Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ - 03.12.2024 Украина.ру
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Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ - 03.12.2024 Украина.ру
Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
В Европе обсуждают возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине, передает агентство Франс Пресс
2024-12-03T14:14
2024-12-03T14:14
новости
украина
европа
вашингтон
войска
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"Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня", - говорится в материале со ссылкой на западных дипломатов.По словам одного из дипломатов, во многих европейских странах размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности Украины. Он добавил, что Европе нужна идея, которую можно было бы передать Вашингтону.В конце ноября издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.Подробнее об идее отправки войск - в материале Егора Леева Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, вашингтон, войска
Новости, Украина, Европа, Вашингтон, войска

Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ

14:14 03.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В Европе обсуждают возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине, передает агентство Франс Пресс
"Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня", - говорится в материале со ссылкой на западных дипломатов.
По словам одного из дипломатов, во многих европейских странах размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности Украины.
Он добавил, что Европе нужна идея, которую можно было бы передать Вашингтону.
В конце ноября издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.
Подробнее об идее отправки войск - в материале Егора Леева Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине на сайте Украина.ру.
 
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