Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение
Зеленский и Байден
Действующий президент США Джо Байден в очередной раз грубо повел себя во время общения с журналистами в Белом доме. Гнев 82-летнего лидера страны вызвали вопросы про его более молодого преемника - 78-летнего Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщило американское издание Fox News
"Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю вашу чертову жизнь", - возмутился Байден.
Кажется, Зеленский хочет быть похож на "старшего брата" даже в сквернословии, что он и продемонстрировал на интервью американскому журналисту Лексу Фридману. В ходе их беседы Зеленский несколько раз выругался матом.
В частности, обсценную лексику он использовал, когда говорил об отказе западных стран вводить санкции против России перед началом спецоперации и в отношении российского президента Владимира Путина. "Вишенкой на торте" интервью стало заявление Зеленского о том, что он презирает русский народ.
"Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер (человек, который записывает программы и выкладывает их на свой канал в интернете. - Ред.)", - оправдал Зеленского советник руководителя его Офиса Сергей Лещенко.
Комментируя такое поведение Байдена и Зеленского, многие эксперты согласились, что подобного рода истерики - по сути признание киевского режима в проигрыше. В частности, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую.
"Трехчасовое интервью Зеленского в статусе лидера режимного характера - пример политического саморазоблачения и признак обострения кризиса. Это квинтэссенция неэффективного и разрушительного для Украины руководства, последствия которого ощутила на себе Европа, поддерживавшая этот режим," - добавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Под аккомпанемент криков Байдена и Зеленского российские военные освободили Курахово, продолжили продвижение на фронте и уничтожили противника, пытавшегося прорваться на территорию Курской области.