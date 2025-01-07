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Эксперт назвал признак того, что Зеленский готовится отправить воевать детей

Эксперт назвал признак того, что Зеленский готовится отправить воевать детей - 07.01.2025 Украина.ру

Эксперт назвал признак того, что Зеленский готовится отправить воевать детей

Украинские власти обязательно дойдут до того, что будут отправлять воевать детей. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-01-07T04:44

2025-01-07T04:44

2025-01-07T04:44

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украина

владимир зеленский

дети

станислав крапивник

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Запад будет подбрасывать Киеву все больше вооружений, подчеркнул эксперт."Давайте смотреть на вещи реально: украинская власть дойдет до "ЗеленскийЮгенда" и будет отправлять детей на фронт", - заявил Крапивник. По его словам, на Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Там примерно каждый шестой солдат — это женщина. Это тотальный геноцид украинского населения, отметил бывший военный.Американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, добавил он. Уже были случаи, когда на войне гибли совсем молодые добровольцы. А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все, резюмировал Крапивник.О перспективах российско-украинского конфликта и о роли в нем Запада - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.

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новости, сша, украина, владимир зеленский, дети, станислав крапивник, сво