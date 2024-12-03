"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет - 03.12.2024 Украина.ру
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"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет
"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет - 03.12.2024 Украина.ру
"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет
Владимир Зеленский публично хамит, демонстрируя панику, на которую Россия ответит на поле боя. Об этом 3 декабря РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
2024-12-03T09:38
2024-12-03T09:38
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Накануне Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем оскорбительно высказался в адрес РоссииРоссийский парламентарий считает, что Зеленский сделал свои заявления не от большого ума. Они лишь доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных ограничений, отметил Шеремет.Канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом 2 декабря. Шольц провёл переговоры с Зеленским и заверил в продолжении поддержки Берлином нынешнего руководства Украины. Шольц пообещал выделить Киеву "дополнительное оборонное оборудование на сумму €650 млн, которое будет поставлено в декабре".Также накануне в Киеве оскандалились другие чиновники. Подробности в публикации Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
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новости, киев, россия, германия, владимир зеленский, шеремет, олаф шольц, ес, госдума, сво, военная помощь
Новости, Киев, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Шеремет, Олаф Шольц, ЕС, Госдума, СВО, военная помощь

"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет

09:38 03.12.2024
 
Зеленский в майке
Зеленский в майке
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Владимир Зеленский публично хамит, демонстрируя панику, на которую Россия ответит на поле боя. Об этом 3 декабря РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Накануне Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем оскорбительно высказался в адрес России
"Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия", - сказал Шеремет.
Российский парламентарий считает, что Зеленский сделал свои заявления не от большого ума. Они лишь доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных ограничений, отметил Шеремет.
Канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом 2 декабря. Шольц провёл переговоры с Зеленским и заверил в продолжении поддержки Берлином нынешнего руководства Украины. Шольц пообещал выделить Киеву "дополнительное оборонное оборудование на сумму €650 млн, которое будет поставлено в декабре".
Также накануне в Киеве оскандалились другие чиновники. Подробности в публикации Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС
Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
 
НовостиКиевРоссияГерманияВладимир ЗеленскийШереметОлаф ШольцЕСГосдумаСВОвоенная помощь
 
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