"Массовый выпуск всей "оранжереи": Рожин рассказал, как ВС РФ нарастили применение "Гераней"

"Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ

ФСБ сообщила о задержании ячейки украинских агентов в России. Среди тех, кого они планировали взорвать, был основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов. Эксклюзивно для издания Украина.ру он озвучил некоторые подробности покушения на себя, а также ответил, как распознать "почерк" агента СБУ