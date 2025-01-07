https://ukraina.ru/20250107/1059909696.html

Виталий Волков: Талибы* ищут дружбы с Москвой, а Запад в Сирии создал новую боевую единицу против России

Виталий Волков: Талибы* ищут дружбы с Москвой, а Запад в Сирии создал новую боевую единицу против России - 07.01.2025 Украина.ру

Виталий Волков: Талибы* ищут дружбы с Москвой, а Запад в Сирии создал новую боевую единицу против России

Есть угроза серьезного проникновения террористов в республики Центральной Азии по механизму иракского и сирийского ИГИЛ* с выходом к нефтяным месторождениям. И вероятность использования такого сценария повышается по мере того, как Украина будет терпеть поражения на фронте. США и Запад же не рассматривают Украину как один фронт против России.

2025-01-07T07:00

2025-01-07T07:00

2025-01-07T07:00

интервью

россия

афганистан

центральная азия

владимир путин

башар асад

"талибан"

игил

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.- Виталий Леонидович, удается ли Западу втянуть центральноазиатские страны в орбиту своего влияния и сделать их элиты более антироссийскими?- Удается. Это не носит повсеместный характер, но в некоторой части элитных кругов в некоторых странах создаются антирусские анклавы, которые не просто не любят Россию из-за ее действий Украины, но и оказывают активное противодействие движению Русского мира на азиатский восток. Это ощущается в том же Казахстане.Напомню об этом важном экономико-технологическом аспекте отношений Москвы и Астаны – строительство АЭС на территории Казахстана. В Казахстане провели референдум, где большинство населения проголосовали за ее строительство, но при этом власти решили создавать консорциум. Хотя таблицы показывают, что "Росатом" имеет существенное преимущество при строительстве таких АЭС. Тем не менее, Казахстан решил искать консорциум, который в таком виде создан быть не может из-за разных технологий и материальной базы.АЭС – это только один пример. То же самое касается гуманитарной и информационной сферы.В Узбекистане сейчас серьезно продвигается спонсируемые американскими и британскими фондами (а иногда прямо из посольства) СМИ, которые проводят проукраинскую и антироссийскую повестку. А на выборах там второе место заняла партия, лидер которой выступает против русского языка и русскоязычных граждан республики. О том, что он встречается с иностранными структурами, которые противодействуют расширению влияния России в регионе, знают все.Лучше всего дела состоят в Киргизии. Несмотря на проблемы во властном тандеме, в конце года Бишкек пришел к консенсусу, что Киргизия без близости с Россией существовать не может.В Таджикистане нам всегда было непросто. На уровне дипломатии Душанбе вроде бы контактирует с Москвой, но есть нюансы, связанные с ростом китайского влияния, которое далеко не всегда связано с интересами России, а также с определенной привязке таджикских элит к Великобритании через семейные и бизнес вложения.Туркмения – более закрытая страна. Судя по информации, которая поступала оттуда в начале 2024 года, Ашхабад приблизился к России, хотя был от нее слишком далеко. Я имею в виду всем известные проблемы русскоязычного населения, которые с 2003 года так и не разрешены, а также газовые споры и сложности российских телекоммуникационных компаний в Туркмении. Тем не менее, антироссийского вектора Туркмения не допускает.Отмечу также, что на границах Туркмении, Таджикистана и Узбекистана наблюдается серьезная нестабильность из-за Афганистана, в которой американские и британские силовые элементы играют не последнюю роль. Их тайное, но сильное влияние на ситуацию на границе они могут оказывать. Причем после ухода из Афганистана войск НАТО эти возможности даже усилились.Я уже молчу, что помимо силового давления через группы исламистов на севере Афганистана, есть еще проблема водных споров между Узбекистаном, Туркменией и Афганистаном, а это – тоже ресурс давления.Резюмирую. Ситуация для России в Центральной Азии непростая. Украинский конфликт эту ситуацию усугубил. Он показал, кто наш союзник, а кто не без оснований думает о том, что ему за это будет. Не его стране, а именно ему.- В России активно обсуждается вопрос об исключении "Талибана" из списка террористических организаций. Зачем нам нужен этот внешнеполитический шаг? Какую роль талибы могут сыграть в наших отношениях с этим регионом?- В российской политике споры об этом идут очень давно. Есть сторонники сближения с "Талибаном" и ставки на талибов. Есть люди, которые против талибов и которые считают, что нам надо делать ставку на афганских таджиков и панджшерцев, поскольку официальный Душанбе с панджшерцами поддерживал близкие отношения.В самой Центральной Азии был серьезный страх перед талибами. В том же Таджикистане были лоббисты относительно того, чтобы с "Талибаном" не сближаться. Но в целом все понимают, что если "Талибан" держится у власти уже три года, несмотря на серьезный раздрай внутри движения вплоть до вооруженной борьбы, то на Афганистан и "Талибан" через пакистанскую разведку и напрямую оказывают серьезное влияние американский, британский и даже французский госаппарат и спецслужбы.В частности, американский спецпредставитель Том Уэст напрямую встречался с талибами и давил на них.Следовательно, в этой ситуации было бы логично самим приблизить к себе "Талибан", чем отставлять его на откуп вражеским силам. Учитывая, что Запад рассматривает Афганистан как инструмент давления на Россию, Китай и экономические проекты в регионе, а также как инструмент дестабилизации всей Центральной Азии.Дестабилизировать обстановку в самой России они тоже могут. Тот же "Вилаят Хорасан"* хотел бы контролировать территорию, часть которой проходит через российские регионы.Кроме того, Афганистан – это страна с серьезным экономическим потенциалом из-за своего географического положения и природных ресурсов. И одно из крыльев "Талибана" заинтересовано в том, чтобы найти в Москве серьезный противовес китайскому экспансионистскому продвижению, и американскому влиянию. Может быть, они не рассматривают Россию как главного игрока в Афганистане. Но по самой свежей информации, которая поступает ко мне с самого верха "Талибана", они считают, что Афганистан – ключ к безопасности в Центральной Азии и что в их интересах иметь хорошие экономические отношения с Россией, которые сделали бы их менее зависимыми от американцев, пакистанцев и других сил.Я им в этой связи задавал вопрос: почему в Центральной Азии, которая так долго была вместе с Россией в составе СССР, сильны антирусские тенденции, а в Афганистане заметны симпатии к России и к Путину? Мне ответили, что за последние 20 лет Афганистан получил серьезную прививку от Запада, в отличие от стран Средней Азии.- Вернёмся к постсоветским республикам. Боевики из Таджикистана и Узбекистана принимали участие в последних сирийских событиях. И теперь эксперты пугают нас всплеском террористической активности, которая будет происходить из Сирии. Осознают ли эту опасность в Средней Азии? Насколько для нас это опасно, учитывая, что теракт в "Крокусе" и убийство генерала Кириллова осуществили выходцы из этих регионов?- Я давно говорил о международном террористическом пуле разведок, куда входит "Вилаят Хорасан"* и не только. Бригада из "Исламского движения Восточного Туркестана"* участвовала в сирийских событиях, боевики которой базировались в Афганистане. То есть речь идет о концепции второго Афганистана. Это не значит, что в случае неудачи Украины там начнется террористическая война как в Афганистане. Речь идет о единой трактовке действий террористов от Афганистана до России, Украины и всей Восточной Европы.Я вижу тут еще одну реальную угрозу: угроза серьезного проникновения террористов в республики Центральной Азии по механизму иракского и сирийского ИГИЛ* с выходом к нефтяным месторождениям. Там есть разные сценарии, они рассматриваются. И вероятность использования такого сценария повышается по мере того, как Украина будет терпеть поражения на фронте.США и Запад же не рассматривают Украину как один фронт против России. В этом плане бригада, которая действовала в Сирии, по возвращению в Афганистан станет одной из эффективных боевых единиц для проникновения в страны Центральной Азии.Это еще одна причина для России пойти на сближение с "Талибаном". А для "Талибана" сближение с Россией означает его международной признание.Как в странах Центральной Азии к этому относятся? Судя по заседаниям ОДКБ и других подиумов, представители этих стран говорят: "Россия нас пугает. Эта угроза преувеличена. Мы ситуацию контролируем". Поживем-увидим.- Может ли падение режима Асада запустить цепочку падения режимов в Центральной Азии? Тот же Рахмон слишком долго находится у власти в Таджикистане. Если вместо него к власти придут исламисты, Россия получит тот самый южный фронт, о котором вы говорили.- Я не специалист по Сирии. Не думаю, что можно проводить прямые аналогии. Все-таки географическая и клановая ситуация в Центральной Азии другая. И Россия к ним ближе, и Китай не позволит. Кстати, уже были активные действия по поддержке Рахмона (его тогда чуть ли не китайский спецназ поддержал). В Туркмении нам тоже приходилось действовать.Так что не думаю, что именно такой сценарий возможен.Но ваш вопрос правомерен. Семейное правление имеет свои пределы прочности. Тем более, когда это семейное правление ставит себя в зависимость от стран, где находятся их капиталы. Такие союзники бывают очень ненадежными.В Казахстане сейчас этого нет. Но инсайдеры говорят, что есть все предпосылки, что события января 2022 года могут повториться. А в Киргизии вообще редкая весна проходит без каких-либо волнений. В стране в последние годы резко увеличилось количество молодого исламизированного населения. Да и мигранты, которые возвращаются из России, играют свою роль. Это отдельная угроза для России. В том числе из-за количества мигрантов.*организация находится под санкциями ООН**Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20241226/1059956024.html

https://ukraina.ru/20241226/1059972117.html

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афганистан

центральная азия

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2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, афганистан, центральная азия, владимир путин, башар асад, "талибан", игил, украина.ру