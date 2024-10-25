https://ukraina.ru/20241025/1058353366.html

Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ

Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру

Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также объяснил, зачем... Украина.ру, 25.10.2024

2024-10-25T10:12

2024-10-25T10:12

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украина

борис рожин

вооруженные силы украины

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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также объяснил, зачем Украина и Запад муссируют вопрос об участии в российской спецоперации военных из КНДР и оценил вероятность снижения призывного возраста на Украине и мобилизации женщин в ВСУ. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:25 – Об обстановке на Покровско-Кураховском направлении;05:10 - Где сейчас находится 72-я бригада ВСУ, которая обороняла Угледар?06:10 - Что нужно сделать ВС РФ, чтобы наша нынешняя тактика взятия городов оставалась эффективной?08:20 – Применяет ли Россия что-то новое из дронов и артиллерии?10:58 – Когда Украина приступит к мобилизации молодёжи от 25 до 18 лет и пересмотру критериев брони? И насколько ей это удастся?12:56 – Будет ли на Украине мобилизация женщин? 14:03 - Для чего Украина и Запад муссируют тему отправки на СВО добровольцев из КНДР?16:20 – Нужны ли России на данном этапе военные из Северной Кореи? 18:04 – Что из Северокорейского "железа" нам сейчас нужнее всего? 20:57 – Что из последних западных поставок на Украину наиболее опасно для России?23:00 – О перспективах размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины #Селидово #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ #Рожин #СВО #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #оружие #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар ТГ-канал Бориса Рожина - t.me/...nel_cassad Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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