https://ukraina.ru/20250107/1059953697.html

Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта

Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта - 07.01.2025 Украина.ру

Внять просьбам бойцов: Пинчук ответил, почему РФ должна отказаться от заморозки украинского конфликта

Российские бойцы устали от войны, но солдаты хотят, чтобы их жертвы были осмысленными и принесли победу. Поэтому России нельзя допустить заморозки украинского конфликта

2025-01-07T05:40

2025-01-07T05:40

2025-01-07T05:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.Москва многократно говорила о том, что согласна на переговоры с Западом и Украиной. Российские лидеры подчеркивали, что завершение СВО должно опираться на достижение её целей.По этой теме: СВО продлится ещё немного, заявил ПесковА разговаривать Россия будет только с легитимными политиками, к коим не относится Владимир Зеленский, так как срок его нахождения у власти истек. Например, в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.Подробнее — в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с КиевомПолномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая 2024 года. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти

https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, детали