Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине"
Сербский фильм о нарушениях прав и религиозных свобод миллионов жителей Украины вызвал широкий общественный резонанс. Об этом 3 декабря заявил президент России в приветствии патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма.
"Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", - констатировал Владимир Путин.
Президент России заметил, что сентябрьская мировая премьера фильма в Белграде вызвала широкий общественный резонанс. По его мнению, никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь.
"Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты", - отметил Путин.
Он также обратил внимание на большую важность фильма в том, что он обнадёживает и вселяет уверенность в возможности достойно ответить на любые вызовы, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками.
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Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему современных украинских гонений в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона