https://ukraina.ru/20241203/1059378974.html
Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан - 03.12.2024 Украина.ру
Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, чем богаты земли Украины и может ли это быть одной из... Украина.ру, 03.12.2024
2024-12-03T11:04
2024-12-03T11:04
2024-12-03T11:04
видео
сша
китай
россия
иван лизан
дональд трамп
олаф шольц
брикс
вооруженные силы украины
всу
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, чем богаты земли Украины и может ли это быть одной из причин заинтересованности США, а также прокомментировал ситуацию с украинской энергосистемой и дал прогноз по торговой войне США с Китаем при Дональде Трампе.00:21 - Недра Украины как природа конфликта; 09:04 - Украинская энергосистема в опасности? 12:55 - О визите канцлера ФРГ Шольца в Киев и о новых траншах для Украины; 15:07 - О торговой войне США с Китаем и БРИКС;17:21 - О влиянии торговой войны США с Китаем на Россию. *в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ. ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о том, чем богаты земли Украины и может ли это быть одной из причин заинтересованности США, а также прокомментировал ситуацию с украинской энергосистемой и дал прогноз по торговой войне США с Китаем при Дональде Трампе.
00:21 - Недра Украины как природа конфликта;
09:04 - Украинская энергосистема в опасности?
12:55 - О визите канцлера ФРГ Шольца в Киев и о новых траншах для Украины;
15:07 - О торговой войне США с Китаем и БРИКС;
17:21 - О влиянии торговой войны США с Китаем на Россию.
*в интервью упоминается Пётр Порошенко, его деятельность признана экстремистской на территории России в связи с участием в финансировании ВСУ.
ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
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