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Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение

Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение - 06.01.2025 Украина.ру

Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение

Действующий президент США Джо Байден в очередной раз грубо повел себя во время общения с журналистами в Белом доме. Гнев 82-летнего лидера страны вызвали вопросы про его более молодого преемника - 78-летнего Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщило американское издание Fox News

2025-01-06T16:05

2025-01-06T16:05

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Срок его полномочий истекает 20 января. До тех пор Байден обещал не только дважды выступить с речью перед народом, но и предельно усилить санкции против России и дать Киеву максимальный военный транш.Кажется, Зеленский хочет быть похож на "старшего брата" даже в сквернословии, что он и продемонстрировал на интервью американскому журналисту Лексу Фридману. В ходе их беседы Зеленский несколько раз выругался матом.В частности, обсценную лексику он использовал, когда говорил об отказе западных стран вводить санкции против России перед началом спецоперации и в отношении российского президента Владимира Путина. "Вишенкой на торте" интервью стало заявление Зеленского о том, что он презирает русский народ.Комментируя такое поведение Байдена и Зеленского, многие эксперты согласились, что подобного рода истерики - по сути признание киевского режима в проигрыше. В частности, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую.Под аккомпанемент криков Байдена и Зеленского российские военные освободили Курахово, продолжили продвижение на фронте и уничтожили противника, пытавшегося прорваться на территорию Курской области.Хорошая новость для дончан: в Минобороны РФ высказались о КураховоЕще один населенный пункт: ВС РФ продолжают продвижениеВертолеты западного образца: стало известно, какие военные объекты противника поразили ВС РФНовая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском

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новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, лдпр, слуцкий леонид, мат