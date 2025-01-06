Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим - 06.01.2025 Украина.ру
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Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим
Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим - 06.01.2025 Украина.ру
Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим
Сразу 122 населенных пункта в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) оказались отключены от газоснабжения. Эту информацию на заседании оперативного штаба 6 января обнародовал глава правительства ПМР Александр Розенберг
2025-01-06T17:16
2025-01-06T17:26
новости
молдавия
приднестровье
пмр
вадим красносельский
владимир зеленский
шеремет
газпром
ес
еврокомиссия
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"На данный момент полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч – частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей", - сказал он.Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".В понедельник, 6 января, глава ПМР Вадим Красносельский назвал эти слова ложью и подчеркнул, что Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью.Он добавил, что Тирасполь многократно обращался за помощью к Кишиневу, например, с просьбами не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР. Однако услышаны они не были.Тем временем в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья и намерены побеседовать с представителями Кишинева. Примерно через неделю.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что они не будут продлены Владимир Зеленский говорил давно.Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?Не прошло и нескольких часов после закрытия вентиля, как это событие разделило Европу на два лагеря: с одной стороны оказались Австрия и Еврокомиссия (ЕК), где утверждают, что никакой проблемы нет, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".С другой стороны баррикад очутились, например, Венгрия, Словакия, Италия и Греция. Там поняли, что если и смогут избежать холода, то только ценой многократного увеличения тарифов.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕСВ тот же день, 1 января, это опасение публично озвучил и мэр молдавского Кишинева Ион Чебан. Он сказал, что население страны не справится с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предпринять меры по поддержке граждан, иначе те останутся без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование.Вот только оказалось, что дело не только в деньгах. Молдавия, где в 80-ые годы подняла голову политика русофобии, которая и стала главной причиной к провозглашению ПМР, не собирается отпускать Приднестровье. Зато готова с удовольствием посмотреть на то, как люди там замерзают. Это другое?А дело вот в чем: сама Молдавия с 2022 года официально не получает газ от российского "Газпрома", а покупает его у европейских трейдеров. Голубое топливо из РФ в последние несколько лет использовалось в стране в основном для нужд ПМР. При этом у молдавской стороны осталась задолженность перед российской компанией в 709 млн долларов. И платить по счетам Кишинев отказывается.Результат - 28 декабря 2024 года "Газпром" сообщил, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля. Спустя пару дней в довесок к этой истории Киев завернул вентиль российского транзита.Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерамТак или иначе, отмечают эксперты по энергетике, газовые качели только начинают раскачиваться. Впереди еще борьба за рынок Европы. Но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.Подробнее о ситуации - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа.
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, приднестровье, пмр, вадим красносельский, владимир зеленский, шеремет, газпром, ес, еврокомиссия, газ, россия, эксклюзив
Новости, Молдавия, Приднестровье, ПМР, Вадим Красносельский, Владимир Зеленский, Шеремет, Газпром, ЕС, Еврокомиссия, газ, Россия, Эксклюзив

Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим

17:16 06.01.2025 (обновлено: 17:26 06.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Запуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Сразу 122 населенных пункта в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) оказались отключены от газоснабжения. Эту информацию на заседании оперативного штаба 6 января обнародовал глава правительства ПМР Александр Розенберг
"На данный момент полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч – частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей", - сказал он.
Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
В понедельник, 6 января, глава ПМР Вадим Красносельский назвал эти слова ложью и подчеркнул, что Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью.
"Сейчас идет много какой-то информации о том, что якобы Молдова желает нам помочь и мы отказываемся от помощи. Ложь все это! Ложь. Никаких предложений в адрес президента ПМР о помощи со стороны Молдовы, либо там от других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет", - сказал Красносельский.
Он добавил, что Тирасполь многократно обращался за помощью к Кишиневу, например, с просьбами не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР. Однако услышаны они не были.

"Чтобы не держали на границах по месяцу, по два наши товары, завозили медикаменты, сюда и так далее. И что? Хоть раз что-то было решено со стороны Молдовы? Нет! Одна пропаганда. Молдова ничего Приднестровью не даст. Это не их цель. Их цель – это удушение. <...> Сейчас, конечно, энергокризис. Я хочу еще раз напомнить, что результат неподачи газа в Приднестровье со стороны Российской Федерации является следствием нерасчета по долгам со стороны "Молдовагаза", не "Тираспольтрансгаз-Приднестровья", а "Молдовагаза". И все эти хитрые схемы непроведения аудита, а потом истечение сроков давности, и мы вам ничего не должны", - заявил глава ПМР.

Тем временем в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья и намерены побеседовать с представителями Кишинева. Примерно через неделю.
1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что они не будут продлены Владимир Зеленский говорил давно.
Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?
Не прошло и нескольких часов после закрытия вентиля, как это событие разделило Европу на два лагеря: с одной стороны оказались Австрия и Еврокомиссия (ЕК), где утверждают, что никакой проблемы нет, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".
С другой стороны баррикад очутились, например, Венгрия, Словакия, Италия и Греция. Там поняли, что если и смогут избежать холода, то только ценой многократного увеличения тарифов.
Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
В тот же день, 1 января, это опасение публично озвучил и мэр молдавского Кишинева Ион Чебан. Он сказал, что население страны не справится с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предпринять меры по поддержке граждан, иначе те останутся без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование.
Вот только оказалось, что дело не только в деньгах. Молдавия, где в 80-ые годы подняла голову политика русофобии, которая и стала главной причиной к провозглашению ПМР, не собирается отпускать Приднестровье. Зато готова с удовольствием посмотреть на то, как люди там замерзают. Это другое?
А дело вот в чем: сама Молдавия с 2022 года официально не получает газ от российского "Газпрома", а покупает его у европейских трейдеров. Голубое топливо из РФ в последние несколько лет использовалось в стране в основном для нужд ПМР. При этом у молдавской стороны осталась задолженность перед российской компанией в 709 млн долларов. И платить по счетам Кишинев отказывается.
Результат - 28 декабря 2024 года "Газпром" сообщил, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля. Спустя пару дней в довесок к этой истории Киев завернул вентиль российского транзита.
Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам
Так или иначе, отмечают эксперты по энергетике, газовые качели только начинают раскачиваться. Впереди еще борьба за рынок Европы. Но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.
Подробнее о ситуации - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеПМРВадим КрасносельскийВладимир ЗеленскийШереметГазпромЕСЕврокомиссиягазРоссияЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
17:16Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим
16:266 января – день, после которого жизнь Трампа и всей Америки уже не будет прежней
16:05Синхронное сквернословие: Зеленский, Байден и их политическое разоблачение
16:00Украинская "Ошибка Оноре де Бальзака"
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15:10Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
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14:13Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском
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