Анатолий Шарий: кто он?
Украинский медиаэксперт, блогер
Анатолий родился 20 августа 1978 года в Киеве.
После школы отучился в военном училище по специальности "полковая разведка". В 2005 году начал строить карьеру в журналистике. Писал материалы для журналов "Натали", "Единственная", "Полина" и "Школа жизни", а также для украинских ежедневных газет "Сегодня" и "Московский комсомолец".
Его специализация – журналистские расследования в сфере игорного бизнеса, наркоторговли, преступности. Шарий разоблачал сотрудников правоохранительных органов и политических деятелей Украины.
Из-за своей деятельности Шарий подвергся незаконным обыскам, покушениям и преследованиям со стороны МВД, из-за чего был вынужден покинуть Украину и получить политическое убежище в Евросоюзе.
Во время Евромайдана активно комментировал происходящее в своем видеоблоге на YouTube. О новых властях Украины отзывался в резко негативном ключе.
Анатолий подвергал критике Петра Порошенко, пока тот был президентом Украины, и обвинял его в отмывании денег на конфликте в Донбассе.
Владимира Зеленского Шарий сначала поддержал, а по мере невыполнения им предвыборных обещаний также стал критиковать.
В феврале 2021 года СБУ обвинила Шария в государственной измене. Официально находясь в розыске, он продолжает свою деятельность.