https://ukraina.ru/20250106/1060131528.html

6 января – день, после которого жизнь Трампа и всей Америки уже не будет прежней

6 января – день, после которого жизнь Трампа и всей Америки уже не будет прежней - 06.01.2025 Украина.ру

6 января – день, после которого жизнь Трампа и всей Америки уже не будет прежней

После событий 2021 года дата 6 января хорошо запомнилась даже людям, далёким от американской политики, - в этот день из года в год Конгресс США утверждает итоги президентских выборов.

2025-01-06T16:26

2025-01-06T16:26

2025-01-06T16:26

эксклюзив

сша

дональд трамп

камала харрис

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президентские выборы

капитолий

штурм

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Вот и сегодня Палата представителей и Сенат соберутся на совместное заседание, чтобы провести процедуру подсчёта и сертификации результатов голосования, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Иначе говоря, официально объявить о победе бывшего президента США республиканца Дональда Трампа и его напарника Джея Ди Вэнса.По иронии судьбы, сделать это придётся вице-президенту США Камале Харрис, которая в самый разгар избирательной кампании стала кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, чьи когнитивные способности и состояние здоровья оставляют желать лучшего.Будь у неё такая возможность, Харрис наверняка предпочла бы пропустить сие мероприятие. Но, согласно Конституции, именно вице-президент является председателем Сената, и под его председательством происходит это заседание Конгресса. Так что Харрис придётся признать собственное поражение так же, как это сделал её однопартиец Альберт Гор, проигравший Джорджу Бушу-младшему в 2001 году, и республиканец Ричард Никсон полувеком ранее, в 1961 году уступивший Джону Кеннеди, но впоследствии ставший президентом в 1969-м.Последний шаг к победе ТрампаАмериканские законодатели соберутся в 13:00 (21:00 мск). По неизменной традиции, в зал внесут два ящика из красного дерева с бюллетенями членов коллегии выборщиков (все они проголосовали в полном соответствии с волеизъявлением избирателей, никаких демаршей зафиксировано не было). Затем вскроют запечатанные сертификаты, предоставленные всеми 50 штатами и столичным федеральным округом Колумбия.После этого конгрессмены будут зачитывать вслух каждый документ и вести подсчёт голосов. Их количество уже известно: 312 – у Трампа, 226 – у Харрис при необходимых для победы 270. Так что выигрыш республиканца неоспорим.Однако есть фактор, который мог помешать утверждению победы 45-го президента – это погода. На Вашингтон надвигается мощный буран, из-за чего накануне объявили режим ЧС, а мэр столицы Мюриэл Боузер призвала население оставаться дома."Закон о подсчёте голосов требует, чтобы это произошло 6 января, так что независимо от того, будет ли у нас снежная буря или нет, мы будем в этом зале и проследим за тем, чтобы это было сделано, - категорично заявил председатель Палаты представителей Майк Джонсон.При этом он обратился к коллегам с призывом не покидать Вашингтон и выразил надежду на то, что все смогут прийти, поскольку требуется присутствие большинства членов обеих палат.К слову, заседание по утверждению результатов президентских выборов США впервые в истории могло пройти без третьего лица государства, поскольку Джонсону с первого раза не удалось переизбраться. Несколько республиканцев высказались в пользу альтернативных кандидатов, но в итоге всё же изменили своё решение и поддержали его. Это очень важный момент для администрации, готовящейся прийти к власти. Ведь Джонсон - один из самых ярых сторонников Трампа, разделяющий его взгляды практически по всем направлениям как внутренней, так и внешней политики. Кроме того, порой личная позиция председателя Палаты представителей может сыграть ключевую роль при решении вопроса о выделении финансирования на тот или иной проект – например, на военную помощь Украине.Так вот, после того, как все голоса коллегии выборщиков подсчитаны, председатель заседания, в нынешнем случае Камала Харрис, объявляет, кто набрал большинство. С того момента президент считается избранным.Отголоски 6 января 2021 годаУтверждение результатов выборов всегда было формальной процедурой, пока Трамп не проиграл в 2020-м Байдену.Действующий на тот момент президент отказался признавать свой проигрыш, хотя разница была внушительной: 306 против 232 голосов выборщиков и 7 млн голосов граждан. На декабрьском митинге Трамп сказал: "6 января в Вашингтоне намечается крупный протест. Приходите, будет безумно!" Сторонники его услышали и начали собираться уже 5-го числа.А утром 6 января, выступая на лужайке Белого дома, Трамп заявил: "Вы никогда не вернёте нашу страну слабостью. Вы должны показать силу. Я знаю, все здесь скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично заставить услышать свои голоса".Эти слова стали зелёным светом для разъярённых трампистов, и они пошли на крайние меры – ворвались в здание Конгресса с целью сорвать заседание по утверждению победы Байдена и Харрис. Конгрессменам и сенаторам пришлось прятаться по кабинетам или эвакуироваться, толпа активистов крушила всё на своём пути, вступала в стычки с силовиками, одну женщину в ходе потасовки застрелили, трое мужчин скончались из-за обострения заболеваний, погиб полицейский.Когда ситуация дошла до предела, Трамп попытался успокоить своих сторонников. Политик со своих страниц в соцсетях призывал их поддержать полицию и правоохранительные органы и не прибегать к насилию. Невиданный до тех пор штурм Капитолия отныне так и именуют – события 6 января.Изменить исход голосования республиканцам не удалось, но произошедшее в 2021 году имело необратимые последствия для Соединённых Штатов. Прежде всего, изменилась действовавшая долгие годы система утверждения победителя президентских выборов: раньше в спорных ситуациях вице-президент как председатель Сената обладал решающим голосом, теперь же, согласно правилам, утверждёнными Конгрессом в 2022 году, его роль носит церемониальный характер. Иными словами, Харрис никак не может оспорить итоги выборов (хотя у неё и не было такого намерения, она сразу поздравила соперника с победой, демократы хотят на контрасте с предыдущей республиканской администрацией провести гладкую передачу власти), в отличие от своего предшественника Майка Пенса. Именно на это право своего напарника уповал Трамп в 2021 году: он убеждал вице-президента не проводить заседание Конгресса. Но Пенс не пошёл на поводу у своего босса и сделал то, что должен был сделать по законодательству – объявил Байдена следующим президентом США.С тех пор соратники стали заклятыми врагами, а в 2023 году – соперниками на внутрипартийных праймериз, в ходе которых успели наговорить много нелицеприятного друг про друга.Тем не менее, возможность оспорить результаты президентских выборов остаётся: для этого требуется письменное заявление с возражением, подписанное как минимум 1/5 частью сенаторов и конгрессменов. Для сравнения, ранее было достаточно всего по одному члену от каждой палаты.Помимо законодательных поправок, штурм Капитолия стал мощным инструментом в противостоянии Трампа и Байдена. После прихода к власти демократическая администрация учредила комитет 6 января для расследования событий на Капитолийском холме, и он опубликовал доклад аж на 900 страниц. По делам, связанным с тем днём, Министерство юстиции США предъявило обвинения в правонарушениях либо уголовных преступлениях различной степени тяжести почти 1600 лицам, свыше 600 из них получили тюремные сроки до 22 лет.Однако конечной целью было, конечно же, поставить крест на политической карьере самого Трампа, выставить его величайшей угрозой для национальной безопасности и всего американского народа. В отношении бывшего президента тоже возбудили уголовные дела, его обвинили в попытке пересмотреть итоги выборов, что привело к штурму Капитолия, большое жюри присяжных сочло, что Трамп в частности вступил в сговор с целью обмана США. Впрочем, эти дела пришлось закрыть после победы республиканца на выборах-2024. Но заканчивать на такой ноте всю эту историю Байден не хотел и прямо накануне годовщины событий наградил Президентской гражданской медалью председателя комитета 6 января Бенни Томпсона и его заместителя Лиз Чейни. Дочь бывшего вице-президента страны удостоена второй по значимости невоенной награды США, как уточняется, за то, что поставила интересы американского народа выше партийных: Лиз Чейни, занимавшая третий по значимости пост в руководстве республиканцев в Палате представителей - председателя Конференции конгрессменов от партии – не просто критиковала Трампа, а была в числе конгрессменов-республиканцев, проголосовавших за импичмент 45-го президента, за что однопартийцы в мае 2021 года отстранили её от высокой должности, а позже она не смогла переизбраться в новый созыв Конгресса.Сам Трамп даст продолжение этой истории в первый же день своего второго президентского срока – он обещает сразу подписать указ о помиловании участников штурма Капитолия, которые, по его словам, "живут в аду". На помилование рассчитывает и самый яркий персонаж тех событий - Джейкоб Ченсли, получивший без преувеличения всемирную известность благодаря костюму шамана и меховой шапке с рогами. Его приговорили к 41 месяцу тюрьмы, 3 годам пребывания под наблюдением после освобождения и штрафу в $2 000. В 2023 году он вышел на свободу и сменил имя на Джейк Анджели."Он (Трамп – ред.) сказал, что сделает это в первый день. Я верю, что он человек слова. Возможно, помилование для всех не будет лучшей идеей, хотя, я думаю, что он и не пойдёт на подобную юридическую ошибку", - сказал он в интервью РИА Новости.Ранее Джейкоб говорил о планах баллотироваться в Конгресс, но не успел собрать документы для регистрации."Я думаю, рога во многом закончили какую бы то ни было политическую карьеру, которую я мог построить. Ничего страшного, я вообще не переживаю. Политика – это как с аллигаторами в болоте сражаться. Зачем мне это?" - сказал он в интервью.Трамп, без сомнений, приложит максимум усилий, чтобы помочь своим сторонникам, попавшим под уголовное преследование или за решётку за поддержку его четыре года назад. Для 47-го президента это дело чести, а помешают ли ему какие-либо факторы – другой вопрос.Некоторым фигурантам дел о событиях 6 января суд ограничил перемещения по Вашингтону либо вовсе запретил въезд в город. Но они обратились с просьбой отменить эти предписания и позволить им приехать в столицу на церемонию инаугурации Трампа, однако получили отказ.Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что жизнь этих людей, ставших жертвами политических репрессий со стороны демократов, после возвращения Трампа к власти может измениться к лучшему.Вот такой след в американской истории оставил один день – 6 января.О том, какое значение 6 января 2021 года имеет для США, читайте в интервью американского радиоведущего Сэмюэля Трэппа.

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эксклюзив, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, конгресс сша, президентские выборы, капитолий, штурм