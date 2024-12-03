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Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков

Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков - 03.12.2024 Украина.ру

Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков

Россия продолжит проведение СВО на Украине без отказа от диалога с лидерами западных государств, помогающих Киеву. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2024-12-03T13:08

2024-12-03T13:08

2024-12-03T13:09

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Москва продолжит СВО до достижения всех поставленных задач, заверил официальный представитель Кремля. При этом он негативно оценил поведение западных политиков, постоянно провоцирующих конфликты и делающих разные заявления в своих интересах.Песков также отметил на вопрос о перспективах дальнейших переговоров Владимира Путина с главой немецкого правительства Олафом Шольцем после того, как канцлер провёл переговоры с Зеленским и заявил о продолжении военной поддержки Берлином нынешнего руководства Украины."Смысл продолжать контакты и возобновлять их есть всегда, - отметил Песков. - Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во имя достижения наших целей".Ранее в новостях: Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"Также сегодня Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТОМнение диаспоры представлено в публикации Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка

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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, нато, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия