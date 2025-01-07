https://ukraina.ru/20250107/1059953276.html

Ищенко: Запад считает, что убийство российского генерала — достижение, достойное ордена

Ищенко: Запад считает, что убийство российского генерала — достижение, достойное ордена - 07.01.2025 Украина.ру

Ищенко: Запад считает, что убийство российского генерала — достижение, достойное ордена

Терроризм осуждают до тех пор, пока он не применяется против врага. Запад заявил, что Россия — враг, против которого надо воевать. Тем временем Великобритания — главный инициатор всего процесса. И непонятно, кто сейчас сильнее проталкивает войну против России — американцы или англичане

2025-01-07T05:20

2025-01-07T05:20

2025-01-07T05:20

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игорь кириллов

дмитрий медведев

терроризм

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Ранее британское издание The Times написало, что теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов — "законный акт обороны страны, находящейся под угрозой, поскольку Кириллов не смог бы предстать перед украинским судом за его преступления".После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что по этой логике все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи нынешнему руководству Украины, участвуют в гибридной или обычной войне против России."И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", — заявил Медведев.Подробности в публикации Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The TimesВо вторник, 17 декабря в Москве в результате теракта около жилого дома были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии

https://ukraina.ru/20241221/1059740976.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, игорь кириллов, дмитрий медведев, терроризм, детали