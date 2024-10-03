Кирпичёнок рассказал, как Израиль может дестабилизировать регион - 03.10.2024 Украина.ру
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Кирпичёнок рассказал, как Израиль может дестабилизировать регион
Кирпичёнок рассказал, как Израиль может дестабилизировать регион - 03.10.2024 Украина.ру
Кирпичёнок рассказал, как Израиль может дестабилизировать регион
Война Израиля с Ливаном может дестабилизировать регион и вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артем Кирпиченок
2024-10-03T04:15
2024-10-03T04:15
новости
израиль
ливан
сша
хезболла
сектор газа
иран
палестино-израильский конфликт
палестина
ближний восток
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По его мнению, Израиль будет осуществлять бомбардировки и проводить точечные операции в Ливане, не имея намерения оккупировать территорию соседней страны . В пользу этого говорит негативный опыт Израиля от двух ливанских войн в 1982 и 2006 годах, а также долгое противостояние с "Хезболлой" в 1990-е годы. Вторжение Израиля в Ливан ввергнет Тель-Авив в более тяжелую войну, чем та, которая происходит в секторе Газа, уверен Кирпиченок. По его мнению, Израиль обладает разведывательным и технологическим потенциалом, который позволяет ему эффективно поражать своих противников дистанционно, и этот тот сценарий, который в большей мере устраивает Тель-Авив."У этой войны будут самые непредсказуемые последствия: она может по-настоящему дестабилизировать регион и вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества, - сказал эксперт. - Конечно, у Израиля есть такой же карт-бланш, как и у США. Он много чего может делать, ничего за это не получая. Но в какой-то момент даже его покровители могут приказать ему остановиться".Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру
израиль
ливан
сша
сектор газа
иран
палестина
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новости, израиль, ливан, сша, хезболла, сектор газа, иран, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток, спецоперация, война
Новости, Израиль, Ливан, США, Хезболла, сектор Газа, Иран, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Ближний Восток, Спецоперация, война

Кирпичёнок рассказал, как Израиль может дестабилизировать регион

04:15 03.10.2024
 
Требушет в распоряжении ЦАХАЛ
Требушет в распоряжении ЦАХАЛ
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Война Израиля с Ливаном может дестабилизировать регион и вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артем Кирпиченок
По его мнению, Израиль будет осуществлять бомбардировки и проводить точечные операции в Ливане, не имея намерения оккупировать территорию соседней страны . В пользу этого говорит негативный опыт Израиля от двух ливанских войн в 1982 и 2006 годах, а также долгое противостояние с "Хезболлой" в 1990-е годы.
Вторжение Израиля в Ливан ввергнет Тель-Авив в более тяжелую войну, чем та, которая происходит в секторе Газа, уверен Кирпиченок. По его мнению, Израиль обладает разведывательным и технологическим потенциалом, который позволяет ему эффективно поражать своих противников дистанционно, и этот тот сценарий, который в большей мере устраивает Тель-Авив.
"У этой войны будут самые непредсказуемые последствия: она может по-настоящему дестабилизировать регион и вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества, - сказал эксперт. - Конечно, у Израиля есть такой же карт-бланш, как и у США. Он много чего может делать, ничего за это не получая. Но в какой-то момент даже его покровители могут приказать ему остановиться".
Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиИзраильЛиванСШАХезболласектор ГазаИранПалестино-израильский конфликтПалестинаБлижний ВостокСпецоперациявойна
 
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