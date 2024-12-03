Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан - 03.12.2024 Украина.ру
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Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан - 03.12.2024 Украина.ру
Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, чем богаты земли Украины и может ли это быть одной из... Украина.ру, 03.12.2024
2024-12-03T11:04
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видео
сша
китай
россия
иван лизан
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олаф шольц
брикс
вооруженные силы украины
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, чем богаты земли Украины и может ли это быть одной из причин заинтересованности США, а также прокомментировал ситуацию с украинской энергосистемой и дал прогноз по торговой войне США с Китаем при Дональде Трампе.00:21 - Недра Украины как природа конфликта; 09:04 - Украинская энергосистема в опасности? 12:55 - О визите канцлера ФРГ Шольца в Киев и о новых траншах для Украины; 15:07 - О торговой войне США с Китаем и БРИКС;17:21 - О влиянии торговой войны США с Китаем на Россию. *в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ. ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, сша, китай, россия, иван лизан, дональд трамп, олаф шольц, брикс, вооруженные силы украины, всу, сво, кнр (китай), джо байден, торговая война, международные отношения, международная политика, разработка недр, украина, бывший ссср, фрг, энергетика, видео
Видео, США, Китай, Россия, Иван Лизан, Дональд Трамп, Олаф Шольц, БРИКС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, КНР (Китай), Джо Байден, торговая война, международные отношения, Международная политика, разработка недр, Украина, бывший СССР, ФРГ, энергетика

Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан

11:04 03.12.2024
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, чем богаты земли Украины и может ли это быть одной из причин заинтересованности США, а также прокомментировал ситуацию с украинской энергосистемой и дал прогноз по торговой войне США с Китаем при Дональде Трампе.
00:21 - Недра Украины как природа конфликта;
09:04 - Украинская энергосистема в опасности?
12:55 - О визите канцлера ФРГ Шольца в Киев и о новых траншах для Украины;
15:07 - О торговой войне США с Китаем и БРИКС;
17:21 - О влиянии торговой войны США с Китаем на Россию.
*в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ.
ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоСШАКитайРоссияИван ЛизанДональд ТрампОлаф ШольцБРИКСВооруженные силы УкраиныВСУСВОКНР (Китай)Джо Байденторговая войнамеждународные отношенияМеждународная политикаразработка недрУкраинабывший СССРФРГэнергетика
 
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Заголовок открываемого материала
11:51Объявлена воздушная тревога по всей Украине
11:04Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
10:49ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами
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