https://ukraina.ru/20241101/1058511254.html

"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире

"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире - 01.11.2024 Украина.ру

"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире

В украинском экспертном сообществе все еще обсуждают, насколько реалистична перспектива вступления Украины в НАТО, думают над тем, что изменится для Киева 5 ноября и размышляют, почему далеко не все украинцы горят желанием отдать жизнь за режим Зеленского-Ермака.

2024-11-01T06:01

2024-11-01T06:01

2024-11-01T06:01

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владимир зеленский

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Никогда Украину не примут в НАТО, поскольку ничего в стране к этому не подготовлено, стандарты НАТО не имплементированы, и не возьмут в ЕС, все понимают, что это будет "налоговая яма Европы", считает украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович. Он напомнил, что в НАТО не принимают страны, находящиеся в состоянии войны. Если примут, то Путин этого не признает и будет продолжать атаковать."Поэтому вот этот миф о вступлении в НАТО, его надо изымать из дискурса общественного - и понимать, что мы будем воевать здесь в сотрудничестве с НАТО, но не будучи участником НАТО", - сказал Себастьянович в эфире ютуб-канала Politeka.Он высказал свое личное мнение – необходимо как можно скорее прекратить ненужные жертвы, остановить все так как есть, по линии фронта. Но такой опции у киевского режима нет."Как бы мы ни говорили про слабость России, или что Путин хочет закончить войну, мы видим постоянное движение линии фронта в сторону Киева. То есть, мы теряем город за городом, километр за километром и ничего не делаем для того, чтобы разгромить российскую армию", - констатировал Себастьянович.Близится дата президентских выборов в США. И кого бы ни избрали в президенты, он будет исходить из того, что Киев проигрывает с треском, считает покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий.По его словам, после американских выборов изменится очень многое. Конечно, и поражение могут объявить победой – "ну да, у нас осталась еще Киевская область и государственность наша, вот так могут сказать". Но сути дела это не изменит.Избирателей в США интересует, прежде всего, экономика своей страны, а состояние этой экономики зависит и от трат на Украину. На фронте на Украине все плохо, людей отлавливают на улицах и везут фактически на убой. В американских СМИ заметили, что в украинском обществе растёт напряжение в связи с тем, что некоторые видные деятели, включая прокуроров, уклоняются от призыва "по медицинским показаниям", многие нелегально покинули страну, рассказал Шарий в своем видеоблоге.Он продолжил: "Вдруг увидели, что такое происходит, вдруг увидели неравенство, когда нищих загоняют, я не говорю служить - умирать…". А все эти активисты и волонтеры – их никто не трогает. А когда тронули, например, на концерте "Океана Эльзы", то это вызвало возмущение. Впрочем, большинство из них откупается.Вообще с людьми проблема, как говорят, из 40 миллионов довоенного населения Украины четверть "свинтила", отметил журналист. Западные инструкторы положения не спасут. А трамписты (в частности, Вэнс) призывают, по сути, к третьим Минским соглашениям – впрочем, ни Киев, ни Москва к Минску-3 не готовы. В Москве понимают, что это будет не конец войны, а только передышка. Но трамписты всё же надеются усадить стороны за стол переговоров. Впрочем, если победит Харрис, то – "все равно будет труднее, чем прежде, проводить через Конгресс финансовую поддержку для Киева", считает Шарий.А пока украинцам приходится воевать, но с каждым днём становится всё очевиднее, что умирать за режим Зеленского-Ермака хотят далеко не все. И таких желающих с каждым днём становится всё меньше. Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила в эфире "Новости.Live" о ста тысячах случаев дезертирства и самовольного оставления части (СОЧ, по-украински СЗЧ) в ВСУ."Для сравнения, ещё месяц назад, в сентябре, говорилось о 60-70 тысяч зарегистрированных СЗЧ с начала войны. И если за месяц это число увеличилось в полтора раза, то это очень хорошо характеризует обстановку в ВСУ", - отметила в связи с этим живущая в Донецке украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.Тренд дезертирства приобретает катастрофический характер, но есть еще одна тема, которую офисным пока удается замалчивать, указывает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", поясняя, что "это отказ солдат/отделений/взводов и даже целых рот, выдвигаться на ноль". "Отказы увеличились в разы. Также увеличилось самовольное бегство с позиций целых рот и т.д. Они просто уходят с позиций. Не ждут, когда штабные крысы дадут приказ на отступление", - отмечают авторы канала.Как проходит на Украине мобилизация, рассказал одесский журналист Александр Тодоров. Он заявил о своей принудительной мобилизации вопреки тому, что он не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Журналист утверждает, что его подпись на протоколе о прохождении ВВК сфальсифицировали сотрудники Киевского ТЦК Одессы, после чего отправили его в воинскую часть. Видео публикует телеграм-канал "Наблюдатель"."Он рассказал, что 28 октября представители ТЦК его остановили около дома в Одессе, сразу отвезли в Киевский военкомат, не дав зайти домой за документами.Первые сутки просто держали в ТЦК, вторые сутки отклоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается от прохождения медкомиссии, но для этого должен попасть домой, чтобы взять все документы по своему заболеванию - гепатиту С. Но ему отказали.В итоге он согласился на административную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии, но его отвезли без всякой ВВК в воинскую часть в другой области Украины", - излагает "Наблюдатель" историю мобилизации конкретного человека.Журналист заявил, что собирается Киевский ТЦК Одессы "рвать на фашистский крест за их подлог, ложь, хамство и прочие противоправные поступки".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется"

https://ukraina.ru/20241031/1058479868.html

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