Дали сдачи: Онуфриенко провел анализ развития БПЛА российской армии за все годы СВО - 07.01.2025 Украина.ру
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Дали сдачи: Онуфриенко провел анализ развития БПЛА российской армии за все годы СВО
Дали сдачи: Онуфриенко провел анализ развития БПЛА российской армии за все годы СВО - 07.01.2025 Украина.ру
Дали сдачи: Онуфриенко провел анализ развития БПЛА российской армии за все годы СВО
В 2022 году БПЛА и дроны-камикадзе считались штучным товаром, который можно использовать только по согласованию с командиром бригады. Весь 2023 год ВС РФ догоняли противника по количеству беспилотных средств поражения и разведки. Сейчас этот паритет достигнут, и это сказывается на фронте
2025-01-07T05:00
2025-01-07T05:00
новости
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харьков
сирия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вс рф
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детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, рассуждая на тему заявлений главы минобороны РФ Андрея Белоусова по поводу создания в 2025 году войска беспилотных систем, отметил, что этот вид войск будет создаваться по следующему принципу:"Сначала у нас будет ротный уровень, когда в каждой роте будет создана группа операторов БПЛА различного типа (разведывательные, ударные и "камикадзе"). На батальонном уровне будут БПЛА тактической зоны. На уровне полков и дивизий – оперативно-тактическая зона. На уровне армий и корпусов – стратегическая".По словам аналитика, появление нового вида войск обусловлено временем: роботизированные комплексы становятся участниками общевойскового боя.Подробности в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из СирииРанее глава минобороны Андрей Белоусов сообщил, что деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных системПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241221/1059740310.html
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новости, россия, харьков, сирия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вс рф, нато, детали
Новости, Россия, Харьков, Сирия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, НАТО, детали

Дали сдачи: Онуфриенко провел анализ развития БПЛА российской армии за все годы СВО

05:00 07.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В 2022 году БПЛА и дроны-камикадзе считались штучным товаром, который можно использовать только по согласованию с командиром бригады. Весь 2023 год ВС РФ догоняли противника по количеству беспилотных средств поражения и разведки. Сейчас этот паритет достигнут, и это сказывается на фронте
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.

“Имея паритет в дронах, преимущество в ракетно-артиллерийских системах и господство в воздухе, мы добиваемся результатов. <...> Это же характерно для всей истории русской армии. Почти во всех войнах на начальном этапе нам били морду, а потом мы собирались, учитывали негативный опыт и давали сдачи”, — заявил Онуфриенко.

Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, рассуждая на тему заявлений главы минобороны РФ Андрея Белоусова по поводу создания в 2025 году войска беспилотных систем, отметил, что этот вид войск будет создаваться по следующему принципу:
"Сначала у нас будет ротный уровень, когда в каждой роте будет создана группа операторов БПЛА различного типа (разведывательные, ударные и "камикадзе"). На батальонном уровне будут БПЛА тактической зоны. На уровне полков и дивизий – оперативно-тактическая зона. На уровне армий и корпусов – стратегическая".
По словам аналитика, появление нового вида войск обусловлено временем: роботизированные комплексы становятся участниками общевойскового боя.
Подробности в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
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Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
 
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