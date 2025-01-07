Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
Российские бойцы устали от войны, но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Поэтому России нельзя допустить заморозки украинского конфликта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.
"Российское руководство с самого начала СВО говорило, что готово к переговорам. И, конечно, наши бойцы устали от войны. Но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. И заморозки конфликта нам нельзя допустить. Сирия показала, что замороженные конфликты размораживаются в самый неподходящий момент", — заявил Пинчук.
По этой теме: СВО продлится ещё немного, заявил Песков
А разговаривать Россия будет только с легитимными политиками, к коим не относится Владимир Зеленский, так как срок его нахождения у власти истек. Например, в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая 2024 года. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
15 ноября 2024, 15:08"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборахПрезидентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Владимиру Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически. Об этом 15 ноября написало польское издание Rzeczpolita (RP)