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Украинские предприятия заявили бронирование 26,7 тыс. работников
Украинские предприятия заявили бронирование 26,7 тыс. работников - 03.12.2024 Украина.ру
Украинские предприятия заявили бронирование 26,7 тыс. работников
Министерство экономики Украины обновило статус критически важных предприятий и проинформировало о поданных ими заявлениях о бронировании работников. Об этом министерство проинформировало 3 декабря.
2024-12-03T15:24
2024-12-03T15:24
2024-12-03T15:24
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Процедуру обновления статуса критически важного предприятия по новым требованиям Кабмина Украины прошли семь предприятий. В их числе производители мебели, стеклянных изделий, текстиля и керамической плитки. Им подставлено право бронировать работников на срок до 12 месяцев, сообщила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко.Позволяющая избежать мобилизации с отправкой в зону СВО "бронь" оформляется через платформу "Дія". Для подачи заявки предприятия должны производить важную с точки зрения правительства продукцию, не меть задолженности по налогам сборам. Кроме того, сумма уплаченных ими ранее налогов должна превышать 1,5 млн евро, а поступления в иностранной валюте следует продемонстрировать на уровне 32 млн евро. Также такие предприятия обязаны обеспечить среднюю зарплату на уровне не менее 20 тысяч гривен ($478 в эквиваленте).Заявки на бронирование разрешено подавать до 28 февраля 2025 года. Кабмин в свою очередь намерен до 15 ноября провести аудит предприятий на соответствие их статусу стратегического.Ранее автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел эту проблему в публикации Повышение налогов, длительный блэкаут и отмена брони от мобилизации. Что ожидает украинцев в декабре Более подробная картина дня представлена в обзоре Отказ Киева от альтернатив приглашению в НАТО, послание Шольца. Главное на Украине на 13:30 3 декабря
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новости, украина, киев, министерство экономики, кабмин, рабочие, сво, мобилизация
Новости, Украина, Киев, министерство экономики, Кабмин, рабочие, СВО, мобилизация
Украинские предприятия заявили бронирование 26,7 тыс. работников
Министерство экономики Украины обновило статус критически важных предприятий и проинформировало о поданных ими заявлениях о бронировании работников. Об этом министерство проинформировало 3 декабря.
Процедуру обновления статуса критически важного предприятия по новым требованиям Кабмина Украины прошли семь предприятий. В их числе производители мебели, стеклянных изделий, текстиля и керамической плитки. Им подставлено право бронировать работников на срок до 12 месяцев, сообщила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко.
"Критически важные предприятия уже подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников", - сказано в сообщении Минэкономики Украины.
Позволяющая избежать мобилизации с отправкой в зону СВО "бронь" оформляется через платформу "Дія". Для подачи заявки предприятия должны производить важную с точки зрения правительства продукцию, не меть задолженности по налогам сборам. Кроме того, сумма уплаченных ими ранее налогов должна превышать 1,5 млн евро, а поступления в иностранной валюте следует продемонстрировать на уровне 32 млн евро. Также такие предприятия обязаны обеспечить среднюю зарплату на уровне не менее 20 тысяч гривен ($478 в эквиваленте).
Заявки на бронирование разрешено подавать до 28 февраля 2025 года. Кабмин в свою очередь намерен до 15 ноября провести аудит предприятий на соответствие их статусу стратегического.