https://ukraina.ru/20241228/1060030098.html

Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна

Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна - 28.12.2024 Украина.ру

Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна

Сейчас даже трудно представить, что же так торкнуло или что такое съел экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, что его подвигло испортить геополитическую обедню самому Дональду Трампу, новому президенту США.

2024-12-28T05:53

2024-12-28T05:53

2024-12-28T05:53

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Однако Кулеба выступил и теперь Россия точно знает, что любое перемирие в спецвоенной операции (СВО) в Украине ей не выгодно. Кулеба ведь предложил Западу принять Украину в НАТО, чтобы она, Украина, не напала на Россию. В будущем, когда после перемирия с Россией сможет восстановиться и заболеть здоровым казарменным реваншизмом. Эта информация о том, что если неонацисты после перемирия останутся при власти, то они остаток жизни положат на то, чтобы по быстрячку восстановиться и опять начать войну с Россией, - отличная подсказка! Теперь Россия из непосредственного источника знает, что если Украина сохранится, то точно будет воевать.И отменная подножка Трампу, который, как известно, не против того, чтобы Украина воевала с Россией, но сейчас хочет перемирия. Оно ему нужно, чтобы, как минимум, разобраться со своим внутренними врагами и сделать Америку снова великой, а для этого забодать соседнюю Канаду, купить Гренландию, заново завладеть Панамским каналом и на всякий случай еще глубже поставить Европу на колени.А если НАТО затеет принятие Украины в НАТО, то никакого перемирия быть не может. Россия просто сделает все, чтобы забыть о таком геополитическом понятии, как украинская государственность.КулебаНо почему такое важное заявление о судьбе Украины делает отставной глава ее МИД, а не действующий – Андрей Сибига? А все очень просто: потому и делает, что отставной и ему не надо держать нос по ветру и улавливать веяния из Вашингтона. Если Сибиге нужно подстраиваться под Трампа, делать все, чтобы американский президент подкинул деньжонок на войну и постарался защитить Украину от поражения, то Кулеба может высказывать любые мысли. Даже по принципу "что у умного в голове, то у дурня – на языке". А вступление Украины в НАТО – это крайне актуальная и даже мейнстримная тема. Это один из краеугольных камней в споре России не только с Украиной, но и со всем Западом. Россия не хочет этого вступления, а Запада хочет.А Кулеба своим заявлением практически изменил парадигму обоснования стремления Киева в Альянс. До Кулебы все говорили, что Украину надо в НАТО, чтобы защититься от России. А Кулеба говорит, что вступлением в НАТО Запад сможет защитить Россию от… Украины. Смешно. Но вот такой он, этот Кулеба: язык без костей, неоднозначная мыслительная деятельность, не знает тормозов, а голова полна дурацкого креатива, который во рту не держится.Хотя должен был бы держаться. Ведь дипломатия – это умение говорить или держать язык за зубами в зависимости от ситуации и необходимости защищать национальные интересы своей страны. А перед украинской дипломатией не только после госпереворота 2014 года, но и на пути к нему с обретения Украиной независимости в 1991 году такая задача – задача нацинтересов – практически никогда не стояла. По очень простой и понятной причине: у ЗАВИСИМОЙ страны не может быть НЕЗАВИСИМОЙ внешней политики.Если у страны нет суверенитета, то нет и суверенных интересов, которые нужно защищать, и суверенной политики, стоящей на их защите.Внешняя политика Украина всегда характеризовалась двумя особенностями. Во-первых, Украина на внешней арене всегда искала покровителей, которые должны были бы ее всячески защищать и поддерживать – помогать дипломатически и экономически, давать деньги и оружие и т. д. Следовательно, и внешняя политика Украины всегда была если и не зависима от "старших товарищей" (как говорили в Украине, от московского, вашингтонского или брюссельского обкомов), то уж точно шла в фарватере чужой политики.Так и было: как и что кричали старшие товарищи (спонсоры, вдохновители, организаторы, покровители и т. д.), так и аукалось в Киеве.Во-вторых,полностью соответствовали этой политике и украинские министры иностранных дел. Они все в той или иной степени были флюгерами, вертящимися в зависимости от того, откуда дул ветер.Посудите сами: с 1991 года по настоящее время в Украине было 15 министров и три исполняющие обязанности. Трое – Анатолий Зленко, Борис Тарасюк и Константин Грищенко – были дважды министрами, а один – Владимир Огрызко – побывал и и.о., и министром.И только два первых из них – Анатолий Зленко и Геннадий Удовенко – при президентах Леониде Кравчуке и Леониде Кучме более-менее пытались нащупать, сформулировать и проводить суверенную внешнюю политику своей страны. В их случае сказывалось и то, что Украина долго определялась. И то, что оба дипломата были еще советской школы, начинали при "мистере Нет" Андрее Громыко.Оба имели самый высокий дипломатический ранг – Чрезвычайных и Полномочных послов СССР. В момент обретения независимости Украины Зленко был главой ее МИД, а Удовенко – представителем в ООН. С сентября 1997 по сентябрь 1998 года он даже был президентом Генеральной ассамблеи ООН — и до сих пор остается единственным украинцем в истории, кто занимал эту должность.Этим двоим, как бы это сказать помягче, не с руки было слишком рьяно флюгерить седыми головами. Хотя пришлось, когда Кучма однозначно определился с так называемой многовекторностью и лизал во все стороны всех, кто давал ему деньги. Лизали и министры. И особенно рьяно лизали Запад, когда тот же Кучма определился, что Украина – не Россия, а Европа и двигаться ей, Украине, в еврорай надо евроатлантическим путем.Но после них главами МИД Украины зачастую была такая вертлявая шелупонь, что хоть святых выноси. Уже третий министр Борис Тарасюк, бывший инструктор отдела зарубежных связей ЦК Компартии Украины и верный ленинец-интернационалист, перекрасился в протонеонациста и евроатлантиста с такой страшной силой, что разве что в шароварах и с "селедкой" (осэлэдцэм) на голове не ходил и не зиговал по любому случаю с дурацкой расово правильной кричалкой "СУГС!" (Слава Украине – Героям слава!).ТарасюкВ пятилетку оранжевого безумия (2095-2010) после первого успешного антиконституционного госпереворота внешней политикой Украины рулили ее как бы записные и протокольные патриоты – тот же уже упомянутый Тарасюк, Владимир Огрызко (и. о. и министр), Арсений Яценюк (будущий премьер-министр и герой второго госпереворота в виде евромайдана-2014), Владимир Хандогий (в ранге и. о.) и Петр Порошенко (отменный оборотень и будущий президент-бенефициар госпереворота-2014).И вот что характерно: рулили патриоты, но именно при них – при министре Огрызко, которому покровительствовал "оранжевый" президент Виктор Ющенко – Украина начала нести первые территориальные потери. В 2009 году она потеряла нефте- газоносный шельф у острова Змеиный в Черном море.И знаете, почему? Огрызко смог убедить Ющенко, что, если они уступят территории Румынии, то та поспособствует Украине при вступлении в НАТО. Как говорится, Румыния – Украине, Карл!Но два дебила – это-таки сила, и богатого энергоносителями шельфа у Украины нет. Зато был министр Огрызко, который официально суперпатриотично требовал, чтобы ему представляли переводчика с русского языка на украинский и наоборот.ОгрызкоНу а после госпереворота 2014 года экс-министр Порошенко, ставший президентом, начал гражданскую войну и бросил против сограждан в Донбассе армию. С танками и бомбардировщиками. Против мирных людей.При Викторе Януковиче внешнюю политику хоть как-то пытались балансировать два главы МИД – Константин Грищенко и Леонид Кожара. Но трусливый и продажный Янукович предал всех и всё профукал. И министры, ясное дело, тоже ничего спасти не смогли. Да и, справедливости ради следует сказать, что они тоже что-то лопотали про европейский путь, хотя кружевных трусиков себе для посещения Европы еще не просили.Это случилась позже. И. о. министра иностранных дел в 2014-м стал некто Андрей Дещица, который по внешнему виду, вокабуляру и глоссарию в свободное от работы время мог отлично играть в каком-нибудь вертепе короля рагулей (это разновидность жлобов, тупой западенско-галичанской гопоты).Больше всего он прославился тем, что шастал по русофобским митингам в Киеве и публично орал матерные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, закрыв этим любую возможность контактов с Москвой.ДещицаПри президенте Порошенко главой МИД неизменно был некто Павел Климкин, уроженец России и потому отменный оборотень-вырусь, у которого была кличка "Клим Чугункин". Разумеется, за интеллектуальные способности, которые никак не проявлялись ни чисто внешне на лице, ни в работе дипломатом.Он любил наряжаться в одежки не по росту. Многие справедливо подозревали, что в карманах он носит то, что стырил на фуршетах. На фуршеты его еще пускали, но вот на многих переговорах он терпеливо ждал, когда позовут, находясь за заветными дверями. Внутрь его звали редко.А Трамп в свой первый президентский срок принял Климкина, но даже не пригласил сесть – отдавал команды челу на ногах. Порой даже казалось, что Порошенко держит Климкина для контраста – чтобы все сравнивали с ним. Но если честно, то они – обое рябое, те еще эстеты и услада для глаз...КлимкинПри президенте их бывших клоунов Владимире Зеленском и главы МИД соответствующие. Целых три уже! Упомянутый выше Кулеба разместился по срединке. Его предшественником был некто Вадим Пристайко, который запомнился только тем, что нес незапоминающуюся пургу и в сравнении с предшественниками выглядел более-менее прилично.Пристайко обеспечивал британский след в работе администрации Зеленского. В Лондон послом Украины его потом и погнали. Но турнули и оттуда. Потому как место понадобилось для отставного генерала Валерия Залужного, из которого пытаются слепить будущего президента Украины. Как говорится, флаг им в руки. Главное – чтобы не зацепили древком металлическую пластинку на голове залежного, вставленную туда, по слухам, после ранения,Ну а нынешний глава МИД Андрей Сибига – из ближайшего окружения даже не Зеленского, а его "второй жены" и главы офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака. Феерический человек, этот Сибига. Вполне может быть родным сыном Климкина от Дещицы (они же европейцы, у них это можно и возможно).И обслуживает Сибига не интересы Украины, а ее нынешних западных хозяев. Из последнего, что он отстаивает только в этом декабре:– 13 декабря призвал вернуть в Украину и отправить на фронт около 7,5 млн жителей Украины, покинувших ее из-за боевых действий и остающихся в странах Европы, США и Канаде. Так требует сегодня Запада;– 15 декабря призвал более активно перейти от замораживания российских активов на Западе к их конфискации. "Нужно использовать не только прибыль, но и сами активы для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины. …Справедливо и законно заставить агрессора компенсировать ущерб и вред", — написал он. Но речь не об Украине и ее интересах, а об использовании страны, как стиральной машины для отмыва и перечисления российских денег США. 10 декабря Минфин США объявил о выделении Украине кредита в размере 20 млрд долл с погашением его за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах. То есть российские деньги как бы пойдут в Украину, а оттуда в виде возврата долга, уже отмытые, вернуться в США. Дешево и сердито;– 25 декабря фактически поддержал отказ Зеленского от рождественского перемирия, предложенного премьером Венгрии Виктором Орбаном. И заявил, что российские удары возмездия по энергосистеме Украины за ее теракты в России – это ответ на "иллюзорное предложение о рождественском перемирии", а не первый шаг к миру и спасению жизней солдат. Солдат ему не жалко – их смерть заказана на западе, а значит, Сибига просто отрабатывает заказ.В остальном Сибига продолжает гнать заказанную ему русофобию и утверждает, что Россия угрожает не только Украине, Молдавии или Румынии, но и всей Европе. Вот, собственно, и вся внешняя политика неонацистской Украины. Нет у Украины суверенитета – нет и суверенной политики.О том, что думает о внешней политике Украины глава российского МИД - в статье Виктории Титовой "Лавров назвал условия для переговоров"

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