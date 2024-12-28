https://ukraina.ru/20241228/1060022084.html

"Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

"Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 28.12.2024 Украина.ру

"Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты часто гадали о направлении дальнейшего наступления российских войск. То, что россияне будут продвигаться дальше, никто уже фактически не оспаривает.

2024-12-28T06:10

2024-12-28T06:10

2024-12-28T06:10

эксклюзив

украина

днепропетровская область

россия

анатолий черный

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руслан бортник

вооруженные силы украины

"азов"

фронт

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Украинский волонтер Тарас Чмут винит во всем хаос в управлении частями ВСУ. По его мнению, если ситуацию не исправить, то фронт может посыпаться так, что Украина будет терять десятки километров одномоментно.Неонацист Максим Жорин из "Азова" рассказывает, что Украине сейчас нечего даже думать о контрнаступлении, а надо сосредоточиться хотя бы на удержании своих линий обороны, так как россияне неуклонно наступают. "Пока мы думаем продвигаться вперед, наши войска вынуждены отходить назад. Где-то позиции неподготовленные, где-то не хватает ресурсов, где-то не хватило командирского решения. Проблем может быть много, но есть факт – наши войска вынуждены отступать. Потому сейчас, мне кажется, точно не время думать о каких-то больших движениях вперед – нам бы остановиться и удержать ту линию, которая у нас есть", - рассуждает неонацист.Украинский военнослужащий Антон Черный на телеканале "Днепр ТВ" говорит, что россияне ежедневно наступают на разных направлениях, поэтому сказки из телемарафона о стабилизации ситуации не соответствуют действительности."Служа здесь, я не вижу, чтобы что-то изменилось – они каждый день что-то отбивают, на каждом направлении. На Курщине, где мы захват сделали, они там так же идут, на Харьковской области, там каждый день какое-то село, но отбивается. Покровское направление – вообще забирается, забирается, забирается. Они сильно идут, у них техники много, чего не скажешь про нас", - рассказывает украинский военный.Он также считает, что после инаугурации Трампа 20 января ничего особо не изменится, а ВС РФ будут продвигаться в сторону Днепропетровской области. "Я думаю, что главное им – захват Покровска, бывшего Красноармейска. Если они его захватят, то там прямая на Павлоград дорога, прямая дорога просто на Днепропетровскую область. Там недалеко, и они будут идти настолько долго, насколько смогут", - заявил Черный.По его словам, украинские власти постоянно опаздывают со строительством укреплений – их не строят вдали от фронта в надежде, что россияне туда не дойдут, а начинают строить лишь тогда, когда туда долетают авиабомбы и дроны.Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил 26 декабря, что ВСУ отступают к укреплениям в Днепропетровской области. "Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены откатиться на запад в район Новоалександровки-Надеждинки. Кроме того, придется еще отойти из Нововасильевки, а совсем скоро — из Успеновки", - сообщает "Мучной".Вместе с тем политолог Руслан Бортник считает, что российские войска будут двигаться по степи в сторону Запорожья."Большая вероятность того, что Россия пойдет на Запорожье по самому краткому пути, через Каменское. Здесь наблюдается активизация работы ДРГ, всяких движений нездоровых. Или эти ресурсы будут использованы для захвата остальной части южного Донбасса и захода в Днепропетровскую область и для захвата Гуляйполя, Орехова", - считает политолог.Еще один политолог, Андрей Золотарев согласен с Бортником, полагая, что существует вероятность потери Украиной города Запорожье в следующем году.Однако украинский офицер и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев пугает российским десантом через Днепр. По его словам, в Крыму в районе озера Донузлав якобы проходят тренировку российские срочники, а понтонно-мостовые части перебрасывают на север Крыма. "В армейской среде говорят, что их всех направляют на юг Херсонской области. Вполне возможно, что те самые понтонно-мостовые переправы могут стать вспомогательными для вражеской армии в попытках форсировать Днепр", - рассказывает Селезнев.Тем не менее, украинский Telegram-канал "Рубикон" считает такой сценарий маловероятным. "Никакой высадки ВС РФ в Херсоне или где-то в другом месте правобережной Украины мы не считываем. Заходы ДРГ, "фабизация" самого Херсона, раскрутка паники вокруг этой темы – это пожалуйста и сколько угодно, да прямо сейчас это и происходит. Но так, чтобы высадка с установлением устойчивого плацдарма на правом берегу, – однозначно нет", - резюмирует "Рубикон".Пресс-офицер 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" Ирина Рыбакова, которая стоит под Константиновкой, рассказывает изданию "Новое время", что только чудо может сохранить этот город под контролем Украины. "Если всё будет развиваться, как сегодня, то, скорее всего, в следующем году я уже не смогу стоять на этом месте, так как Константиновка будет оккупирована и уничтожена. Этот город спасет только новогоднее чудо, и лишь на это чудо мы надеемся, потому что только чудо может внезапно переломить ситуацию", - рассказывает военнослужащая.Однако далеко не все на Украине надеются на чудо, рассматривая также более реалистичные и циничные варианты, особенно в предчувствии сокращения финансирования из США после инаугурации Трампа.Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что Киев попытается создать некую громкую провокацию, как в Буче весной 2022 года, чтобы новая администрация США не смогла продвигать тему переговоров. "Я не удивлюсь, если в ближайшие недели будут некоторые провокации, некоторые действия, которые требуют более серьезного вмешательства Запада, более серьезной консолидации Запада, а не мирных переговоров", - говорит Бондаренко. Срежиссировать такую провокацию для украинского режима и западных медиа-технологов не составит труда.О том, что думают о ситуации на фронте российские эксперты - в статье У них нет варианта победы: о роковой ошибке Украины и главной угрозе для России от Запада - Ищенко

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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