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Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине

Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине - 03.12.2024 Украина.ру

Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине

Если власти Швейцарии разрешат Франции поставлять швейцарское оружие на Украину, то это не помешает нейтралитету официального Берна. Об этом заявила французский посол в Швейцарии Марион Парада.

2024-12-03T14:11

2024-12-03T14:11

2024-12-03T14:11

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Швейцария оказала большую помощь Украине, отметила посол Франции в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. При этом Парада коснулась темы швейцарского нейтралитета в свете желания официального Парижа поставлять швейцарское оружие на Украину, где Россия проводит специальную военную операцию о демилитаризации и денацификации этой постсоветской республики.Как сообщает РИА "Новости", Франция заинтересована в поставках на Украину швейцарской военной техники и других вооружений. Марион Парада похвалила конфедерацию за помощь украинским беженцам и дипломатические усилия по организации конференции в Бюргенштоке, посвящённой "формуле мира" Владимира Зеленского.Ранее на эту тему: Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого Также тема милитаризации Украины представлена в обзоре Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря

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новости, украина, франция, швейцария, владимир зеленский, андрей ермак, нато, сво, военная помощь, военная техника, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, россия