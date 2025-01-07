Дали сдачи: Онуфриенко провел анализ развития БПЛА российской армии за все годы СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
В 2022 году БПЛА и дроны-камикадзе считались штучным товаром, который можно использовать только по согласованию с командиром бригады. Весь 2023 год ВС РФ догоняли противника по количеству беспилотных средств поражения и разведки. Сейчас этот паритет достигнут, и это сказывается на фронте
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Имея паритет в дронах, преимущество в ракетно-артиллерийских системах и господство в воздухе, мы добиваемся результатов. <...> Это же характерно для всей истории русской армии. Почти во всех войнах на начальном этапе нам били морду, а потом мы собирались, учитывали негативный опыт и давали сдачи”, — заявил Онуфриенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, рассуждая на тему заявлений главы минобороны РФ Андрея Белоусова по поводу создания в 2025 году войска беспилотных систем, отметил, что этот вид войск будет создаваться по следующему принципу:
"Сначала у нас будет ротный уровень, когда в каждой роте будет создана группа операторов БПЛА различного типа (разведывательные, ударные и "камикадзе"). На батальонном уровне будут БПЛА тактической зоны. На уровне полков и дивизий – оперативно-тактическая зона. На уровне армий и корпусов – стратегическая".
По словам аналитика, появление нового вида войск обусловлено временем: роботизированные комплексы становятся участниками общевойскового боя.
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