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"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет

"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет - 03.12.2024 Украина.ру

"Зеленский показал всему миру степень своей деградации" - Шеремет

Владимир Зеленский публично хамит, демонстрируя панику, на которую Россия ответит на поле боя. Об этом 3 декабря РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

2024-12-03T09:38

2024-12-03T09:38

2024-12-03T09:38

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Накануне Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем оскорбительно высказался в адрес РоссииРоссийский парламентарий считает, что Зеленский сделал свои заявления не от большого ума. Они лишь доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных ограничений, отметил Шеремет.Канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом 2 декабря. Шольц провёл переговоры с Зеленским и заверил в продолжении поддержки Берлином нынешнего руководства Украины. Шольц пообещал выделить Киеву "дополнительное оборонное оборудование на сумму €650 млн, которое будет поставлено в декабре".Также накануне в Киеве оскандалились другие чиновники. Подробности в публикации Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря

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новости, киев, россия, германия, владимир зеленский, шеремет, олаф шольц, ес, госдума, сво, военная помощь