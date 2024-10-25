Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также объяснил, зачем Украина и Запад муссируют вопрос об участии в российской спецоперации военных из КНДР и оценил вероятность снижения призывного возраста на Украине и мобилизации женщин в ВСУ.
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00:25 – Об обстановке на Покровско-Кураховском направлении;
05:10 - Где сейчас находится 72-я бригада ВСУ, которая обороняла Угледар?
06:10 - Что нужно сделать ВС РФ, чтобы наша нынешняя тактика взятия городов оставалась эффективной?
08:20 – Применяет ли Россия что-то новое из дронов и артиллерии?
10:58 – Когда Украина приступит к мобилизации молодёжи от 25 до 18 лет и пересмотру критериев брони? И насколько ей это удастся?
12:56 – Будет ли на Украине мобилизация женщин?
14:03 - Для чего Украина и Запад муссируют тему отправки на СВО добровольцев из КНДР?
16:20 – Нужны ли России на данном этапе военные из Северной Кореи?
18:04 – Что из Северокорейского "железа" нам сейчас нужнее всего?
20:57 – Что из последних западных поставок на Украину наиболее опасно для России?
23:00 – О перспективах размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины
#Селидово #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ
#Рожин #СВО #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #оружие #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:25 – Об обстановке на Покровско-Кураховском направлении;
05:10 - Где сейчас находится 72-я бригада ВСУ, которая обороняла Угледар?
06:10 - Что нужно сделать ВС РФ, чтобы наша нынешняя тактика взятия городов оставалась эффективной?
08:20 – Применяет ли Россия что-то новое из дронов и артиллерии?
10:58 – Когда Украина приступит к мобилизации молодёжи от 25 до 18 лет и пересмотру критериев брони? И насколько ей это удастся?
12:56 – Будет ли на Украине мобилизация женщин?
14:03 - Для чего Украина и Запад муссируют тему отправки на СВО добровольцев из КНДР?
16:20 – Нужны ли России на данном этапе военные из Северной Кореи?
18:04 – Что из Северокорейского "железа" нам сейчас нужнее всего?
20:57 – Что из последних западных поставок на Украину наиболее опасно для России?
23:00 – О перспективах размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины
#Селидово #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ
#Рожин #СВО #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #оружие #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар
ТГ-канал Бориса Рожина - t.me/...nel_cassad
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru