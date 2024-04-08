https://ukraina.ru/20240408/1054382222.html

Анатолий Шарий: кто он?

Анатолий Шарий: кто он? - 08.04.2024 Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он?

Украинский медиаэксперт, блогер

2024-04-08T18:32

2024-04-08T18:32

2024-04-08T18:32

биография

анатолий шарий

украина

киев

youtube

журналист

блогер

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Анатолий родился 20 августа 1978 года в Киеве.После школы отучился в военном училище по специальности "полковая разведка". В 2005 году начал строить карьеру в журналистике. Писал материалы для журналов "Натали", "Единственная", "Полина" и "Школа жизни", а также для украинских ежедневных газет "Сегодня" и "Московский комсомолец".Его специализация – журналистские расследования в сфере игорного бизнеса, наркоторговли, преступности. Шарий разоблачал сотрудников правоохранительных органов и политических деятелей Украины.Из-за своей деятельности Шарий подвергся незаконным обыскам, покушениям и преследованиям со стороны МВД, из-за чего был вынужден покинуть Украину и получить политическое убежище в Евросоюзе.Во время Евромайдана активно комментировал происходящее в своем видеоблоге на YouTube. О новых властях Украины отзывался в резко негативном ключе.Анатолий подвергал критике Петра Порошенко, пока тот был президентом Украины, и обвинял его в отмывании денег на конфликте в Донбассе.Владимира Зеленского Шарий сначала поддержал, а по мере невыполнения им предвыборных обещаний также стал критиковать.В феврале 2021 года СБУ обвинила Шария в государственной измене. Официально находясь в розыске, он продолжает свою деятельность.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, анатолий шарий, украина, киев, youtube, журналист, блогер