России и сотрудничество с сигуранцей (румынской политической полицией). К 1941 году прекратили своё существование 5 монастырей (из 25-ти) и некоторые церкви (из 938).Тем самым Бессарабская епархия Русской православной церкви вернулась к тем канонам, которые были заложены при её создании в XIX веке выдающимся церковным и государственным деятелем, митрополитом Бэнулеску-Бодони. И не последнюю роль в этом сыграла верность традиционным канонам российского православия самих бессарабских пастырей и прихожан.

https://ukraina.ru/20240129/1043038917.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, бессарабия, кишинёв, румыния, молдавия, православие, xx век