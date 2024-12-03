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Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине"

Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине" - 03.12.2024 Украина.ру

Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине"

Сербский фильм о нарушениях прав и религиозных свобод миллионов жителей Украины вызвал широкий общественный резонанс. Об этом 3 декабря заявил президент России в приветствии патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма.

2024-12-03T15:45

2024-12-03T15:45

2024-12-03T15:45

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"Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", - констатировал Владимир Путин.Президент России заметил, что сентябрьская мировая премьера фильма в Белграде вызвала широкий общественный резонанс. По его мнению, никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь.Он также обратил внимание на большую важность фильма в том, что он обнадёживает и вселяет уверенность в возможности достойно ответить на любые вызовы, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками.Ранее в новостях: Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете Также сообщалось, что Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему современных украинских гонений в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Львовщина без УПЦ МП, а рейтинг богачей без представителей региона

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