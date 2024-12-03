Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине - 03.12.2024 Украина.ру
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Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине
Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине - 03.12.2024 Украина.ру
Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине
Если власти Швейцарии разрешат Франции поставлять швейцарское оружие на Украину, то это не помешает нейтралитету официального Берна. Об этом заявила французский посол в Швейцарии Марион Парада.
2024-12-03T14:11
2024-12-03T14:11
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Швейцария оказала большую помощь Украине, отметила посол Франции в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. При этом Парада коснулась темы швейцарского нейтралитета в свете желания официального Парижа поставлять швейцарское оружие на Украину, где Россия проводит специальную военную операцию о демилитаризации и денацификации этой постсоветской республики.Как сообщает РИА "Новости", Франция заинтересована в поставках на Украину швейцарской военной техники и других вооружений. Марион Парада похвалила конфедерацию за помощь украинским беженцам и дипломатические усилия по организации конференции в Бюргенштоке, посвящённой "формуле мира" Владимира Зеленского.Ранее на эту тему: Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого Также тема милитаризации Украины представлена в обзоре Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, франция, швейцария, владимир зеленский, андрей ермак, нато, сво, военная помощь, военная техника, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, россия
Новости, Украина, Франция, Швейцария, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, СВО, военная помощь, военная техника, международные отношения, Международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, Россия

Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине

14:11 03.12.2024
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкОтдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
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Если власти Швейцарии разрешат Франции поставлять швейцарское оружие на Украину, то это не помешает нейтралитету официального Берна. Об этом заявила французский посол в Швейцарии Марион Парада.
Швейцария оказала большую помощь Украине, отметила посол Франции в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. При этом Парада коснулась темы швейцарского нейтралитета в свете желания официального Парижа поставлять швейцарское оружие на Украину, где Россия проводит специальную военную операцию о демилитаризации и денацификации этой постсоветской республики.
"Можно оставаться нейтральной страной и при этом быть вовлеченной. На вопрос о реэкспорте военной техники Швейцария должна ответить сама. Но конечно, мы бы приветствовали разрешение на поставку оружия Украине", - заявила посол Франции.
Как сообщает РИА "Новости", Франция заинтересована в поставках на Украину швейцарской военной техники и других вооружений. Марион Парада похвалила конфедерацию за помощь украинским беженцам и дипломатические усилия по организации конференции в Бюргенштоке, посвящённой "формуле мира" Владимира Зеленского.
Ранее на эту тему: Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
Также тема милитаризации Украины представлена в обзоре Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря
 
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Заголовок открываемого материала
14:14Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
14:11Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине
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