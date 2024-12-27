https://ukraina.ru/20241227/1060027987.html

Российские миротворцы – угроза, НАТО – гарант. В Молдавии приняли стратегию национальной обороны

Российские миротворцы – угроза, НАТО – гарант. В Молдавии приняли стратегию национальной обороны - 27.12.2024 Украина.ру

Российские миротворцы – угроза, НАТО – гарант. В Молдавии приняли стратегию национальной обороны

Парламент Молдавии 26 декабря одобрил стратегию национальной обороны на 2024-2034 годы, предполагающую тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов до 1% ВВП к 2030 году

2024-12-27T21:44

2024-12-27T21:44

2024-12-27T21:44

эксклюзив

молдавия

россия

приднестровье

мария захарова

нато

ес

служба внешней разведки

f-16

стратегия национальной безопасности

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В документе, одобренном молдавскими депутатами, подчеркивается, что угрозу для национальной безопасности Молдавии представляют российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования.Также в стратегии отмечается, что Молдавия стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС и планирует активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Брюсселя. Тесное сотрудничество с НАТО авторы документа назвали гарантом безопасности для Молдавии.За оборонную стратегию проголосовали 56 депутатов. При этом парламентарии от оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание, а представители коммунистов и социалистов выразили опасение по поводу того, что проект противоречит нейтральному статусу Молдавии из-за сотрудничества с Североатлантическим альянсом.Учитывая последние действия и заявления правящей элиты Молдавии, появление одобренной национальным парламентом стратегии нельзя назвать неожиданным событием. Буквально на днях Служба внешней разведки России сообщила о том, что в ее распоряжении имеется информация о призывах президента Молдавии Майи Санду к силовому захвату Молдавской ГРЭС в Приднестровье.Также Санду поручила возбудить против руководства ПМР уголовные дела за "сепаратизм" и ввести усиленный досмотр граждан Приднестровья на границе с Молдавией.Не исключено, что такую самоуверенность Санду приобрела благодаря углублению всестороннего сотрудничества по конституции нейтральной в военном отношении Молдавии с евроатлантическими структурами. В этом действующий президент и ее команда преуспели.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 25 января напомнила, что блок НАТО выделяет значительное финансирование на модернизацию военной и транспортно-логистической инфраструктуры Молдавии.По данным дипломата, полигон в Бульбоаке и военный аэродром в Маркулештах обновляются по стандартам НАТО, в поселке Бачой под Кишиневом строится новая военная база, также по стандартам альянса. Захарова добавила, что есть сведения о планах размещения в Молдавии производственных площадок западных оборонных концернов. Также планируется базирование передаваемых Западом киевскому режиму самолетов F-16 на молдавских аэродромах.Официальный представитель МИД России добавила, что Евросоюз готов профинансировать капитальный ремонт части железнодорожной сети Молдавии в рамках проекта коридоров солидарности. Также дипломат назвала количество совместных учений молдавских вооруженных сил с контингентами стран НАТО. По ее словам, армия Молдавии в этом году провела около 30 таких учений. Молдавию"буквально превращают в логистическую базу для снабжения ВСУ", констатировала Мария Захарова.Подобные оценки озвучил 27 декабря и лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Он сказал, что новая стратегия обороны Молдавии была написана под диктовку США для использования молдавских военных против России.По его мнению, президент Майя Санду "делает из Молдавии базу НАТО", а молдавские военные готовятся для участия в операциях под эгидой альянса.Можно сказать, что принятая парламентом оборонная стратегия является всего лишь документальным подтверждением того курса, которому руководство Молдавии уже следует. Поэтому не удивляет, что в ней содержатся пункты, касающиеся угрозы, которая для страны якобы исходит от российского военного контингента, размещенного в Приднестровье, или от России в целом.Гораздо интереснее наблюдать за тем, какой в действительности будет судьба этого документа и реализация положении, обозначенных в нем.Речь идет о том, что стратегию национальной обороны удалось принять исключительно за счет присутствия в парламенте Молдавии депутатов, представляющих правящую партию PAS. В законодательном собрании из 101 места представителям этой партии принадлежат 62. Напомним, что за стратегию проголосовали 56 депутатов.Рейтинг партии PAS в настоящее время серьезно падает из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Более того, в январе-феврале Молдавия может остаться без российского газа и электроэнергии, поступающей из Приднестровья.Дело в том, что Украина прекращает транзит российского газа 31 декабря текущего года. Молдавия, которая участвовала в транспортировке голубого топлива из РФ для нужд Приднестровья, отказалась напрямую договариваться с Киевом о продлении транзита в 2025 году, как предлагали представители "Газпрома" в ходе переговоров, которые молдавское правительство вело с компанией в декабре. При этом сама Молдавия является потребителем электроэнергии, которая производится на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, и которая находится при этом в собственности России.В связи с тяжелой ситуацией в сфере энергетики в Молдавии введено чрезвычайное положение. К тому же сама Молдавия отказалась от долгосрочного контракта на российский газ и покупает его на бирже по высоким ценам, что напрямую бьет по интересам населения страны.Неизвестно, как ухудшающаяся экономическая ситуация скажется на результатах парламентских выборов, запланированных на 11 июля 2025 года. По всей видимости, PAS не соберет прежнего количества мандатов. Интересно, как будет реализоваться принятая стратегия в сфере обороны в случае победы оппозиции.Что касается увеличения расходов на оборону, то в настоящее время денег в бюджете страны и так недостаточно. В условиях падения рейтинга правящей партии и озлобленности общества из-за ухудшения условий жизни, вызванного среди прочего подорожанием энергоресурсов, молдаване тут же обвинят свои власти в милитаризации бюджета за счет снижения финансирования экономических потребностей граждан.В период с 2020 по 2024 годы, в первый президентский срок Майи Санду, количество совместных учений со странами НАТО было увеличено, так же, как и военная помощь молдавской армии со стороны Запада. В феврале 2022 года началась специальная военная операция России на Украине, и стратегическое значение территории, на которой находится Молдавия, возросло. Напомним, что как в России, так и в самой Молдавии неоднократно предупреждали о намерения Вашингтона сделать из неё второй фронт против России.Поэтому инициативу депутатов PAS в молдавском парламенте можно рассматривать как подтверждение преданности евроатлантическим структурам. После июля 2025 года депутатов PAS в парламенте может и не быть в нужном количестве, а документ останется. Тогда он станет головной болью уже для новых властей Молдавии.О политике молдавского руководства по отношению к Приднестровье и российским миротворцам в материале Татьяны Стоянович Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России

https://ukraina.ru/20241226/1059957842.html

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, россия, приднестровье, мария захарова, нато, ес, служба внешней разведки , f-16, стратегия национальной безопасности