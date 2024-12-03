https://ukraina.ru/20241203/1059380807.html
О финских наёмниках на Украине, расстрельных списках и подготовке инвалидов к войне – Хейсканен
О финских наёмниках на Украине, расстрельных списках и подготовке инвалидов к войне – Хейсканен - 03.12.2024 Украина.ру
О финских наёмниках на Украине, расстрельных списках и подготовке инвалидов к войне – Хейсканен
Описание: Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО, о вопросах наёмников и западной пропаганды, о... Украина.ру, 03.12.2024
2024-12-03T13:19
2024-12-03T13:19
2024-12-03T13:19
видео
финляндия
россия
украина
ес
"азов"
сво
всу
терроризм
иностранные наемники
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Описание: Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО, о вопросах наёмников и западной пропаганды, о русофобской накачке Финляндии, а также о нынешних и о возможных последствиях этой накачки. 00:49 – О ситуации на фронте; 04:05 – О позиции Финляндии; 10:42 – О закрытии предприятий; 13:46 – Террористическая угроза и западная пресса; 17:01 – О западных наёмниках; 21:19 – "Недоработки" западной пропаганды;25:55 – Оппозиция и противостояние внутри Финляндии; 30:13 – О дискриминации украинцев;32:32 – Вопрос переговоров и уроки истории. *В материале упоминаются запрещённые в России подразделения "Азов" и "Айдар", внесённые в список террористических и экстремистских организаций ТГ-канал Кости Хейсканена - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, финляндия, россия, украина, ес, "азов", сво, всу, терроризм, иностранные наемники, пропаганда, дискриминация, днр, лнр, новые регионы, нато, украина-нато, ато, "орешник", айдар, русофобия, видео
Видео, Финляндия, Россия, Украина, ЕС, "Азов", СВО, ВСУ, терроризм, иностранные наемники, пропаганда, дискриминация, ДНР, ЛНР, Новые регионы, НАТО, Украина-НАТО, АТО, "Орешник", Айдар, Русофобия
Описание: Финский военный корреспондент Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО, о вопросах наёмников и западной пропаганды, о русофобской накачке Финляндии, а также о нынешних и о возможных последствиях этой накачки.
00:49 – О ситуации на фронте;
04:05 – О позиции Финляндии;
10:42 – О закрытии предприятий;
13:46 – Террористическая угроза и западная пресса;
17:01 – О западных наёмниках;
21:19 – "Недоработки" западной пропаганды;
25:55 – Оппозиция и противостояние внутри Финляндии;
30:13 – О дискриминации украинцев;
32:32 – Вопрос переговоров и уроки истории.
*В материале упоминаются запрещённые в России
подразделения "Азов
" и "Айдар
", внесённые в список террористических и экстремистских организаций
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