https://ukraina.ru/20240930/1057781250.html

Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно

Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно - 30.09.2024 Украина.ру

Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно

Хотя немалая часть американского истеблишмента недовольна действиями Израиля, характер американо-израильских отношений не позволяет Вашингтону осудить Тель-Авив. Это очень плохо для Америки, потому что это делает Штаты соучастниками преступлений Израиля. Страны Глобального Юга это запомнят и сделают соответствующие выводы

2024-09-30T19:30

2024-09-30T19:30

2024-09-30T19:30

интервью

израиль

сша

ливан

юар

дональд трамп

камала харрис

биньямин нетаньяху

сектор газа

ядерное оружие

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Вашингтон пока не может угомонить этого разбушевавшегося ребенка. Хотя при воспитании иногда нужно применять и строгость, считает специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артем Кирпиченок.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Артем Иванович, ранее мы с вами обсуждали вероятность удара по Израилю со стороны нескольких стран, но теперь Тель-Авив сознательно идет на эскалацию, задействовав значительные силы. Зачем ему это нужно? Ведь многолетний конфликт с арабским миром это явно не разрешит.- Здесь есть несколько моментов.Во-первых, то, чем занимается государство Израиль – это в какой-то степени международный терроризм. Все эти операции Тель-Авива – акция ликвидации и акции устрашения. Неважно, точечные или массовые. Речи о масштабном вторжении пока не идет. Последнее время мы все опасаемся, что Израиль вот-вот вторгнется в Ливан, но пока Израиль в Ливан не вторгается. Он ограничивается ракетными ударами и террористическими акциями вроде подрыва пейджеров.Израиль пока не готов к полноценной сухопутной кампании в Ливане. Израильское руководство хочет этого всячески избежать и ограничиться пусть жестокими, но удаленными операциями.С одной стороны, это показывает ослабление мощи ЦАХАЛ. Второй раз Шестидневную войну повторить никак не удастся. С другой стороны, это показывает, что Израиль все еще обладает определенным разведывательным и технологическим потенциалом, который позволяет ему эффективно поражать своих противников.Но полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается. Израиль атакуют с юга. Беспилотники запускаются по Эйлату с территории Ирака. У Израиля есть активный фронт в секторе Газа. У Израиля есть фронт на севере. Вопрос в том, перейдет ли это все в наземную операцию.Как мы видим, израильское руководство этого пытается избежать. Оппоненты Израиля в этом тоже не очень заинтересованы.Сколько это будет продолжаться? Вопрос. Скоро будет печальная годовщина событий 7 октября. Все это время война на Ближнем Востоке идет в достаточно активной фазе по нескольким направлениям. Конца и края ей не видно. Никаких шагов в урегулировании этой проблемы тоже не предпринимается.- Как раз после бомбардировки Бейрута с сотнями жертв и тысячами раненых Израиль заявил о мобилизации двух резервных бригад и о том, что к наземной операции он готов. При каких условиях она все же может начаться?- Разговоры о том, что Израиль планирует сухопутные операции, я слышу уже много лет. Раз в два года кто-то обязательно скажет, что "вот-вот Израиль и США начнут бомбардировки Ирана", но пока все это остается разговорами. Еще с осени прошлого года я постоянно слышу заявления, что израильские дивизии уже стоят на границе с Ливаном. Но все эти заявления – из разряда "сейчас как ударю, держите меня семеро".Повторюсь, Израиль будет осуществлять бомбардировки и проводить точечные операции, но вводить войска в Ливан он пока не собирается. У Тель-Авива уже есть негативный опыт двух ливанских войн (1982 и 2006 годы), а также долгое противостояние с "Хезболлой" в 1990е годы. И если Израиль сейчас вторгнется в Ливан, он получит еще более тяжелую войну, чем та, которая происходит в Секторе Газа.У этой войны будут самые непредсказуемые последствия: она может по-настоящему дестабилизировать регион и вызвать крайне негативную реакцию мирового сообщества.Конечно, у Израиля есть такой же карт-бланш, как и у США. Он много чего может делать, ничего за это не получая. Но в какой-то момент даже его покровители могут приказать ему остановиться.- Вы затронули тему двух волн подрыва пейджеров. Мы можем оценить эффективность и эффектность этой операции, но по факту – это государственный терроризм. Почему Израилю это сходит с рук? Насколько это опасный прецедент?- Это очень печальный прецедент. Он показывает, что вы можете начинить взрывчаткой не только мобильный телефон, но и любой бытовой предмет. Теперь ни один человек не может чувствовать себя в безопасности. Это страшно и это может отразиться на нашей повседневной жизни. Рано или поздно мы при входе в аэропорт будем не только сдавать бутылки с водой, но и все наши гаджеты. Если эти объекты попадут в руки террористов, сами можете представить, что будет международными авиалиниями и транспортными перевозками.Кроме того, таким способом можно получить доступ к объектам критической инфраструктуры (плотины или электростанции) и совершить там такой теракт, который повлечет за собой десятки тысяч человеческих жертв.К сожалению, Израиль, как привилегированный союзник США, может делать почти все, что хочет. Кстати, то же самое касается Саудовской Аравии. Израиль уверен, что у него есть большой друг, который в случае чего его прикроет. Хотя немалая часть американского истеблишмента недовольна действиями Израиля, характер американо-израильских отношений не позволяет Вашингтону осудить Тель-Авив.Это очень плохо для Америки, потому что это делает Штаты соучастниками преступлений Израиля. Страны Глобального Юга это запомнят и сделают соответствующие выводы. Израиль – это союзник, который тянет США на дно своими неконтролируемыми действиями. А Вашингтон пока не может угомонить этого разбушевавшегося ребенка. Хотя при воспитании иногда нужно применять и строгость.- А хоть какие-то рычаги давления на Израиль сейчас есть?- Пока их нет, но вода камень точит.Напомню, что долгое время очень похожая ситуация была в Южной Африке. Несмотря на то, что режим апартеида был осужден еще в конце 1960х годов, ЮАР воспринималась как легитимный партнер Запада. Тогда нынешнюю правящую партию в ЮАР "Национальный африканский конгресс" называли террористами, и аргументация была такая: "ЮАР борется с терроризмом. Пока она не покончит с терроризмом, никаких договоренностей по апартеиду не будет".Где-то мы это уже слышали.Но в конце 1980х годов правящая верхушка ЮАР была вынуждена сесть за стол переговоров и достичь компромисса. Нынешняя ЮАР при всех её проблемах – лучше ЮАР, которая была тогда. Это произошло из-за внешнеполитического давления, которое было вроде бы слабым (резолюции и акции протеста), но переросло в критическую массу, потому что имидж страны менялся.Имидж Израиля за последние годы тоже меняется далеко не в лучшую сторону. И это влияет на само израильское общество. Сама атмосфера в Израиле становится более напряженной и менее комфортной для жизни. Страна сидит на штыках, а всю жизнь сидеть на штыках невозможно. И с Израилем может повториться ситуация с ЮАР, когда издержки от оккупации Намибии и карательных операций против своего чернокожего населения (тотальная служба в армии и блокпосты) стали слишком велики для белых.Я недавно читал в израильских СМИ, что жены летчиков, которые живут в военных городках, очень боятся рабочих-арабов, которые приходят чинить им крыши ("Где охрана? За ними вообще следят или нет?"). То есть Израиль сам для себя создает огромные проблемы: вечная мобилизация, вечные сирены, беженцы и все остальное.Кроме того, у Израиля заканчиваются людские ресурсы. Была информация, что Израиль стал набирать в армию выходцев из Эритреи, Сомали и Эфиопии, обещая им гражданство за то, что они пойдут воевать в Сектор Газа. То есть все разговоры о том, что евреи со всего мира приезжают на защиту Израиля – это миф. У Тель-Авива не хватает солдат, чтобы вести войну на нескольких фронтах.Все эти факторы повлияют на внешнюю и внутреннюю политику Израиля.Кстати, некоторые американские политики уже выступают за то, что было неплохо убрать Нетаньяху. Если на выборах победят демократы, они этим могут заняться. Да, проблему это не решит, но это серьезно осложнит американо-израильскую спарку.Хотя все это произойдет не сразу.- Кстати, многие аналитики считают, что если победит Харрис, то ситуация с поддержкой Израиля не изменится, а если победит Трамп – поддержка упадет.- Ситуация непредсказуемая.Когда мы говорим об Израиле, мы имеем в виду Биньямина Нетаньяху, который определяет израильскую политику. Так вот на первом этапе конфликта он показал себя ненадежным партнёром для американцев. Он обещал быстро решить проблемы с Газой и получил на это карт-бланш, но он создал еще больше проблем в самый неподходящий для Штатов момент.Да, у Трампа были дружеские отношения с Нетаньяху. Но президент в Америке не всемогущ, а Трамп – игрок системный. Если Госдеп и спонсоры республиканцев решат скорректировать политику в отношении Израиля, Трамп это сделает.Напомню, что Рональд Рейган, который считался произраильским политиком, ввел ограничения на поставки оружия Израилю во время Ливанской войны 1980х годов, поскольку Штаты решили, что действия Израиля вредят всей их ближневосточной политике. И если США придут к выводу, что действия Израиля сейчас опасны для Америки, и Харрис, и Трамп попытаются эти действия Израиля ограничить.- Сейчас во всем мире все стали слишком спокойно говорить о ядерной войне. Сам Израиль в этом вопросе по-прежнему придерживается позиции "У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим". Если Израиль и так делает все, что хочет, зачем ему отрицать наличие у него ядерного оружия? При каких обстоятельствах Израиль может его применить?- Вероятность применения Израилем ядерного оружия крайне мала. Причина проста: по каким целям это оружие будет применяться? По Ливану? По сектору Газа? Тель-Авив находится в 50 километрах от сектора Газа. Если Израиль взорвет бомбу, ему придется эвакуировать всю страну, и израильский проект будет закрыт.Теоретически Израиль может применить ядерное оружие против Ирана. Но для этого нужна серьезная война, которая будет развиваться для Израиля крайне неприятно. А мы видим, что сухопутной войны не хотят обе стороны: ее не хочет ни Иран, ни Израиль.Кроме того, мы не знаем, в каком состоянии это оружие. После "Инцидента Вела", когда ЮАР и Израиль совместно испытывали ядерное оружие, непонятно, проводил ли Израиль еще какие-то испытания. А ведь ядерное оружие надо поддерживать в боеготовом состоянии.Наконец, есть различные конспирологические теории, что израильского ядерного оружия просто нет. Тем более, израильтяне создавали его не сами – им французы в свое время помогли. Может ли Израиль поддерживать эту инфраструктуру самостоятельно – вопрос.Если бы сектор Газа находился в тысяче километров от Израиля, израильтяне бросили бы на него ядерную бомбу без каких-то моральных колебаний. Но поскольку основные цели Израиля находятся буквально "за МКАДом", о ядерной войне с "Хамасом" и "Хезболлой" речи быть не может.К сожалению, год этой войны показал, что тысячи людей можно убить и без ядерного оружия. Конца и края этому пока нет.О других особенностях международной политики - в интервью Дмитрия Бавырина Россия угомонила американский "цирк", но "клоуны" из Украины еще могут сделать ей больно

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Роман Гнатюк

интервью, израиль, сша, ливан, юар, дональд трамп, камала харрис, биньямин нетаньяху, сектор газа, ядерное оружие, хамас, хезболла, ближний восток