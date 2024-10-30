Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется - 30.10.2024 Украина.ру
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Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется
Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется - 30.10.2024 Украина.ру
Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется
Абсолютно правы оказались те, кто утверждал, что киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева
2024-10-30T13:35
2024-10-30T13:35
мнения
михаил булгаков
соловьев владимир (экономист)
украина
россия
адольф гитлер
facebook
киев
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Ну, хотя бы для того, чтобы окончательно выветрить из киевских голов тех, кто явился туда "з сэла" (из сельской и просто провинциальной местности) "розбудовуваты нову Украйину" (строить новую Украину), устоявшийся мем про "Киев – мать городов русских". Русский дух нужно изгнать из Киева.А так в природе и бывает: голодное до дармовых харчей и нехитрых утех шакалье, сбившееся в стада и пользующееся полной безнаказанностью, мстит своей былой никчемности и уничтожает все, что может расценить как компенсацию за прежние бессмысленные годы пустого существования. И, разумеется, подняться и возвыситься за чужой счет в собственных глазах.А тут, повторяю, сразу весь Киев отдан на культурное и прочее разграбление под видом национального духовно-культурного же возрождения титульной нации, к коей шакалов причислили. И при этом никто не требует соблюдать правила гигиены – мыть руки перед едой и пользоваться не привычным лопухом, а туалетной бумагой. Плюс государственный заказ на искоренение всего русского, за выполнение которого можно получить и "живую" денежку, и статус, и признание в качестве новой элиты новой нации. Соблазн для безмозглых и недалеких мощнейший -- редко кто из новоявленных национально-титульных приматов может устоять.Короче, в Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально.В общем, как радостно сообщила депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская на своей странице в Facebook*, в ее ведомстве решено окончательно снести памятники писателю-киевлянину Михаилу Булгакову и поэтессе-одесситке Анне Ахматовой. А за компанию -- также композитору Михаилу Глинке, который вообще непонятно как сохранился в городском культурном пейзаже до сих пор. Глинка – не просто уроженец "москальской" Смоленщины. О нем великий музыкально-художественный критик XIX века Владимир Стасов как-то написал, что Пушкин и Глинка "создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке". А разве нужен расово правильным и национально подкованным свинопасам какой-то "Евгений Онегин"? Или оперы "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила" с романсом "Я помню чудное мгновенье"? "Та ни в якому рази", что вполне можно перевести на русский язык, как "да ни в жисть".Памятник Булгакову стоит на Подоле, без которого Киев невозможен, как святой Владимир без креста, на Андреевскому спуске возле его дома-музея. А вот бюсты Ахматовой и Глинке украшают Городской сад, старейший в столице Украины регулярный (то есть действующий) парк между Мариинским и Крещатым парками. На Печерске, правительственном квартале, где по-разному гордо обретается (жирует и кайфует) так называемая украинская элита. Во все времена, и в нынешние неонацистские – тоже."Цэ ж прэстыжно и потужно" (это престижно и мощно), как сказал бы нынешний предводитель этой элиты Владимир Зеленский, выходец из Кривого Рога, где с гигиеной и культурой напряги и даже лопухи – дефицит.И что самое удивительное: памятники Булгакову и Ахматовой были открыты соответственно в 2007 и 2017 годах, когда у власти были уже либо порожденцы "оранжевой революции" 2004 года и пятилетки безумия имени Виктора Ющенко (2005-2010), либо кровавые бенефициары госпереворота 2014 года.Но, видимо, в свое время они еще хотели выглядеть приличными и плюралистичными и допускали "русскую ересь", даже гордились, что у них есть такие земляки. Сейчас же окрик от западных хозяев-вдохновителей прозвучал -- "уничтожить все, Путин же напал и скоро победит!". И отказаться они не могут.А по запаре под общую метлу попал и бюст Глинки, старейший памятник в Киеве, оставшийся еще с дореволюционных времен (открыт в 1910 году) и провозглашенный национальным культурным достоянием Украины.И уже не важны претензии шакалов к писателю, поэтессе и композитору. Огульно уничтожать же память о Булгакове, Ахматовой и Глинке будут как о… коммунистах. Ну, кто там из неонацистов, похоже, знает, кто эти люди, кому памятники стоят? Два мужика и баба – что с ними цацкаться? "Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске", -- так решили культурные вершители, забывая, например, что даже при их предшественнике и кумире Адольфе Гитлере бюст Глинки в Киеве не тронули.Равно как и в Берлине, где композитор умер в 1857 году и был похоронен на русском православном кладбище в районе Тегель, памятник ему стоит.Но у современных украинских неонацистов есть у кого учиться – у их современных же немецких коллег с Гитлером в башке, которые не позволили установить памятник Глинке работы заслуженного художника России Александра Таратынова на Глинкаштрассе в Берлине. И хотя в этом году 1 июня в Берлине торжественно отмечали 220-летие со дня рождения Глинки, памятник ему по-прежнему находится в Русском доме. А немецкие неонаци присматриваются к названию "Глинкаштрассе" – зов гнилой крови зудит и бередит гнилое же нутро…Но не суть. Ситуация с уничтожением последних памятников, напоминающих о русском духе на Украине и о том, что русская культура – неотъемлемая часть культуры украинской, свидетельствует, что пред украинскими неонацистами их западные кураторы по-прежнему ставят вполне технологичные задачи. Прикладные, но с далеко идущими стратегическими задумками и планами по созданию и укрепления Украины-АнтиРоссии.Западу это нужно. И главная его задача проста, как одноклеточный мозг примата из Галичины, уверенного, что Будда, Иисус Христос и Магомет – коренные украинцы, в свое время выкопавшие Черное море, – поддерживать созданные всем этим насаждением беспамятства иллюзии:- непрерывности процесса очищения Украины от России: мол, чтобы там ни происходило на фронтах СВО, от всего русского мы избавимся, и другой альтернативы этому нет;- непобедимости избранного курса Украины на русофобию и противостояние с Россией: дескать, как бы не ярились в протесте эти "клятые москали", мы будем делать свое дело до конца, потому что мы победим;- всесилия нынешней власти, за чьей спиной стоит весь коллективный Запад, который не только вдохновляет на культурные подвиги русофобии, но и дает деньги на войну с Россией. И всегда будет давать. До победы.Все вместе это должно психологически убеждать граждан Украины, что все происходящее в ней необратимо, и что так будет теперь впредь и всегда. Вот для создания и закрепления в общественном сознании именно этих настроений и нужно аккордно и ударно, публично и безжалостно, демонстративно и постоянно бить по самому святому и неприкосновенному.Это подход – очень точный и наглый, хорошо апробированный любителями ломать человеческую психику, сочетая физическое и духовное насилие, а также демонстрируя полную безнаказанность варваров и вандалов на службе государства. Это метод перековки и переформатирования и сознания, и образа жизни. Он действенен и продуктивен, потому что нет ни средств, ни возможностей ему противостоять. Это окончательная зачистка – наказание уже даже не за поступки, а за мыслепреступления. То есть за верность старым идеалам, которые насильственно выбиваются из сознания и культурного кода.У следующих поколений украинцев должны быть уже другие и культурный код, и набор ценностей. В этом суть происходящего. Министр иностранных дел России Сергей Лавров как-то рассказал, что не только власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но и международные организации не обращали внимание и сейчас игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.И именно поэтому задача денацификации Украины и украинского общества после победы России в СВО выйдет на первое место, не зная ни устали, ни перерыва. Вне зависимости от того, где, под кем и в каком состоянии будет находиться истерзанная духовно Украина. Отец известного поэта Расула Гамзатова, тоже поэт Гамзат Цадаса как-то написал: "…Рана от пули – затянется вскоре, рана от слова – пылает весь век"…Еще о культурном духовном насилии читайте в статье Владимира Скачко Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых * принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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мнения, михаил булгаков, соловьев владимир (экономист), украина, россия, адольф гитлер, facebook, киев
Мнения, Михаил Булгаков, Соловьев Владимир (экономист), Украина, Россия, Адольф Гитлер, Facebook, Киев

Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется

13:35 30.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: снос памятников на Украине
Коллаж: снос памятников на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Украина.ру
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Абсолютно правы оказались те, кто утверждал, что киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева
Ну, хотя бы для того, чтобы окончательно выветрить из киевских голов тех, кто явился туда "з сэла" (из сельской и просто провинциальной местности) "розбудовуваты нову Украйину" (строить новую Украину), устоявшийся мем про "Киев – мать городов русских". Русский дух нужно изгнать из Киева.
А так в природе и бывает: голодное до дармовых харчей и нехитрых утех шакалье, сбившееся в стада и пользующееся полной безнаказанностью, мстит своей былой никчемности и уничтожает все, что может расценить как компенсацию за прежние бессмысленные годы пустого существования. И, разумеется, подняться и возвыситься за чужой счет в собственных глазах.
А тут, повторяю, сразу весь Киев отдан на культурное и прочее разграбление под видом национального духовно-культурного же возрождения титульной нации, к коей шакалов причислили. И при этом никто не требует соблюдать правила гигиены – мыть руки перед едой и пользоваться не привычным лопухом, а туалетной бумагой.
Плюс государственный заказ на искоренение всего русского, за выполнение которого можно получить и "живую" денежку, и статус, и признание в качестве новой элиты новой нации. Соблазн для безмозглых и недалеких мощнейший -- редко кто из новоявленных национально-титульных приматов может устоять.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Короче, в Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально.
В общем, как радостно сообщила депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская на своей странице в Facebook*, в ее ведомстве решено окончательно снести памятники писателю-киевлянину Михаилу Булгакову и поэтессе-одесситке Анне Ахматовой. А за компанию -- также композитору Михаилу Глинке, который вообще непонятно как сохранился в городском культурном пейзаже до сих пор.
Глинка – не просто уроженец "москальской" Смоленщины. О нем великий музыкально-художественный критик XIX века Владимир Стасов как-то написал, что Пушкин и Глинка "создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке". А разве нужен расово правильным и национально подкованным свинопасам какой-то "Евгений Онегин"? Или оперы "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила" с романсом "Я помню чудное мгновенье"?
"Та ни в якому рази", что вполне можно перевести на русский язык, как "да ни в жисть".
Памятник Булгакову стоит на Подоле, без которого Киев невозможен, как святой Владимир без креста, на Андреевскому спуске возле его дома-музея. А вот бюсты Ахматовой и Глинке украшают Городской сад, старейший в столице Украины регулярный (то есть действующий) парк между Мариинским и Крещатым парками. На Печерске, правительственном квартале, где по-разному гордо обретается (жирует и кайфует) так называемая украинская элита. Во все времена, и в нынешние неонацистские – тоже.
"Цэ ж прэстыжно и потужно" (это престижно и мощно), как сказал бы нынешний предводитель этой элиты Владимир Зеленский, выходец из Кривого Рога, где с гигиеной и культурой напряги и даже лопухи – дефицит.
И что самое удивительное: памятники Булгакову и Ахматовой были открыты соответственно в 2007 и 2017 годах, когда у власти были уже либо порожденцы "оранжевой революции" 2004 года и пятилетки безумия имени Виктора Ющенко (2005-2010), либо кровавые бенефициары госпереворота 2014 года.
Но, видимо, в свое время они еще хотели выглядеть приличными и плюралистичными и допускали "русскую ересь", даже гордились, что у них есть такие земляки. Сейчас же окрик от западных хозяев-вдохновителей прозвучал -- "уничтожить все, Путин же напал и скоро победит!". И отказаться они не могут.
А по запаре под общую метлу попал и бюст Глинки, старейший памятник в Киеве, оставшийся еще с дореволюционных времен (открыт в 1910 году) и провозглашенный национальным культурным достоянием Украины.
И уже не важны претензии шакалов к писателю, поэтессе и композитору. Огульно уничтожать же память о Булгакове, Ахматовой и Глинке будут как о… коммунистах. Ну, кто там из неонацистов, похоже, знает, кто эти люди, кому памятники стоят? Два мужика и баба – что с ними цацкаться?
"Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске", -- так решили культурные вершители, забывая, например, что даже при их предшественнике и кумире Адольфе Гитлере бюст Глинки в Киеве не тронули.
Равно как и в Берлине, где композитор умер в 1857 году и был похоронен на русском православном кладбище в районе Тегель, памятник ему стоит.
Но у современных украинских неонацистов есть у кого учиться – у их современных же немецких коллег с Гитлером в башке, которые не позволили установить памятник Глинке работы заслуженного художника России Александра Таратынова на Глинкаштрассе в Берлине. И хотя в этом году 1 июня в Берлине торжественно отмечали 220-летие со дня рождения Глинки, памятник ему по-прежнему находится в Русском доме. А немецкие неонаци присматриваются к названию "Глинкаштрассе" – зов гнилой крови зудит и бередит гнилое же нутро…
Но не суть. Ситуация с уничтожением последних памятников, напоминающих о русском духе на Украине и о том, что русская культура – неотъемлемая часть культуры украинской, свидетельствует, что пред украинскими неонацистами их западные кураторы по-прежнему ставят вполне технологичные задачи. Прикладные, но с далеко идущими стратегическими задумками и планами по созданию и укрепления Украины-АнтиРоссии.
Западу это нужно. И главная его задача проста, как одноклеточный мозг примата из Галичины, уверенного, что Будда, Иисус Христос и Магомет – коренные украинцы, в свое время выкопавшие Черное море, – поддерживать созданные всем этим насаждением беспамятства иллюзии:
- непрерывности процесса очищения Украины от России: мол, чтобы там ни происходило на фронтах СВО, от всего русского мы избавимся, и другой альтернативы этому нет;
- непобедимости избранного курса Украины на русофобию и противостояние с Россией: дескать, как бы не ярились в протесте эти "клятые москали", мы будем делать свое дело до конца, потому что мы победим;
Иван Кожедуб - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 05:36
Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов"Они останутся в истории, но их именам не место на карте Сум", — под таким откровенным и циничным лозунгом в украинском городе Сумы ведут кампанию по уничтожению памяти трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба
- всесилия нынешней власти, за чьей спиной стоит весь коллективный Запад, который не только вдохновляет на культурные подвиги русофобии, но и дает деньги на войну с Россией. И всегда будет давать. До победы.
Все вместе это должно психологически убеждать граждан Украины, что все происходящее в ней необратимо, и что так будет теперь впредь и всегда. Вот для создания и закрепления в общественном сознании именно этих настроений и нужно аккордно и ударно, публично и безжалостно, демонстративно и постоянно бить по самому святому и неприкосновенному.
Это подход – очень точный и наглый, хорошо апробированный любителями ломать человеческую психику, сочетая физическое и духовное насилие, а также демонстрируя полную безнаказанность варваров и вандалов на службе государства. Это метод перековки и переформатирования и сознания, и образа жизни. Он действенен и продуктивен, потому что нет ни средств, ни возможностей ему противостоять. Это окончательная зачистка – наказание уже даже не за поступки, а за мыслепреступления. То есть за верность старым идеалам, которые насильственно выбиваются из сознания и культурного кода.
У следующих поколений украинцев должны быть уже другие и культурный код, и набор ценностей. В этом суть происходящего. Министр иностранных дел России Сергей Лавров как-то рассказал, что не только власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но и международные организации не обращали внимание и сейчас игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
И именно поэтому задача денацификации Украины и украинского общества после победы России в СВО выйдет на первое место, не зная ни устали, ни перерыва. Вне зависимости от того, где, под кем и в каком состоянии будет находиться истерзанная духовно Украина. Отец известного поэта Расула Гамзатова, тоже поэт Гамзат Цадаса как-то написал: "…Рана от пули – затянется вскоре, рана от слова – пылает весь век"…
Еще о культурном духовном насилии читайте в статье Владимира Скачко Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых
* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
 
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