Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
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Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ
Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также объяснил, зачем... Украина.ру, 25.10.2024
2024-10-25T10:12
2024-10-25T10:12
украина
борис рожин
вооруженные силы украины
мобилизация
женщины
селидово
вс рф
видео
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также объяснил, зачем Украина и Запад муссируют вопрос об участии в российской спецоперации военных из КНДР и оценил вероятность снижения призывного возраста на Украине и мобилизации женщин в ВСУ. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:25 – Об обстановке на Покровско-Кураховском направлении;05:10 - Где сейчас находится 72-я бригада ВСУ, которая обороняла Угледар?06:10 - Что нужно сделать ВС РФ, чтобы наша нынешняя тактика взятия городов оставалась эффективной?08:20 – Применяет ли Россия что-то новое из дронов и артиллерии?10:58 – Когда Украина приступит к мобилизации молодёжи от 25 до 18 лет и пересмотру критериев брони? И насколько ей это удастся?12:56 – Будет ли на Украине мобилизация женщин? 14:03 - Для чего Украина и Запад муссируют тему отправки на СВО добровольцев из КНДР?16:20 – Нужны ли России на данном этапе военные из Северной Кореи? 18:04 – Что из Северокорейского "железа" нам сейчас нужнее всего? 20:57 – Что из последних западных поставок на Украину наиболее опасно для России?23:00 – О перспективах размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины #Селидово #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ #Рожин #СВО #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #оружие #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар ТГ-канал Бориса Рожина - t.me/...nel_cassad Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, борис рожин, вооруженные силы украины, мобилизация, женщины, селидово, вс рф, видео
Украина, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, мобилизация, женщины, Селидово, ВС РФ, Видео

Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ

10:12 25.10.2024
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также объяснил, зачем Украина и Запад муссируют вопрос об участии в российской спецоперации военных из КНДР и оценил вероятность снижения призывного возраста на Украине и мобилизации женщин в ВСУ.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:25 – Об обстановке на Покровско-Кураховском направлении;
05:10 - Где сейчас находится 72-я бригада ВСУ, которая обороняла Угледар?
06:10 - Что нужно сделать ВС РФ, чтобы наша нынешняя тактика взятия городов оставалась эффективной?
08:20 – Применяет ли Россия что-то новое из дронов и артиллерии?
10:58 – Когда Украина приступит к мобилизации молодёжи от 25 до 18 лет и пересмотру критериев брони? И насколько ей это удастся?
12:56 – Будет ли на Украине мобилизация женщин?
14:03 - Для чего Украина и Запад муссируют тему отправки на СВО добровольцев из КНДР?
16:20 – Нужны ли России на данном этапе военные из Северной Кореи?
18:04 – Что из Северокорейского "железа" нам сейчас нужнее всего?
20:57 – Что из последних западных поставок на Украину наиболее опасно для России?
23:00 – О перспективах размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины

#Селидово #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ
#Рожин #СВО #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #оружие #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар

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УкраинаБорис РожинВооруженные силы УкраинымобилизацияженщиныСелидовоВС РФВидео
 
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