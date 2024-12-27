Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем - 27.12.2024 Украина.ру
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Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем
Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем - 27.12.2024 Украина.ру
Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем
Датчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика для них более важна, чем для нас, даже чем для Калининградской области. Она напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами.
2024-12-27T14:48
2024-12-27T14:51
интервью
россия
балтика
дания
дональд трамп
сергей горбачев
владимир путин
минобороны
вмф
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.Норвежское судно Oslo Carrier 3 не приняло на борт тонущих моряков с российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море, ссылаясь на некий запрет. Судно принадлежит группе компаний "Оборонлогистика", входящей в структуру Минобороны РФ.- Сергей Павлович, что это за запрет, который нарушает морское право?- Я бы здесь вел речь не о морском праве, а о неписанных традициях моряков независимо от национальностей, вне времени и вне контекста происходящего. Эти традиции имеют тысячелетнюю историю. И даже в период Первой мировой войны противник, потопив судно, спасал гибнущих.А сейчас мирное время. И тем более это произошло в Средиземном море, колыбели мореплавания, и здесь происходит вопиющий случай. Для настоящего моряка это недопустимо. И этот запрет идет от тех, кто ведет гибридную войну против России.То, что в команде были русскоязычные (сейчас экипажи многонациональные), тем более не украшает этих людей. Как правило, на гражданских сухогрузах руководящий состав от капитана это русские или русскоязычные, выходцы из СССР, с той же Украины. Матросы — это филиппинцы, индонезийцы или китайцы. Пример морской культуры и международного братства продемонстрировали испанцы, которые оказали помощь нашим морякам.- Кажется, что этот случай симптоматичный, потому что Дания готова перекрыть российским танкерам выход из Балтики, а финские власти уже задержали судно с российской нефтью Eagle S. Готовится ли морская блокада России?- Морскую блокаду России организовать невозможно. А подобные провокации имеют многолетнюю историю. Например, в 1954 году ВМС Тайваня захватили советский танкер "Туапсе". События описаны в фильме "Чрезвычайное происшествие".Ситуаций подобного рода будет много и впредь. Хочу напомнить, что СССР обладал одним из крупнейших флотов в мире, его рыболовный флот занимал первое место в мире, мы обладали и вторым, а кое в чем и первым военно-морским флотом. Одна из функций ВМФ и заключалась в обеспечении безопасности советского судоходства в любой точки мира. И ваш покорный слуга этим занимался. И в Средиземном море, и дважды в Персидском заливе.К сожалению, наш флот сейчас слабенький, будем откровенно говорить. Поэтому судно это сопровождалось лишь до Ла-Манша нашим боевым кораблем. Потом корабль ушел обратно в Балтику. Сил, которые бы конвоировали подобного рода суда, у нас мало.Поэтому к провокациям такого рода надо быть готовыми. На гражданских судах должна быть группа, состоящая из отделения, а то и взвода морской пехоты. И такого рода суда, выполняющие задачи в интересах Минобороны, должны иметь на борту не зависящую от гражданского капитана группу огневого противодействия, подчиняющуюся военному руководству.- Если Дания перекрыть проливы и какие могут быть наши ответные действия, ведь это шаг к объявлению войны?- Я бы так не сгущал краски. Это попытка следовать многолетней санкционной политике. Датчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика очень уязвима и более важна для них, чем для нас, даже чем для Калининградской области. У нас есть потенциальный Сувалкский коридор, а у них Балтика это источник коммуникаций. Балтика напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами. Там находятся затопленные после Второй мировой войны суда с химическим оружием. Там есть множество мостов и поля с ветряками.По команде мы можем выполнить все, что угодно. Приведу пример. Есть тоннель под Ла-Маншем, связывающий Францию и Британию. Повреждение тоннеля — это коллапс в этих странах. Поэтому они должны думать головой. Для нас нерешаемых задач нет. Но мы ведем взвешенную политику и думаем не только перед тем, как что-то сделать, но и перед тем, как что-то сказать. Зачастую молчание Путина гораздо весомее, чем его громкие слова.- То есть в ответ на недружественные действия балтийских государств мы можем обнулить их инфраструктуру в регионе?- Все, что угодно. Там есть зона датских проливов. Представьте, рухнет мост между Швецией и Данией. Судоходство обнулится полностью, и будут они сидеть в Балтике коптить кильку на шпроты.- Есть расхожее выражение, что Балтика — это внутреннее море НАТО. Это преувеличение?- Это они так думают. Балтика — это международный водоем, в котором Россия играет если не ключевую, то важнейшую роль. Обнулить их там можно по щелчку пальцев, "Орешник" это показал. Была бы политическая воля.К примеру, есть такая структура как Главное управление глубоководных исследований. Это уникальное подразделение, по плечу которому решение задач на любых глубинах. Подобных структур за рубежом нет. Кстати, к месту гибели нашей "Медведицы" в Средиземном море движется судно "Янтарь", которое в кратчайший срок сможет понять, что же случилось на самом деле. Потому что надводная пробоина есть, но от нее такое судно не затонет. Скорее всего, там есть пробоины и в подводной части корпуса. Их обследуют и обнародуют данные, куда завернуты борта, внутрь или вовне, где произошел взрыв, каковы его компоненты.- В свое время США спровоцировали вступление Японии во Вторую мировую войну, устроив ей экономическую блокаду. Дает ли нам давление на морских рубежах право на применение ядерного оружия в соответствии с обновленной доктриной?- Япония не совсем тот пример. Там было сложно. Это и игра разведок, и провокационные действия американцев. Я бы поменьше говорил о ядерном оружии, потому что полагаю, что это пустое бряцание. У бандитов есть железное правило: достал нож – бей. Мы еще не дошли до такой степени конфликта, чтобы применять ядерное оружие. И у нас достаточно средств, которые сопоставимы по мощи с ядерным боеприпасом, но не имеют таких последствий, как заражение местности и проникающая радиация. Хватит электромагнитного импульса и ударной волны.Об экспансионистских планах Дональда Трампа Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках
https://ukraina.ru/20230418/1045431558.html
https://ukraina.ru/20241226/1059999409.html
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Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, балтика, дания, дональд трамп, сергей горбачев, владимир путин, минобороны, вмф, нато
Интервью, Россия, Балтика, Дания, Дональд Трамп, Сергей Горбачев, Владимир Путин, Минобороны, ВМФ, НАТО

Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-Маншем

14:48 27.12.2024 (обновлено: 14:51 27.12.2024)
 
© из архива Сергея Горбачёва Сергей Горбачёв интервью
Сергей Горбачёв интервью
© из архива Сергея Горбачёва
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Датчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика для них более важна, чем для нас, даже чем для Калининградской области. Она напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.
Норвежское судно Oslo Carrier 3 не приняло на борт тонущих моряков с российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море, ссылаясь на некий запрет. Судно принадлежит группе компаний "Оборонлогистика", входящей в структуру Минобороны РФ.
- Сергей Павлович, что это за запрет, который нарушает морское право?
- Я бы здесь вел речь не о морском праве, а о неписанных традициях моряков независимо от национальностей, вне времени и вне контекста происходящего. Эти традиции имеют тысячелетнюю историю. И даже в период Первой мировой войны противник, потопив судно, спасал гибнущих.
А сейчас мирное время. И тем более это произошло в Средиземном море, колыбели мореплавания, и здесь происходит вопиющий случай. Для настоящего моряка это недопустимо. И этот запрет идет от тех, кто ведет гибридную войну против России.
То, что в команде были русскоязычные (сейчас экипажи многонациональные), тем более не украшает этих людей. Как правило, на гражданских сухогрузах руководящий состав от капитана это русские или русскоязычные, выходцы из СССР, с той же Украины. Матросы — это филиппинцы, индонезийцы или китайцы. Пример морской культуры и международного братства продемонстрировали испанцы, которые оказали помощь нашим морякам.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
18 апреля 2023, 11:43
Сергей Горбачев: кто онКапитан 1 ранга запаса. Член Союза журналистов России. Председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук
- Кажется, что этот случай симптоматичный, потому что Дания готова перекрыть российским танкерам выход из Балтики, а финские власти уже задержали судно с российской нефтью Eagle S. Готовится ли морская блокада России?
- Морскую блокаду России организовать невозможно. А подобные провокации имеют многолетнюю историю. Например, в 1954 году ВМС Тайваня захватили советский танкер "Туапсе". События описаны в фильме "Чрезвычайное происшествие".
Ситуаций подобного рода будет много и впредь. Хочу напомнить, что СССР обладал одним из крупнейших флотов в мире, его рыболовный флот занимал первое место в мире, мы обладали и вторым, а кое в чем и первым военно-морским флотом. Одна из функций ВМФ и заключалась в обеспечении безопасности советского судоходства в любой точки мира. И ваш покорный слуга этим занимался. И в Средиземном море, и дважды в Персидском заливе.
К сожалению, наш флот сейчас слабенький, будем откровенно говорить. Поэтому судно это сопровождалось лишь до Ла-Манша нашим боевым кораблем. Потом корабль ушел обратно в Балтику. Сил, которые бы конвоировали подобного рода суда, у нас мало.
Поэтому к провокациям такого рода надо быть готовыми. На гражданских судах должна быть группа, состоящая из отделения, а то и взвода морской пехоты. И такого рода суда, выполняющие задачи в интересах Минобороны, должны иметь на борту не зависящую от гражданского капитана группу огневого противодействия, подчиняющуюся военному руководству.
- Если Дания перекрыть проливы и какие могут быть наши ответные действия, ведь это шаг к объявлению войны?
- Я бы так не сгущал краски. Это попытка следовать многолетней санкционной политике. Датчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика очень уязвима и более важна для них, чем для нас, даже чем для Калининградской области. У нас есть потенциальный Сувалкский коридор, а у них Балтика это источник коммуникаций. Балтика напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами. Там находятся затопленные после Второй мировой войны суда с химическим оружием. Там есть множество мостов и поля с ветряками.
По команде мы можем выполнить все, что угодно. Приведу пример. Есть тоннель под Ла-Маншем, связывающий Францию и Британию. Повреждение тоннеля — это коллапс в этих странах. Поэтому они должны думать головой. Для нас нерешаемых задач нет. Но мы ведем взвешенную политику и думаем не только перед тем, как что-то сделать, но и перед тем, как что-то сказать. Зачастую молчание Путина гораздо весомее, чем его громкие слова.
- То есть в ответ на недружественные действия балтийских государств мы можем обнулить их инфраструктуру в регионе?
- Все, что угодно. Там есть зона датских проливов. Представьте, рухнет мост между Швецией и Данией. Судоходство обнулится полностью, и будут они сидеть в Балтике коптить кильку на шпроты.
Коллаж: Лавров, МИД, Россия, карта мира - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вчера, 18:39
Лавров назвал условия для переговоровГлава МИД РФ, подытоживая уходящий 2024 год, провел встречу с отечественными и зарубежными журналистами. Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам о мирном урегулировании, но подчеркнул, что начинать нужно с обсуждения первопричин.
- Есть расхожее выражение, что Балтика — это внутреннее море НАТО. Это преувеличение?
- Это они так думают. Балтика — это международный водоем, в котором Россия играет если не ключевую, то важнейшую роль. Обнулить их там можно по щелчку пальцев, "Орешник" это показал. Была бы политическая воля.
К примеру, есть такая структура как Главное управление глубоководных исследований. Это уникальное подразделение, по плечу которому решение задач на любых глубинах. Подобных структур за рубежом нет. Кстати, к месту гибели нашей "Медведицы" в Средиземном море движется судно "Янтарь", которое в кратчайший срок сможет понять, что же случилось на самом деле. Потому что надводная пробоина есть, но от нее такое судно не затонет. Скорее всего, там есть пробоины и в подводной части корпуса. Их обследуют и обнародуют данные, куда завернуты борта, внутрь или вовне, где произошел взрыв, каковы его компоненты.
- В свое время США спровоцировали вступление Японии во Вторую мировую войну, устроив ей экономическую блокаду. Дает ли нам давление на морских рубежах право на применение ядерного оружия в соответствии с обновленной доктриной?
- Япония не совсем тот пример. Там было сложно. Это и игра разведок, и провокационные действия американцев. Я бы поменьше говорил о ядерном оружии, потому что полагаю, что это пустое бряцание. У бандитов есть железное правило: достал нож – бей. Мы еще не дошли до такой степени конфликта, чтобы применять ядерное оружие. И у нас достаточно средств, которые сопоставимы по мощи с ядерным боеприпасом, но не имеют таких последствий, как заражение местности и проникающая радиация. Хватит электромагнитного импульса и ударной волны.
Об экспансионистских планах Дональда Трампа Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках
 
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