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Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим

Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим - 06.01.2025 Украина.ру

Газовая собака на сене: Приднестровье стремительно замерзает, Молдавия и ЕС готовы помочь с этим

Сразу 122 населенных пункта в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) оказались отключены от газоснабжения. Эту информацию на заседании оперативного штаба 6 января обнародовал глава правительства ПМР Александр Розенберг

2025-01-06T17:16

2025-01-06T17:16

2025-01-06T17:26

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"На данный момент полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч – частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей", - сказал он.Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".В понедельник, 6 января, глава ПМР Вадим Красносельский назвал эти слова ложью и подчеркнул, что Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью.Он добавил, что Тирасполь многократно обращался за помощью к Кишиневу, например, с просьбами не блокировать экспортно-импортные операции юридическим лицам ПМР. Однако услышаны они не были.Тем временем в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья и намерены побеседовать с представителями Кишинева. Примерно через неделю.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что они не будут продлены Владимир Зеленский говорил давно.Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?Не прошло и нескольких часов после закрытия вентиля, как это событие разделило Европу на два лагеря: с одной стороны оказались Австрия и Еврокомиссия (ЕК), где утверждают, что никакой проблемы нет, так как "европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам".С другой стороны баррикад очутились, например, Венгрия, Словакия, Италия и Греция. Там поняли, что если и смогут избежать холода, то только ценой многократного увеличения тарифов.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕСВ тот же день, 1 января, это опасение публично озвучил и мэр молдавского Кишинева Ион Чебан. Он сказал, что население страны не справится с ростом тарифов на энергоресурсы, поэтому власти должны срочно предпринять меры по поддержке граждан, иначе те останутся без жизненно важных коммунальных услуг, а также без денег на существование.Вот только оказалось, что дело не только в деньгах. Молдавия, где в 80-ые годы подняла голову политика русофобии, которая и стала главной причиной к провозглашению ПМР, не собирается отпускать Приднестровье. Зато готова с удовольствием посмотреть на то, как люди там замерзают. Это другое?А дело вот в чем: сама Молдавия с 2022 года официально не получает газ от российского "Газпрома", а покупает его у европейских трейдеров. Голубое топливо из РФ в последние несколько лет использовалось в стране в основном для нужд ПМР. При этом у молдавской стороны осталась задолженность перед российской компанией в 709 млн долларов. И платить по счетам Кишинев отказывается.Результат - 28 декабря 2024 года "Газпром" сообщил, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля. Спустя пару дней в довесок к этой истории Киев завернул вентиль российского транзита.Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерамТак или иначе, отмечают эксперты по энергетике, газовые качели только начинают раскачиваться. Впереди еще борьба за рынок Европы. Но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.Подробнее о ситуации - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Приднестровье переходит на режим ЧП. Как приднестровцы живут без российского газа.

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новости, молдавия, приднестровье, пмр, вадим красносельский, владимир зеленский, шеремет, газпром, ес, еврокомиссия, газ, россия, эксклюзив