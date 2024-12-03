https://ukraina.ru/20241203/1059375006.html

Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря

Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря - 03.12.2024 Украина.ру

Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря

Зеленский анонсировал очередные кадровые перестановки в ВСУ. Российские военные уничтожают украинских бойцов и технику. США пытаются поскорее накачать Киев оружием

2024-12-03T09:00

2024-12-03T09:00

2024-12-03T09:28

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Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ на фоне скандалов и разногласий в Киеве по поводу предыдущих назначений.В конце ноября он заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский.Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ.В конце августа Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.Депутат Рады Марьяна Безуглая в сентябре сообщала об увольнении с должности главного инспектора минобороны Украины Игоря Воронченко.Также в украинских СМИ периодически поднимается тема кадровых перестановок и отставок. В начале октября они сообщали, что офис Зеленского готовит отставку главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова.При этом та же Безуглая отмечала, что с кадровыми перестановками в украинских войсках риск потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР возрастает в разы.Успехи ВС РФВо вторник в Киеве, а также Киевской области и еще шести областях в центральной и западной частях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что за ночь в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 496 взрывов. Поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил, что в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры часть Тернополя находится без света."Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", - написал он в телеграм-канале.Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.Разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер" рассказал, что Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров."Это позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается", - сказал он.С его слов, украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность в 80 процентах БПЛА самолетного типа и высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.В свою очередь подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал, что российские силы прорвали оборону ВСУ северо-западнее населенного пункта Мясютовка в Харьковской области и взяли под огневой контроль отрезок трассы на Купянск, которой активно пользовались ВСУ.Со слов эксперта, украинские силы направили дополнительные резервы в район населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное для попыток вернуть утерянные позиции на данном участке фронта.В Минобороны РФ рассказали, что экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" помог прорвать оборону противника и с неисправной башней, поврежденной в ходе боя, прикрыл огнем боевые машины пехоты со штурмовиками в ходе наступления на Красноармейском направлении."Танкисты получили боевую задачу прорвать укрепленную оборону противника и прикрыть штурмовые подразделения группировки войск. В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка", - говорится в сообщении.Отмечается, чтобы выйти из ситуации и не бросить боевых товарищей без прикрытия в ходе наступления, экипаж танка в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева, решил продолжить выполнение боевой задачи.В ведомстве уточнили, что в бою командир танка обнаруживал огневые точки ВСУ, наводчик-оператор давал указания механику-водителю для поворота корпуса машины в нужное направление и сам подворачивал башню насколько возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить."Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на "САУшке", доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу", - сказал Крышталь.В результате умелого управления танком механиком-водителем, точного огня наводчиком-оператором и грамотного управления экипажем командиром танка были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника, сказано в сообщении ведомства."Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили", - заметил Клементьев.Добавляется, что действия экипажа сковали противника в маневре, а также не позволили ему вести ответный огонь."Благодаря героическому поступку экипажа танка Т-72Б3 штурмовые подразделения группировки прорвали укрепленную оборону противника и беспрепятственно овладели опорными пунктами ВСУ", - следует из сообщения МО.Ускоренная накачка вооружениемАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен указал, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов."Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов", - указал он.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что до середины января Штаты обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения.Салливан указал, что помимо военной помощи президент США Джо Байден также распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ.Министр обороны США Ллойд Остин во время общения по телефону с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым проинформировал его об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона.При этом ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года.По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе.Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией.Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался подтверждать, что американская администрация успеет потратить весь остаток средств на помощь Украине до ухода действующего главы государства Джо Байдена."Я не собираюсь вдаваться в спекуляции и предположения. Опять же, подчеркну, что мы осознаем срочность ситуации на Украине и приказ президента продолжить делать все возможное, чтобы обеспечить Украину необходимой ей помощью", - заявил он.Райдер добавил, что Пентагон продолжит работу над тем, чтобы истратить 2,21 миллиарда долларов, предназначенные для заключения контрактов на поставку нового оружия для Украины, а также 6,8 миллиарда на списание оружия с американских складов.Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской спецоперации показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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