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Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе угрожают Киеву серьезными последствиями - Newsweek
Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе угрожают Киеву серьезными последствиями - Newsweek - 02.11.2024 Украина.ру
Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе угрожают Киеву серьезными последствиями - Newsweek
У Киева будут проблемы на линии фронта, а также большие потери среди военнослужащих из-за продвижения сил РФ в Донбассе и возможностей российской авиации, передает американское издание Newsweek
2024-11-02T09:54
2024-11-02T09:54
2024-11-02T09:54
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"Темпы продвижения и возможности авиации (России. -Ред.) могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь среди военнослужащих", - говорится в материале.Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, а также за минувшую неделю отразили 72 контратаки ВСУ, украинские войска потеряли больше 3,8 тысячи военнослужащих. "Южная" группировка войск за тот же период взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак. ВСУ потеряли почти 5,4 тысячи бойцов, еще 3,6 тысячи военнослужащих ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада". Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождено Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в ДНР.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе угрожают Киеву серьезными последствиями - Newsweek
У Киева будут проблемы на линии фронта, а также большие потери среди военнослужащих из-за продвижения сил РФ в Донбассе и возможностей российской авиации, передает американское издание Newsweek
"Темпы продвижения и возможности авиации (России. -Ред.) могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь среди военнослужащих", - говорится в материале.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР
, а также за минувшую неделю отразили 72 контратаки ВСУ
, украинские войска потеряли больше 3,8 тысячи военнослужащих.
"Южная" группировка войск за тот же период взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак. ВСУ потеряли почти 5,4 тысячи бойцов, еще 3,6 тысячи военнослужащих ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада".
Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождено Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в ДНР.