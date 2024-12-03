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Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США

Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США - 03.12.2024 Украина.ру

Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США

Венгрия продолжает прикладывать миротворческие усилия для окончания российско-украинского конфликта. Визит главы МИД этой страны Петера Сийярто в очередной раз продемонстрировал прагматичную позицию Будапешта, который не хочет рвать связи с Москвой в угоду евроатлантической повестке, главенствующей сегодня на Западе

2024-12-03T16:46

2024-12-03T16:46

2024-12-03T16:58

эксклюзив

венгрия

россия

украина

петер сийярто

дональд трамп

виктор орбан

тверской вагоностроительный завод

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Венгрия хочет мираВенгерский министр назвал свою поездку "миссией мира"."Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней было окончательно доказано, что война на Украине не имеет решения на поле боя, поэтому решение нужно искать за столом переговоров. <...> Мы поддерживаем диалог, поскольку только так миротворческая миссия имеет шанс на успех", - заявил Сийярто на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.Руководство Венгрии ранее неоднократно призывало Москву и Киев к переговорам, отказываясь поставлять Украине вооружение. У Будапешта к киевскому режиму свои счеты, там считают, что Украина ущемляет права этнических венгров, которые преимущественно проживают в Закарпатской области.Свою позицию венгерское руководство не меняет в течение всех последних лет, несмотря на мощный нажим со стороны ЕС. Доходило до скандалов. В июле Венгрия получило председательство в Совете Евросоюза, однако вскоре после этого часть депутатов Европейского парламента потребовала лишить Венгрию этой почетной обязанности.Лучший европейский друг ТрампаПоводом к этому стали зарубежные поездки венгерского премьера Виктора Орбана, который посетил летом Москву, Пекин, Киев, а также Вашингтон, где у него прошла встреча с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.Как рассказал потом сам Орбан, в ходе своего турне он предложил установить на Украине режим прекращение огня, однако Владимир Путин и Владимир Зеленский выступили против, так как каждый из них опасается, что такая пауза противоположная сторона использует для накопления новых сил.Несмотря на попытки сделать Венгрию изгоем, Орбан проявил политическую дальновидность, всегда поддерживая Трампа. Он неизменно называл республиканца "мистер президент", даже когда тот уже перестал им быть и только готовился вступить в борьбу на выборах этого года.В итоге, когда в начале ноября Трамп оформил свою победу на выборах, венгерский премьер сразу же превратился чуть ли не в главного связного будущего президента Соединенных Штатов в Европе.На днях именно Орбан провел очередной телефонный разговор с Трампом, в котором подробно рассказал по просьбе своего собеседника о своем видении российско-украинского конфликта и о том, что он думает о Владимире Путине.Вагоны и мирный атомЧто касается последнего визита Сийярто, то кроме обсуждения Украины он провел еще ряд встреч с российскими министрами.Так, с первым вице-премьером Денисом Мантуровым он обсудил перспективы сотрудничества двух стран в сфере транспорта и атомной энергетики."На встрече обсуждались приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проекты по поставке железнодорожных вагонов в Египет и строительству атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии", - сообщили в секретариате вице-премьера.Речь идет о работе совместного российско-венгерского консорциума "Трансмашхолдинг Венгрия Кфт". В 2018 году он заключил контракт с Египтом, по которому "Тверской вагоностроительный завод" поставил в эту страну 30 вагонов. Теперь по технологии этого предприятия вагоны будет изготовлять Венгрия, после чего они отправятся в Египет. Всего контракт предусматривает поставку 1350 вагонов.Что касается атомной энергии, то здесь Россия готовится к возведению пятого и шестого энергоблоков единственной действующей АЭС в Венгрии "Пакш-2", которая располагается в 100 км от столицы страны. Каждый такой блок обойдется Будапешту в 7,35 млрд долларов. Работы планируется начать в следующем году.Еще один шаг Венгрии навстречу России – распространение действия программы "Национальная карта" на граждан РФ и Белоруссии. Это позволит россиянам и белорусам въезжать в страну по упрощенной схеме, получить там работу, перевезти семью, а через два года получить вид на жительство.Власти Венгрии мотивировали свое решение тем, что при строительстве энергоблоков АЭС понадобятся "рабочие руки". Такой шаг вызвал возмущение у европейских чиновников, так как в ЕС запрещены полеты российских авиакомпаний, а ряд стран запретили или ограничили въезд для россиян.Нефть и газНемаловажный аспект российско-венгерских отношений – вопрос энергоресурсов. Около 70% сырья Венгрия получат из РФ.На этой зависимости пытается играть Украина, чтобы надавить на венгров. В июне этого года Киев ужесточил санкции против "Лукойла", чем сильно усложнила поставки нефти Венгрии и Словакии."Очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины – страны, которая хочет быть членом ЕС и одним своим решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС", - отмечал тогда Сийярто.После начала СВО и отказа ЕС от российских энергоресурсов Венгрия, Словакия и Чехия получили право продолжать закупать нефть и газ в РФ, однако Орбан демонстративно отказался искать альтернативу, понимая, что в этом случае стоимость энергии для венгерских домохозяйств возрастет."Венгрия остается важным европейским торгово-экономическим партнером России. Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами. Объем взаимных инвестиции российского и венгерского бизнеса вырос по итогам I квартала текущего года на 6%", - сказано в сообщении пресс-службы правительства РФ.Касательно газа, то и здесь Запад пытается ставить палки в колеса сотрудничества Москвы и Будапешта. Так, по поставкам газа в Центральную Европу ударят санкции США против "Газпромбанка", однако Россия и Венгрия намерены продолжать сотрудничество."Российские партнеры заверили нас в полной приверженности сохранению сотрудничества и непрерывным поставкам газа", - сообщил Сийярто по итогам своего последнего визита в российскую столицу.РФ и Венгрии не привыкать искать выход из сложных ситуаций, которые провоцируют американцы, европейцы или же украинцы. В сентябре венгерская MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов. Теперь указанные в контрактах объемы нефти на белорусском и украинском участках становятся собственностью Венгрии, поэтому транзит будет продолжен.Не исключено, что киевский режим с таким положением снова не смирится. На днях в Словакии задержали группу, в том числе граждан Украины, у которых при обыски были найдены беспилотники. Предположительно, что они могли готовить теракт на нефтепроводе "Дружба". Теперь эту информацию проверяют спецслужбы Венгрии.Украинские власти давно используют террористические акты для решения своих вопросов. Достаточно вспомнить подрыв газопроводов "Северный поток", что окончательно отрезало Германию от российского голубого топлива и нивелировало малейшую возможность выхода Берлина из антироссийских санкций.По большому счету, венгерское руководство не делает ничего сверхъестественного и пророссийского, отстаивая лишь национальные интересы своей страны. Проблема в том, что такая естественная, казалось бы, прагматичная линия ныне в Европе большая редкость, заботу о своих гражданах евробюрократы подменяют оголтелой антироссийской политикой, которая бьет в конечном итоге по ним же самим.О том, какими могут быть переговоры между Россией и Западом - в материале издания Украина.ру Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине.

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Павел Котов

эксклюзив, венгрия, россия, украина, петер сийярто, дональд трамп, виктор орбан, тверской вагоностроительный завод