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Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков
Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков - 03.12.2024 Украина.ру
Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков
Россия продолжит проведение СВО на Украине без отказа от диалога с лидерами западных государств, помогающих Киеву. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2024-12-03T13:08
2024-12-03T13:08
2024-12-03T13:09
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Москва продолжит СВО до достижения всех поставленных задач, заверил официальный представитель Кремля. При этом он негативно оценил поведение западных политиков, постоянно провоцирующих конфликты и делающих разные заявления в своих интересах.Песков также отметил на вопрос о перспективах дальнейших переговоров Владимира Путина с главой немецкого правительства Олафом Шольцем после того, как канцлер провёл переговоры с Зеленским и заявил о продолжении военной поддержки Берлином нынешнего руководства Украины."Смысл продолжать контакты и возобновлять их есть всегда, - отметил Песков. - Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во имя достижения наших целей".Ранее в новостях: Кремль: "Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач"Также сегодня Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТОМнение диаспоры представлено в публикации Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка
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новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, нато, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия
Новости, Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олаф Шольц, НАТО, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатия
Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – Песков
13:08 03.12.2024 (обновлено: 13:09 03.12.2024)
Россия продолжит проведение СВО на Украине без отказа от диалога с лидерами западных государств, помогающих Киеву. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.