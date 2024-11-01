https://ukraina.ru/20241101/1058511254.html
"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире
"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире - 01.11.2024 Украина.ру
"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире
В украинском экспертном сообществе все еще обсуждают, насколько реалистична перспектива вступления Украины в НАТО, думают над тем, что изменится для Киева 5 ноября и размышляют, почему далеко не все украинцы горят желанием отдать жизнь за режим Зеленского-Ермака.
2024-11-01T06:01
2024-11-01T06:01
2024-11-01T06:01
эксклюзив
сво
украина
всу
уклонисты
мобилизация
анатолий шарий
татьяна монтян
владимир зеленский
андрей ермак
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Никогда Украину не примут в НАТО, поскольку ничего в стране к этому не подготовлено, стандарты НАТО не имплементированы, и не возьмут в ЕС, все понимают, что это будет "налоговая яма Европы", считает украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович. Он напомнил, что в НАТО не принимают страны, находящиеся в состоянии войны. Если примут, то Путин этого не признает и будет продолжать атаковать."Поэтому вот этот миф о вступлении в НАТО, его надо изымать из дискурса общественного - и понимать, что мы будем воевать здесь в сотрудничестве с НАТО, но не будучи участником НАТО", - сказал Себастьянович в эфире ютуб-канала Politeka.Он высказал свое личное мнение – необходимо как можно скорее прекратить ненужные жертвы, остановить все так как есть, по линии фронта. Но такой опции у киевского режима нет."Как бы мы ни говорили про слабость России, или что Путин хочет закончить войну, мы видим постоянное движение линии фронта в сторону Киева. То есть, мы теряем город за городом, километр за километром и ничего не делаем для того, чтобы разгромить российскую армию", - констатировал Себастьянович.Близится дата президентских выборов в США. И кого бы ни избрали в президенты, он будет исходить из того, что Киев проигрывает с треском, считает покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий.По его словам, после американских выборов изменится очень многое. Конечно, и поражение могут объявить победой – "ну да, у нас осталась еще Киевская область и государственность наша, вот так могут сказать". Но сути дела это не изменит.Избирателей в США интересует, прежде всего, экономика своей страны, а состояние этой экономики зависит и от трат на Украину. На фронте на Украине все плохо, людей отлавливают на улицах и везут фактически на убой. В американских СМИ заметили, что в украинском обществе растёт напряжение в связи с тем, что некоторые видные деятели, включая прокуроров, уклоняются от призыва "по медицинским показаниям", многие нелегально покинули страну, рассказал Шарий в своем видеоблоге.Он продолжил: "Вдруг увидели, что такое происходит, вдруг увидели неравенство, когда нищих загоняют, я не говорю служить - умирать…". А все эти активисты и волонтеры – их никто не трогает. А когда тронули, например, на концерте "Океана Эльзы", то это вызвало возмущение. Впрочем, большинство из них откупается.Вообще с людьми проблема, как говорят, из 40 миллионов довоенного населения Украины четверть "свинтила", отметил журналист. Западные инструкторы положения не спасут. А трамписты (в частности, Вэнс) призывают, по сути, к третьим Минским соглашениям – впрочем, ни Киев, ни Москва к Минску-3 не готовы. В Москве понимают, что это будет не конец войны, а только передышка. Но трамписты всё же надеются усадить стороны за стол переговоров. Впрочем, если победит Харрис, то – "все равно будет труднее, чем прежде, проводить через Конгресс финансовую поддержку для Киева", считает Шарий.А пока украинцам приходится воевать, но с каждым днём становится всё очевиднее, что умирать за режим Зеленского-Ермака хотят далеко не все. И таких желающих с каждым днём становится всё меньше. Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила в эфире "Новости.Live" о ста тысячах случаев дезертирства и самовольного оставления части (СОЧ, по-украински СЗЧ) в ВСУ."Для сравнения, ещё месяц назад, в сентябре, говорилось о 60-70 тысяч зарегистрированных СЗЧ с начала войны. И если за месяц это число увеличилось в полтора раза, то это очень хорошо характеризует обстановку в ВСУ", - отметила в связи с этим живущая в Донецке украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.Тренд дезертирства приобретает катастрофический характер, но есть еще одна тема, которую офисным пока удается замалчивать, указывает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", поясняя, что "это отказ солдат/отделений/взводов и даже целых рот, выдвигаться на ноль". "Отказы увеличились в разы. Также увеличилось самовольное бегство с позиций целых рот и т.д. Они просто уходят с позиций. Не ждут, когда штабные крысы дадут приказ на отступление", - отмечают авторы канала.Как проходит на Украине мобилизация, рассказал одесский журналист Александр Тодоров. Он заявил о своей принудительной мобилизации вопреки тому, что он не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Журналист утверждает, что его подпись на протоколе о прохождении ВВК сфальсифицировали сотрудники Киевского ТЦК Одессы, после чего отправили его в воинскую часть. Видео публикует телеграм-канал "Наблюдатель"."Он рассказал, что 28 октября представители ТЦК его остановили около дома в Одессе, сразу отвезли в Киевский военкомат, не дав зайти домой за документами.Первые сутки просто держали в ТЦК, вторые сутки отклоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается от прохождения медкомиссии, но для этого должен попасть домой, чтобы взять все документы по своему заболеванию - гепатиту С. Но ему отказали.В итоге он согласился на административную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии, но его отвезли без всякой ВВК в воинскую часть в другой области Украины", - излагает "Наблюдатель" историю мобилизации конкретного человека.Журналист заявил, что собирается Киевский ТЦК Одессы "рвать на фашистский крест за их подлог, ложь, хамство и прочие противоправные поступки".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется"
https://ukraina.ru/20241031/1058479868.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, украина, всу, уклонисты, мобилизация, анатолий шарий, татьяна монтян, владимир зеленский, андрей ермак, сша, политика, эксперты, нато
"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире
В украинском экспертном сообществе все еще обсуждают, насколько реалистична перспектива вступления Украины в НАТО, думают над тем, что изменится для Киева 5 ноября и размышляют, почему далеко не все украинцы горят желанием отдать жизнь за режим Зеленского-Ермака.
Никогда Украину не примут в НАТО, поскольку ничего в стране к этому не подготовлено, стандарты НАТО не имплементированы, и не возьмут в ЕС, все понимают, что это будет "налоговая яма Европы", считает украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович. Он напомнил, что в НАТО не принимают страны, находящиеся в состоянии войны. Если примут, то Путин этого не признает и будет продолжать атаковать.
"Поэтому вот этот миф о вступлении в НАТО, его надо изымать из дискурса общественного - и понимать, что мы будем воевать здесь в сотрудничестве с НАТО, но не будучи участником НАТО", - сказал Себастьянович в эфире ютуб-канала Politeka.
Он высказал свое личное мнение – необходимо как можно скорее прекратить ненужные жертвы, остановить все так как есть, по линии фронта. Но такой опции у киевского режима нет.
"Как бы мы ни говорили про слабость России
, или что Путин
хочет закончить войну, мы видим постоянное движение линии фронта в сторону Киева. То есть, мы теряем город за городом, километр за километром и ничего не делаем для того, чтобы разгромить российскую армию", - констатировал Себастьянович.
Близится дата президентских выборов в США
. И кого бы ни избрали в президенты, он будет исходить из того, что Киев проигрывает с треском, считает покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий
.
По его словам, после американских выборов изменится очень многое. Конечно, и поражение могут объявить победой – "ну да, у нас осталась еще Киевская область
и государственность наша, вот так могут сказать". Но сути дела это не изменит.
Избирателей в США интересует, прежде всего, экономика своей страны, а состояние этой экономики зависит и от трат на Украину. На фронте на Украине все плохо, людей отлавливают на улицах и везут фактически на убой. В американских СМИ заметили, что в украинском обществе растёт напряжение в связи с тем, что некоторые видные деятели, включая прокуроров, уклоняются от призыва "по медицинским показаниям", многие нелегально покинули страну, рассказал Шарий в своем видеоблоге.
Он продолжил: "Вдруг увидели, что такое происходит, вдруг увидели неравенство, когда нищих загоняют, я не говорю служить - умирать…". А все эти активисты и волонтеры – их никто не трогает. А когда тронули, например, на концерте "Океана Эльзы
", то это вызвало возмущение. Впрочем, большинство из них откупается.
Вообще с людьми проблема, как говорят, из 40 миллионов довоенного населения Украины четверть "свинтила", отметил журналист. Западные инструкторы положения не спасут. А трамписты (в частности, Вэнс
) призывают, по сути, к третьим Минским соглашениям – впрочем, ни Киев, ни Москва
к Минску-3 не готовы. В Москве понимают, что это будет не конец войны, а только передышка. Но трамписты всё же надеются усадить стороны за стол переговоров. Впрочем, если победит Харрис
, то – "все равно будет труднее, чем прежде, проводить через Конгресс финансовую поддержку для Киева", считает Шарий.
А пока украинцам приходится воевать, но с каждым днём становится всё очевиднее, что умирать за режим Зеленского-Ермака хотят далеко не все. И таких желающих с каждым днём становится всё меньше. Депутат Верховной Рады Анна Скороход
заявила в эфире "Новости.Live" о ста тысячах случаев дезертирства и самовольного оставления части (СОЧ, по-украински СЗЧ) в ВСУ
.
"Для сравнения, ещё месяц назад, в сентябре, говорилось о 60-70 тысяч зарегистрированных СЗЧ с начала войны. И если за месяц это число увеличилось в полтора раза, то это очень хорошо характеризует обстановку в ВСУ", - отметила
в связи с этим живущая в Донецке
украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян
.
Тренд дезертирства приобретает катастрофический характер, но есть еще одна тема, которую офисным пока удается замалчивать, указывает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", поясняя, что "это отказ солдат/отделений/взводов и даже целых рот, выдвигаться на ноль".
"Отказы увеличились в разы. Также увеличилось самовольное бегство с позиций целых рот и т.д. Они просто уходят с позиций. Не ждут, когда штабные крысы дадут приказ на отступление", - отмечают
авторы канала.
Как проходит на Украине мобилизация, рассказал одесский журналист Александр Тодоров.
Он заявил о своей принудительной мобилизации вопреки тому, что он не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Журналист утверждает, что его подпись на протоколе о прохождении ВВК сфальсифицировали сотрудники Киевского ТЦК Одессы
, после чего отправили его в воинскую часть. Видео
публикует телеграм-канал "Наблюдатель".
"Он рассказал, что 28 октября представители ТЦК его остановили около дома в Одессе, сразу отвезли в Киевский военкомат, не дав зайти домой за документами.
Первые сутки просто держали в ТЦК, вторые сутки отклоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается от прохождения медкомиссии, но для этого должен попасть домой, чтобы взять все документы по своему заболеванию - гепатиту С. Но ему отказали.
В итоге он согласился на административную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии, но его отвезли без всякой ВВК в воинскую часть в другой области Украины", - излагает "Наблюдатель" историю мобилизации конкретного человека.
Журналист заявил, что собирается Киевский ТЦК Одессы "рвать на фашистский крест за их подлог, ложь, хамство и прочие противоправные поступки".