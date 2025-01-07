Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта - 07.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250107/1059953697.html
Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта
Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта - 07.01.2025 Украина.ру
Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта
Российские бойцы устали от войны, но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Поэтому России нельзя допустить заморозки украинского конфликта
2025-01-07T05:40
2025-01-07T05:40
новости
россия
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059783904_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_233dea876d4c07544b45a25ad60cb4e4.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.Москва многократно говорила о том, что согласна на переговоры с Западом и Украиной. Российские лидеры подчеркивали, что завершение СВО должно опираться на достижение её целей.По этой теме: СВО продлится ещё немного, заявил ПесковА разговаривать Россия будет только с легитимными политиками, к коим не относится Владимир Зеленский, так как срок его нахождения у власти истек. Например, в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.Подробнее — в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с КиевомПолномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая 2024 года. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html
россия
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059783904_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_49020413d02c35b13f3ca0608bd4e83c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, детали

Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта

05:40 07.01.2025
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
Читать в
ДзенTelegram
Российские бойцы устали от войны, но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Поэтому России нельзя допустить заморозки украинского конфликта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.
"Российское руководство с самого начала СВО говорило, что готово к переговорам. И, конечно, наши бойцы устали от войны. Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — заявил Пинчук.
Москва многократно говорила о том, что согласна на переговоры с Западом и Украиной. Российские лидеры подчеркивали, что завершение СВО должно опираться на достижение её целей.
По этой теме: СВО продлится ещё немного, заявил Песков
А разговаривать Россия будет только с легитимными политиками, к коим не относится Владимир Зеленский, так как срок его нахождения у власти истек. Например, в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.
Подробнее — в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая 2024 года. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
Показ выставки Украина. На переломах эпох в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
15 ноября 2024, 15:08
"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборахПрезидентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Владимиру Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически. Об этом 15 ноября написало польское издание Rzeczpolita (RP)
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украиныдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Юлианский календарь против румынской оккупации Бессарабии
07:20"Без елки, но с надеждой": как Донецк встречает 2025 год
07:10Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков
07:00Виталий Волков: Талибы* ищут дружбы с Москвой, а Запад в Сирии создал новую боевую единицу против России
06:50Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие агрокультурные брожения вокруг новогодних дат
06:40На Западе думают, что если Россия и Украина обменяются ядерными ударами, то война закончится — эксперт
06:20Стоякин назвал условия, при котором население Украины проголосует за Зеленского
06:00"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней"
05:40Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта
05:23Эксперт объяснил, почему Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и Клинтоны
05:20Ищенко: Запад считает, что убийство российского генерала — достижение, достойное ордена
05:00Дали сдачи: Онуфриенко провел анализ развития БПЛА российской армии за все годы СВО
04:59Феномен Владимира Путина. Есть ли он и в чем заключается
04:44Эксперт назвал признак того, что Зеленский готовится отправить воевать детей
04:26Два клоуна-свинопаса
04:00"Больше не клон в чистом виде": Рожин о совершенствовании "Герани"
20:56"Белая гвардия". Почему знаменитая книга Булгакова – это роман о Рождестве
17:16Двойная провокация Киева и Кишинёва. Приднестровье стремительно замерзает, руководство Молдовы нагло лжет
16:266 января – день, после которого жизнь Трампа и всей Америки уже не будет прежней
16:05Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение
Лента новостейМолния