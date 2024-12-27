https://ukraina.ru/20241227/1060022229.html

Лидеры чешской компартии: Свобода и демократия — это не об Украине

Лидеры чешской компартии: Свобода и демократия — это не об Украине - 27.12.2024 Украина.ру

Лидеры чешской компартии: Свобода и демократия — это не об Украине

Недавно у стен посольства Украины в Праге состоялся организованный чешскими коммунистами митинг против политических репрессий на Украине

2024-12-27T17:05

2024-12-27T17:05

2024-12-27T17:06

украина

прага

чехия

иван конев

степан бандера

красная армия

ес

сво

русофобия

мир

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Зампредседателя Компартии Богемии и Моравии Милан Крайча, а также председатель молодежного комитета партии Петра Прокшанова в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказали о международной солидарности, которая может помочь пострадавшим от политических репрессий на Украине, об оппозиции в Чехии, которая выступает за прекращение поставок оружия и за начало мирных переговоров, а также о том, кто сносит памятники антифашистам в Европе.— Милан, почему Компартия Богемии и Моравии интересуется проблемами прав человека на Украине?Mилан: Мы много лет следим за проблемами, с которым сталкиваются наши товарищи на Украине, в частности после 2014 года. Мы считаем, что режим, который захватил власть на Украине в 2014 году, нарушает прав человека. И даже начало его правления было положено кровавым Майданом, одесской бойней, а затем так называемой антитеррористической операцией.Мы следим за судьбой наших товарищей и друзей из Компартии Украины и Комсомола Украины, которые были запрещены после 2014 года. Многие члены этих организаций подверглись нападениям, некоторых посадили, многие были вынуждены покинуть страну, некоторые из них были убиты в одесской бойне. Поэтому для нас как для интернационалистов важно выразить свою солидарность не только с коммунистами, но и в целом с антифашистами, профсоюзными деятелями и другим демократическими силами на Украине. Кроме того, для нас, как для граждан Чехии, это важно потому, что наше правительство поддерживает киевский режим политически, логистически, военными поставками. Мы с этим не согласны. Кроме того, мы считаем, что международная солидарность может и должна помочь людям, которым угрожает опасность на Украине. Международное давление и демонстрации, статьи, публичные встречи очень полезны, поскольку могут повлиять на тех, кто сейчас находится у власти в Киеве. Так, например, удалось помочь братьям Кононовичам, которых держали в тюрьме, но затем отпустили под домашний арест.— Петра, Вам известно о других политических узниках на Украине?Петра: За делом братьев Кононовичей мы следим с самого начала, потому что это первое дело, о котором мы узнали от Всемирной федерации демократической молодежи. С тех пор мы стараемся помочь с его освещением, потому что, как сказал Милан, международная солидарность — это ключ для оказания помощи таким людям.От братьев Кононовичей же мы знаем и о других примерах политических преследований на Украине. Например, о товарище Буйко из Киева, который находится в таком же положении, как и братья. Знаем и о других, которые, не хочу сказать, что оказались менее сильными (на самом деле они очень сильные), но их подвергали пыткам и запугиваниям, в результате чего они признались в якобы совершении преступлений и получили приговоры.Мы знаем о многих случаях, но дело братьев Кононовичей наиболее известное, поэтому мы стараемся связать остальные дела с этим, чтобы наше воздействие стало еще сильнее.— Известно ли вам о преследовании Украинской православной церкви? На самом деле с нарушениями прав человека на Украине сталкиваются не только коммунисты и левые, но и многие другие люди.П.: Я знаю, что репрессии в отношении церкви являются частью инструмента запугивания людей на Украине. И я знаю, что ситуация становится все хуже и хуже, а Православная церковь сталкивается со все более тяжелым давлением.М.: Я не слишком погружен конкретно в эту проблему, но я могу себе представить, что репрессии на Украине могут быть очень разными и касаться также религиозных вопросов.— А правительство Чехии? Понимает ли оно, что режим на Украине радикально националистический? Или он реально считает, что на Украине демократия?М.: В правительственной пропаганде нынешний режим на Украине всегда представлен как режим демократии и свободы, что является абсолютной ложью. Но пропаганда базируется на том, что Зеленский защищает демократию и свободу.П.: Аргумент об Украине как демократической и свободной стране наше правительство и другие западные страны используют, чтобы объяснить, почему Украина должна присоединиться к Европейскому союзу. Но нам уже много лет известно о тяжелейшей коррупции и нарушениях прав человека, что не может позволить Украине вступить в Евросоюз. К сожалению, в Чешской республике организована блокада информации из России. В феврале 2022 года множество веб-сайтов и серверов были заблокированы, таким образом чехи оказались лишены свободного доступа к информации, чтобы иметь возможность самостоятельно решать, что правильно, а что нет. Я думаю, важно, что мы напоминаем об одесской бойне, о деле братьев Кононовичей или о других вещах. Мы даем чешскому народу шанс узнать больше, потому что из чешских медиа такую информацию не почерпнешь.М.: Цензура, о которой упомянула Петра, также направлена и на чешские медиа, которые транслируют альтернативу или контрпропаганду. Поэтому информация о недостатке демократии или недостатке свободы на Украине встречается не так часто. Ведь мейнстримные медиа не говорят о запрете или роспуске оппозиционных партий на Украине, о политических процессах, о репрессиях, не говорят даже о том, что на Украине нет выборов. А ведь для большинства людей в Чешской республике выборы являются частью демократии и свободы. Таким образом, у нас сильна пропаганда, а с другой стороны, цензура атакует людей, которые пытаются доносить альтернативную информацию, обвиняет их в распространении российской пропаганды или в чем-то вроде того. Поэтому все сложно, но я должен сказать, что за последние годы взгляды людей немного меняются. Люди устали и начинают шаг за шагом выяснять правду. И мы надеемся, что организованные нами кампании против политических репрессий на Украине внесут свой вклад в этот процесс.— А из каких ресурсов люди черпают правдивую информацию, если в мейнстримной прессе ничего подобного не найти?П.: У нас большой всплеск пользования Telegram. Потому что, хотя Facebook* — это что-то вроде "чешского короля", но после блокировки альтернативных медиа Telegram стал почти единственным источником информации и наше правительство никак не может его остановить.Telegram — это один источник. Но также мы, как коммунистическая партия, публикуем наш собственный еженедельник, с помощью которого информируем людей о происходящем, даем другую точку зрения. И мне кажется, что в целом атмосфера в чешском обществе действительно меняется, как и говорил Милан.С одной стороны, люди устали, потому что конфликт тянется очень долго. Люди реально устали от информационных войн, и они все больше и больше ищут альтернативную информацию. Также с изменением ситуации на Украине, правительственные медиа вынуждены признаваться… ладно, не признаваться, но отмечать, что происходит что-то не то.Например, недавно впервые мейнстрим показал кадры насильственной мобилизации на Украине, а также рассказал о дезертирстве, о том, что люди бегут из армии, потому что не хотят воевать. Если бы подобную информацию мейнстримные медиа распространяли с самого начала, может быть ситуация уже бы была иной.— Вы упомянули насилие во время мобилизации, о чем начали говорить в чешских СМИ. А как они интерпретируют этот факт? Они считают, что так и нужно, или все-таки тут есть проблема с законом?П.: Мне кажется, они стараются не заострять на этом внимание. Но опять же, люди делятся видеороликами мобилизации из Telegram и Facebook. Они видят вооруженных военных, которые хватают мужчин на улицах, тащат их в автобусы, забирают их из семей, дети плачут и так далее. Смотреть на это совершенно ужасно. И люди начинают спрашивать, что происходит, как это возможно? Кроме того, в мае этого года была большая дискуссия о том, нужен ли закон, по которому можно отправлять молодых украинских мужчин из Чехии обратно на Украину на войну. И чешское общество, надо сказать, в большей своей части было против. Потому что они не хотят отправлять людей на смерть, а совершенно очевидно, что целью такого закона может быть только пополнение армии новым пушечным мясом.Касательно мобилизации, могу сказать, что в медиа была мощная накачка. Было много политиков, особенно из власти, которые выступали за то, чтобы отправлять людей воевать на Украину. А чешское общество в той или иной степени против.— В Праге можно увидеть много украинских флагов. Даже телевышка сейчас в цветах Украины. Как вы считаете, почему обычные чехи поддерживают Украину?М.: Украинские флаги, которые вы могли видеть в новостях, которые вывешены в Праге и других городах, это что-то экстраординарное. В большинстве стран ЕС, по моему опыту, люди не так уж и часто размещают украинские флаги. Это часть правительственной про-военной пропаганды. Сейчас в Праге вы можете увидеть меньше флагов, чем два года назад или год назад. Но феномен такой до сих пор есть. В то же время он провоцирует несогласие у многих людей в Чешской республике, потому что многие из них видят в этом провоенную провокацию. Например, в размещении украинского флага на главной площади Праги, на Вацлавской площади, где расположен Национальный музей — один из национальных символов Чехии. Более двух лет на этом очень важном для чехов здании висит огромный украинский флаг. Сотни и тысячи людей собирались напротив музея в попытке снять этот флаг, но все эти попытки всегда очень жестко пресекались полицией, а один из инициаторов этой попытки сейчас находится в тюрьме. Поэтому у истории с флагами две стороны. Есть сторона правительства, которая установила флаг на музей, как символ чешской поддержки украинского режима. Но также есть другая сторона, которая заключается в росте народного сопротивления этому. Как мы уже говорили, число противников такой поддержки, по сути, поддержки войны растет. Учитывая последние данные, которые известны из социологических исследований, большинство жителей страны, около 60%, не согласны с правительственной политикой в отношении Украины. И около 60% убеждено, что правительство должно изменить политику и поддерживать мир — мирное решение как можно скорее.П.: Я думаю, что появление флагов в феврале-марте 2022 года было понятно и довольно естественно. Чехи чувствительны к таким темам, и они хотели просто проявить какую-то солидарность и понимание, поскольку существует общественное мнение, что Украина сражается за их свободу и демократию. Люди так понимали суть вопроса и потому часто выставляли в окнах украинские флаги. Они делали это с добрыми намерениями. Но затем, как сказал Милан, началось принуждение от правительства, и флагами украсили государственные здания. И тогда люди начали задумываться, а действительно ли это выражение солидарности или это своего рода сервильность? И по какой причини нужно так делать? И почему это тянется целых три года? Милан все верно объяснил, но, мне кажется, сначала все было более-менее спонтанно. Со стороны чешского народа, конечно. И без негативной подоплеки.— Вам известно о чешской инициативе по снабжению Украины снарядами? Чешское правительство собирает деньги с разных стран, чтобы покупать снаряды. Что об этом думает общество?М.: Я уже говорил, что власти поддерживают войну и украинский режим разными способами. Прежде всего, они передали Украине много старой чешской военной техники. А затем они стали продвигать инициативу по военным поставкам, чтобы мобилизовать и другие страны на сбор денег и покупку военной техники и оружия для Украины. Это миллиарды евро. И это в ситуации, когда наша страна страдает от роста бедности, роста цен на базовые товары, такие, как жилье, еда, энергия, в ситуации, когда мы сталкиваемся с множеством очень серьезных экономических и социальных проблем. Все видят повышение пенсионного возраста, попытки шаг за шагом приватизировать систему здравоохранения, приватизировать систему образования, и так далее. Но при этом бюджет министерства обороны вырос во много раз относительно других министерств.Именно в финансовом вопросе, как ни в каком другом, люди видят несоответствие провоенной политики правительства с положением каждого конкретного гражданина. Говоря от имени нашей партии, мы однозначно против военных поставок для Украины. Также мы категорически против повышения военных расходов Чехии.П.: Провоенная пропаганда наших лидеров отвратительна. А иногда она доходит просто до смешного. Например, в прошлом году перед Рождеством у нас проходила запущенная одной женщиной-политиком кампания. Она носила футболку с изображением вертолета и просила людей дать ей деньги на покупку этой военной машины украинским детям на Рождество. Будучи матерью двух детей, она занимается такой пропагандой. Для меня это обо многом говорит. Футболка предельно отвратительна. Смысл такой пропаганды в том, что ей плевать, что будет с украинскими детьми и украинской молодежью. Я как женщина, мать и гражданин не могу с этим жить. И мне очень стыдно за то, что такие люди официально представляют мою страну.— Насколько широко распространена в Чехии русофобия?М.: В 2022 году, когда началась провоенная пропаганда, она действительно была довольно сильной. Правда, рос не только антироссийский национализм, но и шовинизм, а возможно даже и расизм, потому что увеличилась ненависть, которая ориентирована не только на российские власти или правительство, но и на народ. Люди, которых поддерживает наше правительство, стали писать слово "Россия", которое у нас пишется с одной "с", с двумя буквами "с", чтобы провести параллель между русским народом и СС из фашистской Германии. Сравнивать народ, который победил фашизм в 1945 году с ужасными убийцами — это очень показательно. И до сих пор у нас можно найти отголоски этого шовинизма и расизма. Это один из результатов государственной провоенной пропаганды.— Эта русофобия появилась как бы сама собой, естественным образом, или была сконструирована медиа?М.: Чешский народ всегда был тесно связан с Россией и русским народом. Мы всегда взаимодействовали, начиная с 19 века. В наших отношениях были разные периоды, в том числе периоды, когда наша дружба росла. Хочется вспомнить, в частности, 1945 год, когда большая часть нашей страны была освобождена Красной армией: русскими, украинцами, белорусами и другими народами Советского Союза. В то время между нами и русскими была большая дружба. Были и проблемные моменты, даже во времена социализма, как в конце 60-х, когда снова поднял голову национализм. В частности, во время событий 1968 года. А затем, в 90-х, когда социализм в нашей стране был разгромлен, и когда он также был разгромлен в Советском Союзе, а Советский Союз распался, снова начался сильный подъем русофобии. В истории было несколько волн, но большинство из проблемных моментов были спровоцированы силами, которые выступали против братства и дружбы между народами и желали ориентации Чешской Республики не на дружбу со всеми народами, но только с некоторыми, ориентации Чешской Республики на следование Вашингтону, Брюсселю или Берлину. И я думаю, что сейчас, в ситуации, спровоцированной после 2014 и 2022 годов, русофобия была институциализирована. Как сказала Петра, были депутаты, которые устраивали провокации против русских. Были целые институциональные провокации, даже в культуре. Были попытки запретить классическую русскую оперу, балет. Были попытки запретить русскую литературу, убрать книги из библиотек и университетов. Были даже попытки изменить название еды, которая считается русской.П.: Например, название мороженого.— И назвать его украинским?М.: В некоторых случаях да, хоть это смешно и нелепо.П.: Знаете, нам уже больше 30 лет рассказывают, что мы являемся частью Запада. Нам все еще рассказывают, что мы будем получать западные зарплаты, что у нас будет западный уровень жизни и все остальное. Этого, конечно, не происходит, но пропаганда сильна. Часть этого нарратива о принадлежности Западу заключается в том, что мы не Восток и мы не должны иметь ничего общего с Востоком, потому он тащит нас куда-то назад. Правда, никто не уточняет, куда именно "назад", и почему это должно быть проблемой.В 90-х русофобия для чешского общества стала в каком-то смысле естественной, потому что мы проходили большой общественный слом: в экономике, политике, во всем. Но она уменьшилась за годы. А до 2022-го у чехов не было никаких проблем с русскими вообще, потому что они были в каком-то смысле естественной частью нашей жизни. Они приезжали как туристы, они приезжали работать, они приезжали учиться в университетах.Но после 2022 года началась настоящая истерия. Были даже случаи, когда медицинские учреждения не хотели принимать граждан России. Некоторые школы отправляли учащихся из России домой. А особая проблема, которая появилась гораздо раньше 2022 года, — это снос памятников и переименование улиц. Наибольшая волна, конечно, была в 90-х. Затем она снова поднялась. И сейчас появился новый аргумент, почему нужно продолжать этот процесс. Вы знаете, что Европейский парламент принял резолюцию о важности европейской истории для европейского будущего или что-то вроде того. Там написано, что европейские страны должны завершить процесс декоммунизации и уничтожить все памятные места, связанные с Красной армией, Советским Союзом и т.д. Наши власти сегодня очень активно этим занимаются. Они переименовывают улицы. Они даже разрушили памятник Ивану Степановичу Коневу, который был одним из тех, кто освободил Прагу от фашистов. Такая политика разрушает связь между чехами и русскими на годы вперед.— Касательно переименований улиц. Я видел улицу Украинских героев около российского посольства в Праге. Такие провокации устраиваются только около российского посольства, или есть аналогичные случаи и с другими диппредставительствами?П.: Это типичный пример пропаганды и провокаций, о которых говорил Милан, потому что у этой улицы было другое название. Сейчас не вспомню, какое именно. Но переименовали ее два года назад именно в целях провокации в отношении Российской Федерации.М.: Это было связано с определенным общественным движением в то время, вроде фестиваля против отношений с Российской Федерацией. Но это не единственный случай. Как сказала Петра, у нас все еще остаются некоторые улицы и некоторые площади, названные в честь героев Красной армии или героев-антифашистов, а власти — муниципальные и иногда государственные — пытаются воспользоваться русофобской пропагандой, чтобы переименовать их.На самом деле, в Праге идет серьезная борьба. В первую очередь касательно одного из оставшихся памятников освобождению Праги Красной армией в мае 1945 года. Памятник маршалу Красной армии Ивану Коневу, несмотря на общественное несогласие, несмотря на множество демонстраций и петиций, был снесен во время пандемии Covid-19. Власти использовали пандемию и запрет на публичные массовые мероприятия, которые могли бы спасти памятник. А затем последовало продолжение, потому что одна из главных и самых длинных улиц Праги была также названа в честь Ивана Степановича Конева. Ее назвали так в 1946 году, сразу после войны. Переименование такой длинной улицы — непростая задача, потому что там живут тысячи людей и находятся сотни компаний. Переименование — это проблема для людей, потому что ты должен поменять свои документы, а компании должны поменять свои рекламные буклеты и т.д. Но несмотря на это и несмотря на несогласие жителей этой улицы, ее все-таки переименовали. В итоге муниципалитет Праги сделал еще один очень символический шаг — вычеркнул имя маршала Конева из списка почетных жителей Праги. Маршал Конев получил это почетное гражданство в мае 1945 года. Тогда в Праге проходила большая демонстрация, люди приветствовали Красную армию и ее командиров. Но даже это не остановило чешский муниципалитет от того, чтобы лишить Конева почетного гражданства.Маршал умер в 70-х годах прошлого века, 50 лет назад, но они продолжают бороться против этой личности, великой личности, которая была героем Советского Союза, героем Чехословакии. И таких случаев очень много. Много случаев сноса памятников, посвященных Красной армии в разных населенных пунктах по всей стране. Эту кампанию поддерживает правительство, которое, как подчеркивала Петра, в свою очередь поддерживает Европейская комиссия. Такую ужасную ситуацию мы можем наблюдать не только в Праге и не только в Чешской Республике, но и в других странах Евросоюза. Например, в Болгарии, где снесли памятник освободителям Софии, в странах Прибалтики, где снесли все оставшиеся памятники. Мы принципиально с этим не согласны и, я думаю, таких взглядов придерживаются не только коммунисты, не только активные антифашисты, но и много других людей. И мы используем приближающийся юбилей, 80-ю годовщину освобождения Чехословакии в мае 1945 года, не только чтобы вспомнить героев, разгромивших фашизм и боровшихся за нашу национальную свободу, но также чтобы противостоять силам, которые хотят переписать историю, которые хотят сказать, что освобождение в 1945 году было не освобождением, а еще одной оккупацией, которой сменилась предыдущая. Мы начинаем готовить сотни акций по сохранению исторической памяти, потому что считаем это очень важным. И не только из-за нашего освобождения как такового, но и из-за того, что люди погибли для того, чтобы освободить нас. Более 140 000 солдат Красной Армии погибли во время освобождения Чехословакии. И это важно для современности, когда мы боремся за мир и настоящую демократию и настоящую свободу — это продолжение той борьбы, которую вели люди до нас, борьбы против фашизма.П.: Я слежу за тем, как там переписывают историю не только у нас, но и на Украине. Я видела много роликов в Telegram, где разрушают памятники, связанные со Второй мировой войной. У меня сердце разрывалось, когда я видела, как совершенно ужасным способом снесли памятник Зое Космодемьянской. Это неуважение к людям, которые погибли ради нас.— Памятник во время демонтажа повесили, как саму Зою.П.: Это отвратительно. У нас подобное тоже происходит, но не в таких диких формах. Разрушение не такое дикое, но может стать таким со временем. Я всегда злюсь, когда поднимается эта тема, потому что она очень чувствительная. К сожалению, люди, у которых был личный опыт отношений с фашизмом, которые сражались с гитлеровцами во Второй мировой войне, умирают. Они слишком стары. И это открывает путь к переписыванию истории. Ведь нет больше никого, кто мог бы подтвердить реальность. Это касается памятных мест, таких как улицы и монументы, но это также касается образования. У нас переписывают школьные учебники, книги для детей. Так меняется память. И я думаю, это происходит по всей Европе, особенно Восточной Европе. И чешскую национальную историю представляют совсем иначе, чем было в действительности. Нас пытаются убедить, что все было не так, как рассказывают наши отцы и деды.— Одна женщина в Праге сказала мне, что чехи не любят русских из-за 1968 года. Но с таким же успехом можно не любить немцев из-за крестовых походов против Чехии в 15 веке. Мне кажется, это ненормально. Как это может быть проблемой для взаимоотношений в 21 веке? А что насчет беженцев с Украины? Как относятся к ним? Как они себя ведут?П.: Количество людей, которые прибыли из Украины с февраля 2022 года, превышает 300 тысяч. Большинство из них женщины и дети. У большинства из них есть постоянное место жительства и постоянная работа. И мне кажется, что чешское общество приняло их неплохо, потому что все понимают, в какой сложной ситуации они оказались.Кроме того, у нас очень похожие культуры, поэтому никакого культурного шока от появления этих людей нет. Также у нас есть исторический опыт взаимодействия с людьми с Украины, которые приезжали сюда работать из-за низких зарплат дома. Это все было организовано украинской мафией в 90-х и, кстати, продолжается до сих пор — людей привозят сюда на работу, содержат в плохих условиях, много человек в одной квартире, заставляют работать за маленькие деньги.Есть здесь и богатые украинцы, но в основном это те, кто приезжает на работу, а потом отправляет домой деньги. Насколько мне известно, около 15% новоприбывших работают без трудового договора, соответственно, они становятся жертвами эксплуатации.Есть некоторые проблемы с пониманием, потому что правительство выделяет пособия, выдает какие-то квартиры, а местные жители сравнивают, что правительство делает для них, а что для украинцев. Но я не думаю, что это вызывает принципиальное несогласие с нахождением здесь этих людей. Конечно, время от времени возникает вопрос, почему эти люди не возвращаются домой, туда, где нет войны, особенно на Западную Украину? Что они делают здесь, если вполне могут жить дома? Вопросы о молодых мужчинах — почему они не сражаются за свою землю? Иногда эти вопросы поднимаются, потом затихают. Был небольшой всплеск преступности со стороны иностранцев, но снова же, я не скажу, что это такая проблема, с которой не может справиться наша правоохранительная система.М.: Возможно, стоит упомянуть проблему с ультраправыми, с фашистской частью этих украинцев и случай с вечеринкой Степана Бандеры?П.: Да, конечно, это большая проблема. Но я бы не сказала, что это касается тех, кто бежал от войны. Это касается тех людей с Украины, которые вместе с киевским режимом сделали из Степана Бандеры национального героя — со всеми этими факельными шествиями на его день рождения и т.д. И некоторые приезжающие из Украины везут с собой этого "национального героя". Но у нас в Чехии большая антифашистская традиция, люди помнят, что делали бандеровские группировки в нашем регионе после Второй мировой войны. Они уничтожали целые деревни, убивали детей, похищали людей и вытворяли другие ужасные вещи.Те, кто пытаются сделать из Бандеры героя, также пытаются заставить нас принять, что Бандера — это национальный символ борьбы за Украину. Так вот, как пример, был случай с приглашением на бандеровскую вечернику, которая представляла собой что-то вроде собрания молодых украинцев, которые хотели потанцевать и выпить пива. И они в Чехии назвали ее в честь Бандеры, смеясь в лицо жертвам фашизма.Мы, как коммунисты, остановили это безумие, мы сделали многое, чтобы изменить название вечеринки, прекратить это и громко заявить, что Степан Бандера для нас не герой, он преступник, а мы не можем принять нормализацию фашизма в Чешской республике.Несколько недель назад был еще один случай — встреча с бойцами "Азова"**, которые приехали в Чешскую Республику в рамках тура по Европе. Во многих городах Западной Европы их мероприятия были остановлены и запрещены, им не позволили их провести. Но в Чешской Республике ситуация иная, потому что в нашем правительстве много поклонников этой группировки, поэтому встреча в итоге состоялась, но мы громко выступили против. Нам удалось изменить место проведения встречи. Мы спросили собственников первого места, где хотели провести мероприятие, знают ли они, что происходит и что проводить такую встречу — не очень хорошая идея? Вот они и отказались, но организаторы нашли другое место, которое финансировалось за счет правительства, и встреча прошла. Но мы не сидели сложа руки, мы организовали и помогли организовать многолюдные демонстрации, на которых показали, что люди против фашизма, что они против "Азова", что они в курсе, что это за батальон, кто его лидеры и что такое нельзя допустить в Чешской Республике. Так что хоть встреча и состоялась, она была действительно осуждена чешским обществом.— По поводу левых в Европе. Некоторые из них считают, что война России и Украины — это война империалистическая, в которой Россия выступает как империалист-агрессор, а Украина борется на национальную свободу и т.д. Есть ли конфликты среди европейских левых касательно интерпретации конфликта?М.: Конфликт на Украине вызывает дискуссии среди европейских левых партий. Даже среди коммунистов есть разные взгляды на этот конфликт. Это то, о чем мы спорим, но мы пытаемся найти общую позицию. Левые — это очень широкое понятие, но говоря именно о коммунистах, я думаю, у нас есть единый взгляд на то, что мы должны противостоять прежде всего НАТО, которое сегодня является военным инструментом империализма, которое является мощнейшей военной машиной и частью конфликта. Наверняка даже раньше — с 2014 года. Поэтому я думаю, что это то, в чем у нас общая позиция. Это также причина почему мы боремся против членства Чехии в НАТО и почему мы боремся против попыток размещения иностранных военных баз, прежде всего, американских, в нашей стране. Касательно позиции разных социал-демократов и так называемых левых партий, их взгляд иной. Он базируется на альянсе с империализмом, с США и ЕС, и это то, с чем мы не согласны.— Как остановить войну? Что может быть предметом мирных переговоров, которые более-менее удовлетворят все стороны?М.: С начала этого конфликта в 2022 году мы призываем к мирному решению. Я думаю, это должно быть целью для всех, кто реально хочет разрешить конфликт. Поэтому мы пытаемся увести чешскую внешнюю политику в сторону от пропаганды войны, в сторону помощи в организации переговоров. Мы думаем, что политика Чешской Республики должна быть изменена. И, говоря в целом, мы думаем, что есть несколько серьезных предложений по поводу переговоров, по поводу того, как разрешить этот конфликт, как попытаться установить мир. На наш взгляд, наиболее серьезное предложение было сделано китайской дипломатией. Вы возможно знаете о 12 шагах?— Китайско-бразильский план.М.: Да. На наш взгляд, это было наиболее серьезным и удачным предложением, поэтому мы его ценим. Мы надеемся, что оно сможет открыть путь для украинцев и русских и для других сторон конфликта, чтобы установить мир в Восточной Европе. Мы видим, что современный мир полон противоречий, полон опасностей, причем не только в Восточной Европе, но на Ближнем Востоке, возможно в Юго-Восточной Азии. И я думаю, что цель мирного разрешения хотя бы одного из конфликтов, того, который идет на Украине или в Восточной Европе, очень важна для людей, которые живут в этом регионе или рядом. Одна из самых важных сегодняшних целей, поскольку конфликт отражается и на Чешской Республике, на реальной жизни каждого из нас, и чем скорее мы его завершим, тем лучше станет жить большинству в нашей стране.П.: Знаете, если вы хотите прийти к какому-то соглашению, вы должны говорить. А этого-то как раз и не происходит. Лидеры должны подумать прежде всего о своих народах, а этого тоже не происходит, как минимум, на Украине, где очень много плохих вещей творится с обычными людьми, которые действительно страдают сегодня. И я думаю, должна быть политическая воля остановить это как можно скорее, потому что они уничтожают собственную страну, собственную инфраструктуру, собственную экономику, собственную нацию. Хорошие лидеры должны переживать об этом. И мы хотим напомнить им, всему киевскому режиму, об этом. Украина должна стать страной, где людям будет нравиться жить.* запрещен в РФ** организация признана в РФ террористической и запрещенаПодробнее о митинге у посольства Украины в Праге — в материале "Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине"

https://ukraina.ru/20230713/1047979944.html

https://ukraina.ru/20230718/1048087778.html

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2024

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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