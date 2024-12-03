https://ukraina.ru/20241203/1059380807.html

О финских наёмниках на Украине, расстрельных списках и подготовке инвалидов к войне – Хейсканен

О финских наёмниках на Украине, расстрельных списках и подготовке инвалидов к войне – Хейсканен - 03.12.2024 Украина.ру

О финских наёмниках на Украине, расстрельных списках и подготовке инвалидов к войне – Хейсканен

Описание: Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО, о вопросах наёмников и западной пропаганды, о... Украина.ру, 03.12.2024

2024-12-03T13:19

2024-12-03T13:19

2024-12-03T13:19

видео

финляндия

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всу

терроризм

иностранные наемники

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Описание: Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО, о вопросах наёмников и западной пропаганды, о русофобской накачке Финляндии, а также о нынешних и о возможных последствиях этой накачки. 00:49 – О ситуации на фронте; 04:05 – О позиции Финляндии; 10:42 – О закрытии предприятий; 13:46 – Террористическая угроза и западная пресса; 17:01 – О западных наёмниках; 21:19 – "Недоработки" западной пропаганды;25:55 – Оппозиция и противостояние внутри Финляндии; 30:13 – О дискриминации украинцев;32:32 – Вопрос переговоров и уроки истории. *В материале упоминаются запрещённые в России подразделения "Азов" и "Айдар", внесённые в список террористических и экстремистских организаций ТГ-канал Кости Хейсканена - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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