Курская область – "братская могила" ВСУ, Зеленской хочет в НАТО. Главное на Украине на 18:00 3 декабря
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Запад ищет возможности вооружить Украину, отказывая ей стать членом НАТО; Киев требует от Вашингтона и Лондона исправить их "стратегические ошибки"; потери украинских интервентов в Курской области превысили 37,5 тыс. военнослужащих
Состоявшиеся на накануне визиты в Киев делегаций Евросоюза и Германии вызвали широкий общественный резонанс в ЕС. Визитёры заверили Владимира Зеленского в неизменной поддержке и продолжении военной помощи. По мере того, как подробности переговоров становились известными в европейских столицах, они становились поводами для громких скандалов.
Очередные заверения евробюрократии в военной помощи Киеву добавили поводов и экспертам, и журналистам обратить внимание на источники неиссякаемой щедрости. Еврокомиссия неоднократно теряла лицо, признавая несостоятельность своих обещаний. Среди них - обещание поставить для ВСУ миллион артиллерийских снарядов, которых не смогли отыскать даже у оружейных баронов с сомнительной репутацией.
Об опустошённых арсеналах западных столиц генералы НАТО заявляли уже через год после начала СВО. Тем не менее, боясь полного поражения своего киевского подопечного, США и ЕС изымали последнее с военных складов. Они также по баснословным ценам выкупали военную технику у спекулянтов и коллекционеров, в чём западные медиахолдинги не усмотрели коррупции или какого-либо ущерба местным налогоплательщикам.
На дефицит оружия и боеприпасов в НАТО указывают не только военные закупки в Пакистане и Индии, Сербии и других странах. Как стало известно 3 декабря, французский посол в Швейцарии Марион Парада в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявила о возможности одновременно и нейтральной оставаться, и быть вовлечённой в военный конфликт.
"Можно оставаться нейтральной страной и при этом быть вовлеченной. На вопрос о реэкспорте военной техники Швейцария должна ответить сама. Но конечно, мы бы приветствовали разрешение на поставку оружия Украине", - заявила посол Франции.
Со своей стороны Франция помогла Украине за счёт ЕС (включая украденные у России активы) формированием бригады ВСУ "Анна Киевская". Членов бригады полностью экипировали и вооружили французской техникой – морально устаревшей, ранее применявшейся в войнах с партизанами в бывших колониях Африки и Индокитая.
Президент Франции Эммануэль Макрон обещал скорое появление бригады в зоне СВО. Однако пока она никак себя не проявила. Подразделения французской армии тоже не появились на Украине – об этом год назад Макрон вёл активные переговоры с коллегами по НАТО, приглашая и их включиться в кампанию за компанию. К концу года, как сообщила западная пресса, Париж активизировал обсуждение этого прожекта с Лондоном.
13:29Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на УкраинеЕвропейские лидеры считают переговоры между Россией и Украиной неизбежными, поэтому сейчас перед ними стоит задача максимально усилить киевский режим, чтобы оправдать свои многомиллиардные затраты на его содержание
СМИ Франции сообщили, что сейчас в Евросоюзе обсуждают возможность развертывания своих войск на Украине. Предлогом является обеспечение прекращения огня между сторонами СВО. Под таковыми агентство France Press и другие западные издания подразумевают Россию и Украину.
Ранее в Москве неоднократно указывали на вовлечённость стран Запада в текущий конфликт. Однако западная пресса считает излишним напоминать об этом своей аудитории. Равно как и о том, что Москва неоднократно указывала на перспективы применения ядерного оружия.
Киев опубликовал 3 декабря "Заявление МИД Украины по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". Документ, подготовленный к встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, фактически проинформировал о бесплодности проделанной ранее Киевом и его партнёрами работы.
МИД Украины активно заключал договоры о "гарантиях безопасности" с Евросоюзом, Британией и другими странами по отдельности. Внезапно к концу года выяснилось, что теперь для Киева единственной гарантией безопасности может быть полноправное членство в НАТО.
В МИД Украины подчеркнули отказ от любых форматов, заменяющих членство в этом военно-политическом блоке. Министерство постсоветской республики фактически предписало странам Запада (США и Британии) исправить их "стратегическую ошибку" и принять Украину в НАТО.
В этот же день на требования Киева отреагировали в Москве и западных столицах. В штаб-квартире НАТО ясно дали понять, то намерены обсуждать военную помощь нынешним властям Украины, но не членство. Об этом заявил журналистам генсек организации Марк Рютте, а накануне - бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил3 декабря о неприемлемости членства Украины в НАТО.
"Это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит – тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию", - отметил официальный представитель Кремля.
Высказался на тему первопричин СВО и президент России. В опубликованном 3 декабря обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма Владимир Путин указал на причастность Запада к нынешней украинской трагедии.
"Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты. Очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы", - заявил Путин.
В этот же лень он посетил АО "ЦИТО", где побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе. Президент России пообещал помощь в реабилитации ветеранов СВО.
Вчера, 19:43Россия не отступит: Дмитрий Киселев о беспрецедентно жестком тоне Путина по отношению к ЗападуЦентральной темой передачи "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым 1 декабря 2024 года стало изменение риторики президента РФ Владимира Путина по отношению к Западу. Посыл предопределили повторные удары дальнобойными ракетами по Курской области и возможности ответа, которые продемонстрировала Россия.
Тем временем Минобороны России сообщило, что 3 декабря в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования.
В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата. Среди них - истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион".
Минобороны России также опубликовало материал о том, как экипажи Су-35с несут боевое дежурство в приграничных районах Курской области. Там с августа проходит контртеррористическая операция против вторгшихся с Украины подразделений ВСУ и приданных им отрядов наёмников. НАТО считает оккупацию территории России и террор в отношении захваченного мирного населения нормальным явлением.
В сводке Минобороны России от 3 декабря отмечены потери украинских вооружённых формирований в Курской области и приграничных районах. В частности сказано, что подразделения российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Южный.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Гуево, Махновка, Новая Сорочина, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Ободы в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих", - отметили в Минобороны РФ. - Уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две "Bradley" производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов".
Украинские потери за время боевых действий на Курском направлении составили более 37655 военнослужащих, констатировали в Минобороны России.
В потерях противника учтены также 228 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1223 боевые бронированные машины, 1079 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
Учитывая, что из более 37 тысяч потерь в живой силе значительная часть представлена убитыми, то урон ВСУ от курской авантюры Зеленского является значительным. На это обращают внимание уже не только в России, но и в западных изданиях, и даже на Украине.
Курская область стала большой братской могилой не только для украинских военнослужащих, но и иностранных наёмников.
Подробнее о ситуации на фронте - в интервью Игоря Гомольского Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидал на сайте Украина.ру.