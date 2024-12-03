https://ukraina.ru/20241203/1059388238.html

Курская область – "братская могила" ВСУ, Зеленской хочет в НАТО. Главное на Украине на 18:00 3 декабря

Курская область – "братская могила" ВСУ, Зеленской хочет в НАТО. Главное на Украине на 18:00 3 декабря - 03.12.2024 Украина.ру

Курская область – "братская могила" ВСУ, Зеленской хочет в НАТО. Главное на Украине на 18:00 3 декабря

Запад ищет возможности вооружить Украину, отказывая ей стать членом НАТО; Киев требует от Вашингтона и Лондона исправить их "стратегические ошибки"; потери украинских интервентов в Курской области превысили 37,5 тыс. военнослужащих

2024-12-03T18:09

2024-12-03T18:09

2024-12-03T18:09

россия

украина

киев

владимир зеленский

эммануэль макрон

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

ес

украина-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/02/1059363003_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_7778ca70ad15cf9d10e010c94f65067d.jpg

Состоявшиеся на накануне визиты в Киев делегаций Евросоюза и Германии вызвали широкий общественный резонанс в ЕС. Визитёры заверили Владимира Зеленского в неизменной поддержке и продолжении военной помощи. По мере того, как подробности переговоров становились известными в европейских столицах, они становились поводами для громких скандалов.Очередные заверения евробюрократии в военной помощи Киеву добавили поводов и экспертам, и журналистам обратить внимание на источники неиссякаемой щедрости. Еврокомиссия неоднократно теряла лицо, признавая несостоятельность своих обещаний. Среди них - обещание поставить для ВСУ миллион артиллерийских снарядов, которых не смогли отыскать даже у оружейных баронов с сомнительной репутацией.Об опустошённых арсеналах западных столиц генералы НАТО заявляли уже через год после начала СВО. Тем не менее, боясь полного поражения своего киевского подопечного, США и ЕС изымали последнее с военных складов. Они также по баснословным ценам выкупали военную технику у спекулянтов и коллекционеров, в чём западные медиахолдинги не усмотрели коррупции или какого-либо ущерба местным налогоплательщикам.На дефицит оружия и боеприпасов в НАТО указывают не только военные закупки в Пакистане и Индии, Сербии и других странах. Как стало известно 3 декабря, французский посол в Швейцарии Марион Парада в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявила о возможности одновременно и нейтральной оставаться, и быть вовлечённой в военный конфликт."Можно оставаться нейтральной страной и при этом быть вовлеченной. На вопрос о реэкспорте военной техники Швейцария должна ответить сама. Но конечно, мы бы приветствовали разрешение на поставку оружия Украине", - заявила посол Франции.Со своей стороны Франция помогла Украине за счёт ЕС (включая украденные у России активы) формированием бригады ВСУ "Анна Киевская". Членов бригады полностью экипировали и вооружили французской техникой – морально устаревшей, ранее применявшейся в войнах с партизанами в бывших колониях Африки и Индокитая.Президент Франции Эммануэль Макрон обещал скорое появление бригады в зоне СВО. Однако пока она никак себя не проявила. Подразделения французской армии тоже не появились на Украине – об этом год назад Макрон вёл активные переговоры с коллегами по НАТО, приглашая и их включиться в кампанию за компанию. К концу года, как сообщила западная пресса, Париж активизировал обсуждение этого прожекта с Лондоном.СМИ Франции сообщили, что сейчас в Евросоюзе обсуждают возможность развертывания своих войск на Украине. Предлогом является обеспечение прекращения огня между сторонами СВО. Под таковыми агентство France Press и другие западные издания подразумевают Россию и Украину.Ранее в Москве неоднократно указывали на вовлечённость стран Запада в текущий конфликт. Однако западная пресса считает излишним напоминать об этом своей аудитории. Равно как и о том, что Москва неоднократно указывала на перспективы применения ядерного оружия.Киев опубликовал 3 декабря "Заявление МИД Украины по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". Документ, подготовленный к встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, фактически проинформировал о бесплодности проделанной ранее Киевом и его партнёрами работы.МИД Украины активно заключал договоры о "гарантиях безопасности" с Евросоюзом, Британией и другими странами по отдельности. Внезапно к концу года выяснилось, что теперь для Киева единственной гарантией безопасности может быть полноправное членство в НАТО.В МИД Украины подчеркнули отказ от любых форматов, заменяющих членство в этом военно-политическом блоке. Министерство постсоветской республики фактически предписало странам Запада (США и Британии) исправить их "стратегическую ошибку" и принять Украину в НАТО.В этот же день на требования Киева отреагировали в Москве и западных столицах. В штаб-квартире НАТО ясно дали понять, то намерены обсуждать военную помощь нынешним властям Украины, но не членство. Об этом заявил журналистам генсек организации Марк Рютте, а накануне - бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил3 декабря о неприемлемости членства Украины в НАТО."Это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит – тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию", - отметил официальный представитель Кремля.Высказался на тему первопричин СВО и президент России. В опубликованном 3 декабря обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма Владимир Путин указал на причастность Запада к нынешней украинской трагедии.В этот же лень он посетил АО "ЦИТО", где побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе. Президент России пообещал помощь в реабилитации ветеранов СВО.Тем временем Минобороны России сообщило, что 3 декабря в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования. В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата. Среди них - истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион".Минобороны России также опубликовало материал о том, как экипажи Су-35с несут боевое дежурство в приграничных районах Курской области. Там с августа проходит контртеррористическая операция против вторгшихся с Украины подразделений ВСУ и приданных им отрядов наёмников. НАТО считает оккупацию территории России и террор в отношении захваченного мирного населения нормальным явлением.В сводке Минобороны России от 3 декабря отмечены потери украинских вооружённых формирований в Курской области и приграничных районах. В частности сказано, что подразделения российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Южный.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Гуево, Махновка, Новая Сорочина, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Ободы в Сумской области.Украинские потери за время боевых действий на Курском направлении составили более 37655 военнослужащих, констатировали в Минобороны России. В потерях противника учтены также 228 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1223 боевые бронированные машины, 1079 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.Учитывая, что из более 37 тысяч потерь в живой силе значительная часть представлена убитыми, то урон ВСУ от курской авантюры Зеленского является значительным. На это обращают внимание уже не только в России, но и в западных изданиях, и даже на Украине.Курская область стала большой братской могилой не только для украинских военнослужащих, но и иностранных наёмников. Подробнее о ситуации на фронте - в интервью Игоря Гомольского Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидал на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241203/1059382347.html

https://ukraina.ru/20241202/1059368922.html

россия

украина

киев

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, ес, украина-нато, евроинтеграция, кто, сво, курская область, эксклюзив