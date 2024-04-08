Анатолий Шарий: кто он? - 08.04.2024 Украина.ру
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Анатолий Шарий: кто он?
Анатолий Шарий: кто он? - 08.04.2024 Украина.ру
Анатолий Шарий: кто он?
Украинский медиаэксперт, блогер
2024-04-08T18:32
2024-04-08T18:32
биография
анатолий шарий
украина
киев
youtube
журналист
блогер
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Анатолий родился 20 августа 1978 года в Киеве.После школы отучился в военном училище по специальности "полковая разведка". В 2005 году начал строить карьеру в журналистике. Писал материалы для журналов "Натали", "Единственная", "Полина" и "Школа жизни", а также для украинских ежедневных газет "Сегодня" и "Московский комсомолец".Его специализация – журналистские расследования в сфере игорного бизнеса, наркоторговли, преступности. Шарий разоблачал сотрудников правоохранительных органов и политических деятелей Украины.Из-за своей деятельности Шарий подвергся незаконным обыскам, покушениям и преследованиям со стороны МВД, из-за чего был вынужден покинуть Украину и получить политическое убежище в Евросоюзе.Во время Евромайдана активно комментировал происходящее в своем видеоблоге на YouTube. О новых властях Украины отзывался в резко негативном ключе.Анатолий подвергал критике Петра Порошенко, пока тот был президентом Украины, и обвинял его в отмывании денег на конфликте в Донбассе.Владимира Зеленского Шарий сначала поддержал, а по мере невыполнения им предвыборных обещаний также стал критиковать.В феврале 2021 года СБУ обвинила Шария в государственной измене. Официально находясь в розыске, он продолжает свою деятельность.
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биография, анатолий шарий, украина, киев, youtube, журналист, блогер
биография, Анатолий Шарий, Украина, Киев, Youtube, журналист, блогер

Анатолий Шарий: кто он?

18:32 08.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Партія ШаріяШарий
Шарий - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Партія Шарія
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Украинский медиаэксперт, блогер
Анатолий родился 20 августа 1978 года в Киеве.
После школы отучился в военном училище по специальности "полковая разведка". В 2005 году начал строить карьеру в журналистике. Писал материалы для журналов "Натали", "Единственная", "Полина" и "Школа жизни", а также для украинских ежедневных газет "Сегодня" и "Московский комсомолец".
Его специализация – журналистские расследования в сфере игорного бизнеса, наркоторговли, преступности. Шарий разоблачал сотрудников правоохранительных органов и политических деятелей Украины.
Из-за своей деятельности Шарий подвергся незаконным обыскам, покушениям и преследованиям со стороны МВД, из-за чего был вынужден покинуть Украину и получить политическое убежище в Евросоюзе.
Во время Евромайдана активно комментировал происходящее в своем видеоблоге на YouTube. О новых властях Украины отзывался в резко негативном ключе.
Анатолий подвергал критике Петра Порошенко, пока тот был президентом Украины, и обвинял его в отмывании денег на конфликте в Донбассе.
Владимира Зеленского Шарий сначала поддержал, а по мере невыполнения им предвыборных обещаний также стал критиковать.
В феврале 2021 года СБУ обвинила Шария в государственной измене. Официально находясь в розыске, он продолжает свою деятельность.
 
биографияАнатолий ШарийУкраинаКиевYoutubeжурналистблогер
 
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