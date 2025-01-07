"Без елки, но с надеждой": как Донецк встречает 2025 год - 07.01.2025 Украина.ру
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"Без елки, но с надеждой": как Донецк встречает 2025 год
"Без елки, но с надеждой": как Донецк встречает 2025 год - 07.01.2025 Украина.ру
"Без елки, но с надеждой": как Донецк встречает 2025 год
2024-й стал для Донецка очередным годом тяжелых испытаний, но ситуация на фронте складывается таким образом, что 2025-й вполне может стать годом больших и наконец-то позитивных перемен. Воюем, работаем, ждем.
2025-01-07T07:20
2025-01-07T07:20
эксклюзив
донецк
новый год
сво
дед мороз
горловка
ростов
пво
himars
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В районе Кировского рынка даже пассажиру трудно держать себя в рамках, а водители так и вовсе орут до хрипоты. "Ну куда? Куда тебя несет? Вон же "зебра"! Еще и малого за собой потащила!" - возмущается таксист вслед немолодой уже дурехе, потащившей ребенка через дорогу в тридцати метрах от светофора.Перед "зеброй" белый "паркетничек". "Мой сын отдал жизнь за Донбасс", - гласит надпись на заднем стекле. На черно-белом фото, что закреплено рядом с надписью, запечатлен мальчишка в берете. Киваю в сторону инсталляции и таксист замолкает на полуслове. Закуривает.К осени 2022-го портреты с такими подписями стали обильно появляться тут и там: на стеклах маршруток, в фойе учреждений, кафе, ресторанах и даже ларьках с шаурмой. Едва ли не в каждом доме кто-то погиб, пропал без вести или получил ранение. О гражданских, которых после начала СВО украинские "воины света" косили здесь без всякого стеснения, даже не говорю. Это еще предстоит отрефлексировать, осмыслить, отгоревать.А пока Донецк с робкой надеждой и без резких движений готовится встречать свой первый тихий Новый год за одиннадцать лет. Ну как "тихий"? Стоило заговорить о том, что город больше не обстреливают, как центр тут же принял горсточку "хаймарсов". Понятно, что это уже не "стволка" и даже не ГРАДы. Боеприпасы для РСЗО M142 HIMARS – штука дорогая, а для преодоления нашего ПВО лупить нужно пакетами. Не для будничных обстрелов сие богатство, а вот праздники горожанам испортить – в самый раз. А тут еще с терактами история и… в общем, напрягаются люди. Да и неловко праздновать на широкую ногу, когда в Горловке людей хоронят через день. Им-то Дед Мороз безопасность под елочку пока не принес.Потому отмечать пока будем без елки. В Петровском районе установили было, да вовремя спохватились. Зачем рисковать, если можно не рисковать? ПВО над столицей республики ежедневно работает, а мест концентрации гражданских без елок хватает. Площадь Ленина мало-мало украсили, гирлянды по центру развесили и будя. А так за украшательства все больше местный бизнес в ответе: магазины и прилегающую территорию украсили, фотозоны оборудовали. Благо, что новые кофейни, магазины и барбершопы отрываются едва ли не через день. Неделю в центр не выбираешься, а потом глядь – кондитерская образовалась. Радостно.С водой, кстати, ясности пока не больше, чем с обстрелами. В какой-то момент подавать ее стали ежедневно и люди, скрестив пальцы, размечтались о круглосуточной подаче. Не тут-то было! В последние недели началась чехарда, а накануне праздников и вовсе огорошили новостью: вода будет через день! "Уж аэропорт восстановить грозятся, а мы три года в тазиках моемся. И то лишь те, у кого та вода хотя бы идет", - возмущаются люди.Коммунальная система переживает все тот же кризис, что и в прошлом году: рабочих рук не хватает катастрофически. Осколки витрин, выбитых еще в 22-м, так и хрустят под ногами прохожих, а листва, собранная в кучи еще в сентябре, лежит по дворам. И это в центре. На окраинах, как нетрудно догадаться, дела обстоят совсем грустненько.- Что изменилось-то у нас за год?- Если за год, то с водой стало получше и с безопасностью. Социалка пусть медленно, но тянется к общероссийскому уровню. "Сбер" появился, автосалоны даже потихоньку открываются. Инфраструктуру потихоньку в порядок приводят. Все лето эти новые красивые трубы всюду укладывали. Оно вроде не очень заметно на общем фоне, но работа шла постоянно.- Зато дороги остались прежними.- Нет, дороги стали заметно хуже. И ситуация на дорогах.— Вот да. Всю жизнь считал, что в Ростове ездят как попало, но теперь мы сравнялись и начали обгонять.Еще один негативный момент – наркотики. Понятно, что к 2021-му торговцы отравой, загнанные ополченцами под лавку в 2014–2015, начали расслабляться. Но сейчас рекламой соответствующих Телеграм-каналов с недвусмысленным комментарием "НАРКО" разрисован едва ли не весь город. Пишут внаглую, пишут на витринах и стенах домов. Очевидно, что в комендантский час. Ну да это логично: чем больше в регионе денег, тем больше желающих оные заполучить.Другой признак – обилие профессиональных попрошаек и всевозможных разводил. Третьего дня, к примеру, сам стал жертвой хитрого субчика, который рассказал нам с коллегой слезную историю о ребенке в сломавшемся автомобиле, попросил денег на ремонт и умчался в закат. Мы-то не обеднеем, но для какой-нибудь сердобольной пенсионерки две-три тысячи и впрямь могут оказаться последними.В целом же 2024 год подарил Донецку главную перемену – относительную (как и все на войне) безопасность. А из этого следует, что вал перемен должен начаться аккурат весной будущего года. Пока же наблюдаем ползучую интеграцию со всеми ее плюсами и минусами. Где-то шустрее процессы идут, где-то – медленнее. Так, например, медицина подтягивается, а почта все еще в мезозое.Главное – в 2025-й Донецк войдет с надеждой, которую за одиннадцать лет терял и обретал не единожды. Трудно передать эмоции, которые испытываешь, когда снова видишь очереди у цирка и театра, кафе и рестораны забиты людьми, а в салонах красоты сидят девчонки и "делают ногтики" по случаю будущих праздников. Это уже несоизмеримо больше того, о чем мечталось в тех же числах 23-го года.Подробнее о том, как в столице ДНР отмечали новогодние праздники - в статье "Дождёмся счастья". Как Донецк встречал Новый год
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
донецк
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, новый год, сво, дед мороз, горловка, ростов, пво, himars
Эксклюзив, Донецк, Новый год, СВО, Дед Мороз, Горловка, Ростов, ПВО, HIMARS

"Без елки, но с надеждой": как Донецк встречает 2025 год

07:20 07.01.2025
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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2024-й стал для Донецка очередным годом тяжелых испытаний, но ситуация на фронте складывается таким образом, что 2025-й вполне может стать годом больших и наконец-то позитивных перемен. Воюем, работаем, ждем.
В районе Кировского рынка даже пассажиру трудно держать себя в рамках, а водители так и вовсе орут до хрипоты. "Ну куда? Куда тебя несет? Вон же "зебра"! Еще и малого за собой потащила!" - возмущается таксист вслед немолодой уже дурехе, потащившей ребенка через дорогу в тридцати метрах от светофора.
Перед "зеброй" белый "паркетничек". "Мой сын отдал жизнь за Донбасс", - гласит надпись на заднем стекле. На черно-белом фото, что закреплено рядом с надписью, запечатлен мальчишка в берете. Киваю в сторону инсталляции и таксист замолкает на полуслове. Закуривает.
К осени 2022-го портреты с такими подписями стали обильно появляться тут и там: на стеклах маршруток, в фойе учреждений, кафе, ресторанах и даже ларьках с шаурмой. Едва ли не в каждом доме кто-то погиб, пропал без вести или получил ранение. О гражданских, которых после начала СВО украинские "воины света" косили здесь без всякого стеснения, даже не говорю. Это еще предстоит отрефлексировать, осмыслить, отгоревать.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
А пока Донецк с робкой надеждой и без резких движений готовится встречать свой первый тихий Новый год за одиннадцать лет. Ну как "тихий"? Стоило заговорить о том, что город больше не обстреливают, как центр тут же принял горсточку "хаймарсов". Понятно, что это уже не "стволка" и даже не ГРАДы. Боеприпасы для РСЗО M142 HIMARS – штука дорогая, а для преодоления нашего ПВО лупить нужно пакетами. Не для будничных обстрелов сие богатство, а вот праздники горожанам испортить – в самый раз. А тут еще с терактами история и… в общем, напрягаются люди. Да и неловко праздновать на широкую ногу, когда в Горловке людей хоронят через день. Им-то Дед Мороз безопасность под елочку пока не принес.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Потому отмечать пока будем без елки. В Петровском районе установили было, да вовремя спохватились. Зачем рисковать, если можно не рисковать? ПВО над столицей республики ежедневно работает, а мест концентрации гражданских без елок хватает. Площадь Ленина мало-мало украсили, гирлянды по центру развесили и будя. А так за украшательства все больше местный бизнес в ответе: магазины и прилегающую территорию украсили, фотозоны оборудовали. Благо, что новые кофейни, магазины и барбершопы отрываются едва ли не через день. Неделю в центр не выбираешься, а потом глядь – кондитерская образовалась. Радостно.
С водой, кстати, ясности пока не больше, чем с обстрелами. В какой-то момент подавать ее стали ежедневно и люди, скрестив пальцы, размечтались о круглосуточной подаче. Не тут-то было! В последние недели началась чехарда, а накануне праздников и вовсе огорошили новостью: вода будет через день! "Уж аэропорт восстановить грозятся, а мы три года в тазиках моемся. И то лишь те, у кого та вода хотя бы идет", - возмущаются люди.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Коммунальная система переживает все тот же кризис, что и в прошлом году: рабочих рук не хватает катастрофически. Осколки витрин, выбитых еще в 22-м, так и хрустят под ногами прохожих, а листва, собранная в кучи еще в сентябре, лежит по дворам. И это в центре. На окраинах, как нетрудно догадаться, дела обстоят совсем грустненько.
- Что изменилось-то у нас за год?
- Если за год, то с водой стало получше и с безопасностью. Социалка пусть медленно, но тянется к общероссийскому уровню. "Сбер" появился, автосалоны даже потихоньку открываются. Инфраструктуру потихоньку в порядок приводят. Все лето эти новые красивые трубы всюду укладывали. Оно вроде не очень заметно на общем фоне, но работа шла постоянно.
- Зато дороги остались прежними.
- Нет, дороги стали заметно хуже. И ситуация на дорогах.
— Вот да. Всю жизнь считал, что в Ростове ездят как попало, но теперь мы сравнялись и начали обгонять.
Еще один негативный момент – наркотики. Понятно, что к 2021-му торговцы отравой, загнанные ополченцами под лавку в 2014–2015, начали расслабляться. Но сейчас рекламой соответствующих Телеграм-каналов с недвусмысленным комментарием "НАРКО" разрисован едва ли не весь город. Пишут внаглую, пишут на витринах и стенах домов. Очевидно, что в комендантский час. Ну да это логично: чем больше в регионе денег, тем больше желающих оные заполучить.
© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
3 из 4
© Игорь Гомольский
4 из 4
© Игорь Гомольский
Другой признак – обилие профессиональных попрошаек и всевозможных разводил. Третьего дня, к примеру, сам стал жертвой хитрого субчика, который рассказал нам с коллегой слезную историю о ребенке в сломавшемся автомобиле, попросил денег на ремонт и умчался в закат. Мы-то не обеднеем, но для какой-нибудь сердобольной пенсионерки две-три тысячи и впрямь могут оказаться последними.
В целом же 2024 год подарил Донецку главную перемену – относительную (как и все на войне) безопасность. А из этого следует, что вал перемен должен начаться аккурат весной будущего года. Пока же наблюдаем ползучую интеграцию со всеми ее плюсами и минусами. Где-то шустрее процессы идут, где-то – медленнее. Так, например, медицина подтягивается, а почта все еще в мезозое.
Главное – в 2025-й Донецк войдет с надеждой, которую за одиннадцать лет терял и обретал не единожды. Трудно передать эмоции, которые испытываешь, когда снова видишь очереди у цирка и театра, кафе и рестораны забиты людьми, а в салонах красоты сидят девчонки и "делают ногтики" по случаю будущих праздников. Это уже несоизмеримо больше того, о чем мечталось в тех же числах 23-го года.
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Подробнее о том, как в столице ДНР отмечали новогодние праздники - в статье "Дождёмся счастья". Как Донецк встречал Новый год
 
ЭксклюзивДонецкНовый годСВОДед МорозГорловкаРостовПВОHIMARS
 
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