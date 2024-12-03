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Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ - 03.12.2024 Украина.ру
Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
В Европе обсуждают возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине, передает агентство Франс Пресс
2024-12-03T14:14
2024-12-03T14:14
2024-12-03T14:14
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"Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня", - говорится в материале со ссылкой на западных дипломатов.По словам одного из дипломатов, во многих европейских странах размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности Украины. Он добавил, что Европе нужна идея, которую можно было бы передать Вашингтону.В конце ноября издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.Подробнее об идее отправки войск - в материале Егора Леева Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, вашингтон, войска
Новости, Украина, Европа, Вашингтон, войска
Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
В Европе обсуждают возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине, передает агентство Франс Пресс
"Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня", - говорится в материале со ссылкой на западных дипломатов.
По словам одного из дипломатов, во многих европейских странах размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности Украины.
Он добавил, что Европе нужна идея, которую можно было бы передать Вашингтону
.
В конце ноября издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция
и Великобритания
возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж
и Лондон
не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.
Подробнее об идее отправки войск - в материале Егора Леева Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине на сайте Украина.ру.