Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение - 06.01.2025 Украина.ру
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Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение
Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение - 06.01.2025 Украина.ру
Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение
Действующий президент США Джо Байден в очередной раз грубо повел себя во время общения с журналистами в Белом доме. Гнев 82-летнего лидера страны вызвали вопросы про его более молодого преемника - 78-летнего Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщило американское издание Fox News
2025-01-06T16:05
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Срок его полномочий истекает 20 января. До тех пор Байден обещал не только дважды выступить с речью перед народом, но и предельно усилить санкции против России и дать Киеву максимальный военный транш.Кажется, Зеленский хочет быть похож на "старшего брата" даже в сквернословии, что он и продемонстрировал на интервью американскому журналисту Лексу Фридману. В ходе их беседы Зеленский несколько раз выругался матом.В частности, обсценную лексику он использовал, когда говорил об отказе западных стран вводить санкции против России перед началом спецоперации и в отношении российского президента Владимира Путина. "Вишенкой на торте" интервью стало заявление Зеленского о том, что он презирает русский народ.Комментируя такое поведение Байдена и Зеленского, многие эксперты согласились, что подобного рода истерики - по сути признание киевского режима в проигрыше. В частности, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую.Под аккомпанемент криков Байдена и Зеленского российские военные освободили Курахово, продолжили продвижение на фронте и уничтожили противника, пытавшегося прорваться на территорию Курской области.Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались о КураховоЕще один населенный пункт: ВС РФ продолжают продвижениеВертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФНовая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском
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новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, лдпр, слуцкий леонид, мат
Новости, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, ЛДПР, Слуцкий Леонид, мат

Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение

16:05 06.01.2025
 
Зеленский и Байден
Зеленский и Байден
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Действующий президент США Джо Байден в очередной раз грубо повел себя во время общения с журналистами в Белом доме. Гнев 82-летнего лидера страны вызвали вопросы про его более молодого преемника - 78-летнего Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщило американское издание Fox News

"Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю вашу чертову жизнь", - возмутился Байден.

Срок его полномочий истекает 20 января. До тех пор Байден обещал не только дважды выступить с речью перед народом, но и предельно усилить санкции против России и дать Киеву максимальный военный транш.
Кажется, Зеленский хочет быть похож на "старшего брата" даже в сквернословии, что он и продемонстрировал на интервью американскому журналисту Лексу Фридману. В ходе их беседы Зеленский несколько раз выругался матом.
В частности, обсценную лексику он использовал, когда говорил об отказе западных стран вводить санкции против России перед началом спецоперации и в отношении российского президента Владимира Путина. "Вишенкой на торте" интервью стало заявление Зеленского о том, что он презирает русский народ.
"Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер (человек, который записывает программы и выкладывает их на свой канал в интернете. - Ред.)", - оправдал Зеленского советник руководителя его Офиса Сергей Лещенко.
Комментируя такое поведение Байдена и Зеленского, многие эксперты согласились, что подобного рода истерики - по сути признание киевского режима в проигрыше. В частности, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую.

"Трехчасовое интервью Зеленского в статусе лидера режимного характера - пример политического саморазоблачения и признак обострения кризиса. Это квинтэссенция неэффективного и разрушительного для Украины руководства, последствия которого ощутила на себе Европа, поддерживавшая этот режим," - добавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Под аккомпанемент криков Байдена и Зеленского российские военные освободили Курахово, продолжили продвижение на фронте и уничтожили противника, пытавшегося прорваться на территорию Курской области.
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