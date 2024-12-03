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Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ

Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ - 03.12.2024 Украина.ру

Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ

В Европе обсуждают возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине, передает агентство Франс Пресс

2024-12-03T14:14

2024-12-03T14:14

2024-12-03T14:14

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"Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня", - говорится в материале со ссылкой на западных дипломатов.По словам одного из дипломатов, во многих европейских странах размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности Украины. Он добавил, что Европе нужна идея, которую можно было бы передать Вашингтону.В конце ноября издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.Подробнее об идее отправки войск - в материале Егора Леева Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине на сайте Украина.ру.

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