Ищенко: Запад считает, что убийство российского генерала — достижение, достойное ордена
Терроризм осуждают до тех пор, пока он не применяется против врага. Запад заявил, что Россия — враг, против которого надо воевать. Тем временем Великобритания — главный инициатор всего процесса. И непонятно, кто сейчас сильнее проталкивает войну против России — американцы или англичане
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Для Запада убийство нашего генерала — абсолютно нормальное явление, за которое надо давать ордена. Если бы англичане все время говорили: "Мы поддерживаем Россию и осуждаем Украину", а потом вдруг похвалили убийство Кириллова, это было бы удивительно. Но англичане постоянно говорили, что Украине надо дать ракеты не на 300 километров, а на 1000 километров, чтобы киевский режим мог доставать до Урала", — поделился своими рассуждениями Ищенко.
Ранее британское издание The Times написало, что теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов — "законный акт обороны страны, находящейся под угрозой, поскольку Кириллов не смог бы предстать перед украинским судом за его преступления".
После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что по этой логике все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи нынешнему руководству Украины, участвуют в гибридной или обычной войне против России.
"И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", — заявил Медведев.
Подробности в публикации Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times
Во вторник, 17 декабря в Москве в результате теракта около жилого дома были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
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