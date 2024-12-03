Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине" - 03.12.2024 Украина.ру
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Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине"
Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине" - 03.12.2024 Украина.ру
Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине"
Сербский фильм о нарушениях прав и религиозных свобод миллионов жителей Украины вызвал широкий общественный резонанс. Об этом 3 декабря заявил президент России в приветствии патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма.
2024-12-03T15:45
2024-12-03T15:45
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"Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", - констатировал Владимир Путин.Президент России заметил, что сентябрьская мировая премьера фильма в Белграде вызвала широкий общественный резонанс. По его мнению, никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь.Он также обратил внимание на большую важность фильма в том, что он обнадёживает и вселяет уверенность в возможности достойно ответить на любые вызовы, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками.Ранее в новостях: Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете Также сообщалось, что Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему современных украинских гонений в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона
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новости, украина, россия, белград, владимир путин, олег хавич, упц, православие, сербия, русская культура, русский мир, русская традиция, славяне, фильм, гонения, репрессии, хроника репрессий, украинский неонацизм, украинские националисты, религия, права человека, терроризм, украина.ру, бывший ссср
Новости, Украина, Россия, Белград, Владимир Путин, Олег Хавич, УПЦ, Православие, Сербия, русская культура, Русский мир, русская традиция, славяне, фильм, гонения, репрессии, Хроника репрессий, украинский неонацизм, украинские националисты, Религия, права человека, терроризм, Украина.ру, бывший СССР

Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине"

15:45 03.12.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Митрополит Антоний
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Сербский фильм о нарушениях прав и религиозных свобод миллионов жителей Украины вызвал широкий общественный резонанс. Об этом 3 декабря заявил президент России в приветствии патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма.
"Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", - констатировал Владимир Путин.
Президент России заметил, что сентябрьская мировая премьера фильма в Белграде вызвала широкий общественный резонанс. По его мнению, никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь.
"Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты", - отметил Путин.
Он также обратил внимание на большую важность фильма в том, что он обнадёживает и вселяет уверенность в возможности достойно ответить на любые вызовы, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками.
Ранее в новостях: Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
Также сообщалось, что Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему современных украинских гонений в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона
 
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