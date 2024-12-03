Песков высказался о новых пакетах помощи США Украине - 03.12.2024 Украина.ру
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Песков высказался о новых пакетах помощи США Украине
Песков высказался о новых пакетах помощи США Украине - 03.12.2024 Украина.ру
Песков высказался о новых пакетах помощи США Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря прокомментировал журналистам выделение Украине нового пакета военной помощи
2024-12-03T14:55
2024-12-03T15:07
новости
дмитрий песков
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"Эти, все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять, повлиять на динамику, которая на фронтах", - заверил Песков.Ранее во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что до середины января Штаты обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения.При этом ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий песков, украина, россия, энтони блинкен, сша, нато
Новости, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Энтони Блинкен, США, НАТО

Песков высказался о новых пакетах помощи США Украине

14:55 03.12.2024 (обновлено: 15:07 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря прокомментировал журналистам выделение Украине нового пакета военной помощи
"Эти, все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять, повлиять на динамику, которая на фронтах", - заверил Песков.
Ранее во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что до середины января Штаты обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения.
При этом ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года.
Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий ПесковУкраинаРоссияЭнтони БлинкенСШАНАТО
 
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