"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней" - 07.01.2025 Украина.ру
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"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней"
"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней" - 07.01.2025 Украина.ру
"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней"
В декабре 2024 года ВС РФ стали использовать меньше ракет, но резко нарастили применение "Гераней". Эти удары являются частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад
2025-01-07T06:00
2025-01-07T06:00
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он отметил, что регулярные удары ВС РФ являются частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад."Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при Трампе", — считает Рожин.По его мнению, удары ВС РФ не должны быть показательными ответами. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине все больше проблем.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты."Цели выбираются тщательно. Почему ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы? Они создавались на случай атомной войны. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные производства", — пояснил Кнутов.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовОдин из таких ответов: Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, запад, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла, борис рожин, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, БПЛА, Борис Рожин, детали

"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней"

06:00 07.01.2025
 
© ISPI
© ISPI
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В декабре 2024 года ВС РФ стали использовать меньше ракет, но резко нарастили применение "Гераней". Эти удары являются частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"В декабре мы действительно стали использовать меньше ракет, зато кратно нарастили применение "Гераней". Бывали недели, когда каждый день по Украине прилетало по 80 беспилотников. Это стало возможным благодаря развитию нашей промышленности, которая осуществляет массовый выпуск всей этой "оранжереи", — рассказал Рожин.
Он отметил, что регулярные удары ВС РФ являются частью эскалации, которую России навязывает Украина и Запад.
"Противник делает это, чтобы не допустить хотя бы теоретического сценария остановки войны, которое возможно при Трампе", — считает Рожин.
По его мнению, удары ВС РФ не должны быть показательными ответами. Такая работа должна вестись комплексно, чтобы эффект накапливался и создавал Украине все больше проблем.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты.
"Цели выбираются тщательно. Почему ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы? Они создавались на случай атомной войны. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные производства", — пояснил Кнутов.
Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
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