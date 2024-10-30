https://ukraina.ru/20241030/1058476552.html

Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется

Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется - 30.10.2024 Украина.ру

Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется

Абсолютно правы оказались те, кто утверждал, что киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева

2024-10-30T13:35

2024-10-30T13:35

2024-10-30T13:35

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Ну, хотя бы для того, чтобы окончательно выветрить из киевских голов тех, кто явился туда "з сэла" (из сельской и просто провинциальной местности) "розбудовуваты нову Украйину" (строить новую Украину), устоявшийся мем про "Киев – мать городов русских". Русский дух нужно изгнать из Киева.А так в природе и бывает: голодное до дармовых харчей и нехитрых утех шакалье, сбившееся в стада и пользующееся полной безнаказанностью, мстит своей былой никчемности и уничтожает все, что может расценить как компенсацию за прежние бессмысленные годы пустого существования. И, разумеется, подняться и возвыситься за чужой счет в собственных глазах.А тут, повторяю, сразу весь Киев отдан на культурное и прочее разграбление под видом национального духовно-культурного же возрождения титульной нации, к коей шакалов причислили. И при этом никто не требует соблюдать правила гигиены – мыть руки перед едой и пользоваться не привычным лопухом, а туалетной бумагой. Плюс государственный заказ на искоренение всего русского, за выполнение которого можно получить и "живую" денежку, и статус, и признание в качестве новой элиты новой нации. Соблазн для безмозглых и недалеких мощнейший -- редко кто из новоявленных национально-титульных приматов может устоять.Короче, в Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально.В общем, как радостно сообщила депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская на своей странице в Facebook*, в ее ведомстве решено окончательно снести памятники писателю-киевлянину Михаилу Булгакову и поэтессе-одесситке Анне Ахматовой. А за компанию -- также композитору Михаилу Глинке, который вообще непонятно как сохранился в городском культурном пейзаже до сих пор. Глинка – не просто уроженец "москальской" Смоленщины. О нем великий музыкально-художественный критик XIX века Владимир Стасов как-то написал, что Пушкин и Глинка "создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке". А разве нужен расово правильным и национально подкованным свинопасам какой-то "Евгений Онегин"? Или оперы "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила" с романсом "Я помню чудное мгновенье"? "Та ни в якому рази", что вполне можно перевести на русский язык, как "да ни в жисть".Памятник Булгакову стоит на Подоле, без которого Киев невозможен, как святой Владимир без креста, на Андреевскому спуске возле его дома-музея. А вот бюсты Ахматовой и Глинке украшают Городской сад, старейший в столице Украины регулярный (то есть действующий) парк между Мариинским и Крещатым парками. На Печерске, правительственном квартале, где по-разному гордо обретается (жирует и кайфует) так называемая украинская элита. Во все времена, и в нынешние неонацистские – тоже."Цэ ж прэстыжно и потужно" (это престижно и мощно), как сказал бы нынешний предводитель этой элиты Владимир Зеленский, выходец из Кривого Рога, где с гигиеной и культурой напряги и даже лопухи – дефицит.И что самое удивительное: памятники Булгакову и Ахматовой были открыты соответственно в 2007 и 2017 годах, когда у власти были уже либо порожденцы "оранжевой революции" 2004 года и пятилетки безумия имени Виктора Ющенко (2005-2010), либо кровавые бенефициары госпереворота 2014 года.Но, видимо, в свое время они еще хотели выглядеть приличными и плюралистичными и допускали "русскую ересь", даже гордились, что у них есть такие земляки. Сейчас же окрик от западных хозяев-вдохновителей прозвучал -- "уничтожить все, Путин же напал и скоро победит!". И отказаться они не могут.А по запаре под общую метлу попал и бюст Глинки, старейший памятник в Киеве, оставшийся еще с дореволюционных времен (открыт в 1910 году) и провозглашенный национальным культурным достоянием Украины.И уже не важны претензии шакалов к писателю, поэтессе и композитору. Огульно уничтожать же память о Булгакове, Ахматовой и Глинке будут как о… коммунистах. Ну, кто там из неонацистов, похоже, знает, кто эти люди, кому памятники стоят? Два мужика и баба – что с ними цацкаться? "Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске", -- так решили культурные вершители, забывая, например, что даже при их предшественнике и кумире Адольфе Гитлере бюст Глинки в Киеве не тронули.Равно как и в Берлине, где композитор умер в 1857 году и был похоронен на русском православном кладбище в районе Тегель, памятник ему стоит.Но у современных украинских неонацистов есть у кого учиться – у их современных же немецких коллег с Гитлером в башке, которые не позволили установить памятник Глинке работы заслуженного художника России Александра Таратынова на Глинкаштрассе в Берлине. И хотя в этом году 1 июня в Берлине торжественно отмечали 220-летие со дня рождения Глинки, памятник ему по-прежнему находится в Русском доме. А немецкие неонаци присматриваются к названию "Глинкаштрассе" – зов гнилой крови зудит и бередит гнилое же нутро…Но не суть. Ситуация с уничтожением последних памятников, напоминающих о русском духе на Украине и о том, что русская культура – неотъемлемая часть культуры украинской, свидетельствует, что пред украинскими неонацистами их западные кураторы по-прежнему ставят вполне технологичные задачи. Прикладные, но с далеко идущими стратегическими задумками и планами по созданию и укрепления Украины-АнтиРоссии.Западу это нужно. И главная его задача проста, как одноклеточный мозг примата из Галичины, уверенного, что Будда, Иисус Христос и Магомет – коренные украинцы, в свое время выкопавшие Черное море, – поддерживать созданные всем этим насаждением беспамятства иллюзии:- непрерывности процесса очищения Украины от России: мол, чтобы там ни происходило на фронтах СВО, от всего русского мы избавимся, и другой альтернативы этому нет;- непобедимости избранного курса Украины на русофобию и противостояние с Россией: дескать, как бы не ярились в протесте эти "клятые москали", мы будем делать свое дело до конца, потому что мы победим;- всесилия нынешней власти, за чьей спиной стоит весь коллективный Запад, который не только вдохновляет на культурные подвиги русофобии, но и дает деньги на войну с Россией. И всегда будет давать. До победы.Все вместе это должно психологически убеждать граждан Украины, что все происходящее в ней необратимо, и что так будет теперь впредь и всегда. Вот для создания и закрепления в общественном сознании именно этих настроений и нужно аккордно и ударно, публично и безжалостно, демонстративно и постоянно бить по самому святому и неприкосновенному.Это подход – очень точный и наглый, хорошо апробированный любителями ломать человеческую психику, сочетая физическое и духовное насилие, а также демонстрируя полную безнаказанность варваров и вандалов на службе государства. Это метод перековки и переформатирования и сознания, и образа жизни. Он действенен и продуктивен, потому что нет ни средств, ни возможностей ему противостоять. Это окончательная зачистка – наказание уже даже не за поступки, а за мыслепреступления. То есть за верность старым идеалам, которые насильственно выбиваются из сознания и культурного кода.У следующих поколений украинцев должны быть уже другие и культурный код, и набор ценностей. В этом суть происходящего. Министр иностранных дел России Сергей Лавров как-то рассказал, что не только власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но и международные организации не обращали внимание и сейчас игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.И именно поэтому задача денацификации Украины и украинского общества после победы России в СВО выйдет на первое место, не зная ни устали, ни перерыва. Вне зависимости от того, где, под кем и в каком состоянии будет находиться истерзанная духовно Украина. Отец известного поэта Расула Гамзатова, тоже поэт Гамзат Цадаса как-то написал: "…Рана от пули – затянется вскоре, рана от слова – пылает весь век"…Еще о культурном духовном насилии читайте в статье Владимира Скачко Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых * принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, михаил булгаков, соловьев владимир (экономист), украина, россия, адольф гитлер, facebook, киев