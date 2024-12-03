https://ukraina.ru/20241203/1059389728.html

Кампания в TikTok и пришествие "румынского Трампа". Суд признал победу Джорджеску в первом туре выборов

Кампания в TikTok и пришествие "румынского Трампа". Суд признал победу Джорджеску в первом туре выборов - 03.12.2024 Украина.ру

Кампания в TikTok и пришествие "румынского Трампа". Суд признал победу Джорджеску в первом туре выборов

Конституционный суд Румынии 3 декабря утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые прошли в стране 24 декабря

2024-12-03T19:35

2024-12-03T19:35

2024-12-03T19:35

эксклюзив

выборы

румыния

президент

россия

нато

оон

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_fa1ba5d1dbea21c81ae4720604cd430d.jpg

В соответствии с решением суда, победителем выборов стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который набрал 22,94% голосов. Второе место заняла лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство страны с НАТО и США. Ласкони набрала 19,18% голосов."Решения являются окончательными и общеобязательными", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.Так как ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, победитель президентской гонки определится во втором туре, который намечен на 8 декабря.Судьи конституционного суда отказали в удовлетворении апелляции двух кандидатов в президенты - Кристиана Терхеша ("Национальная консервативная партия") и Себастиана Попеску ("Новая Румыния"), которые по итогам первого тура заняли девятое и двенадцатое места, но требовали аннулировать результаты голосования.Терхеш в обращении к конституционному суду указал, что в пользу Елены Ласкони велась некорректная предвыборная кампания, в ходе которой ряд политиков призвал румынскую диаспору, проживающую в США, голосовать за нее. Также он уверял, что существовала сеть ботов, которые постоянно призывали людей пойти на избирательные участки и проголосовать за определенного кандидата как до голосования, так и в день голосования.Победитель первого тура голосования Кэлин Джорджеску выступает за традиционные ценности и критикует НАТО. Он считает, что членство в альянсе не может обеспечить безопасность Румынии. Также Джорджеску выступает за нормализацию отношений с Россией и критикует действия США по оказанию военной помощи Украине. Из-за такой позиции некоторые румынские СМИ называют политика представителем российских интересов в Румынии.Ранее Джорджеску называл российского лидера Владимира Путина "человеком, который любит свою страну" и заявлял, что Румыния должна следовать "русской мудрости". При этом он подчеркивал, что его позицию нельзя называть "пророссийской".Когда стало известно о том, что в Румынии решились на пересчет бюллетеней после победы Джорджеску в первом кругу голосования, президент России Владимир Путин в шутливом тоне высказал свое мнение по поводу этой ситуации."Кандидат не понравился, решили пересчитать голоса", — сказал Путин 2 декабря во время встречи с молодыми российскими учеными в ответ на заданный ему вопрос.Многие СМИ, сообщая о победе Джорджеску, подчеркивали, что политик, который в предвыборную гонку вошел в качестве независимого кандидата, свою кампанию вел о основном в TikTok. Однако не стоит думать, что речь идет о случайном человеке в политике.Наоборот, Джорджеску весьма опытный политик, который начал карьеру государственного чиновника в 1990-е годы в министерстве окружающей среды и МИД Румынии. С 2010 по 2012 год он занимал должность специального докладчика по правам человека и опасным отходам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а затем был президентом Европейского центра поддержки Римского клуба в Винтертуре (в 2013—2015 годах) и исполнительным директором Института глобального устойчивого индекса ООН в Женеве и Вадуце (в 2015—2016 годах).В Румынии Джорджеску трижды предлагался на пост премьер-министра – в 2011, в 2012 и в 2016 годах. В 2020 году его кандидатуру выдвинула партия "Альянс за союз румын", которая только что вошла в парламент после выборов в декабре 2020 года.Почему в Румынии попытались оспорить победу Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в интервью Украина.ру рассказал политический аналитик, депутат пятого созыва Верховного совета Приднестровья Дмитрий Соин.Эксперт не исключил, что пересчет голосов был попыткой оттянуть время и посмотреть, какие будут итоги парламентских выборов, которые в Румынии прошли 1 декабря."Первый тур президентских выборов показал, что у правых консервативных сил в Румынии появился лидер Джорджеску, который занял первое место по количеству полученных голосов. Власти хотели посмотреть, насколько может мобилизоваться гиперпрозападный неолиберальный электорат на парламентских выборах и как себя поведут правые силы", - рассказал Соин.Когда после подсчета голосов оказалось, что вторую и третью строчки рейтинга заняли правоконсервативные силы, или, условно говоря, румынские суверенисты, властная верхушка просто не решилась идти на конфликт и отменять голосование, допустил эксперт."Все оставили, как есть. Тем более, как выяснилось, у Джорджеску есть хорошая поддержка администрации Трампа, у него хорошие отношения с Робертом Кеннеди. Соответственно информации, которая у меня есть, на днях Кеннеди вместе с Такером Карлсоном приезжает в Румынию на презентацию книги, планируется его встреча с Джорджеску", - сказал Соин.По словам политолога, у Джорджеску есть шанс победить во втором туре президентских выборов, несмотря на то, что по данным соцопросов он сейчас занимает второе место, после Елены Ласконы.Эксперт добавил, что Джорджеску действительно является очень опытным общественным деятелем и политиком."Он несколько раз предлагался на должность премьера Румынии, был ответственным за ряд программ в Римском клубе. Он считается известным проводником экологической темы, темы здорового образа жизни, благодаря которым он напрямую обращен к румынскому народу. Потом, по образованию Джорджеску аграрий", - напомнил эксперт.По политическим взглядам кандидат в президенты Румынии близок к ультраправым, продолжил Соин."Например, Джорджеску считает, что Ион Антонеску (румынский диктатор времен Второй мировой войны – Ред.) был оболган. Также он проводит большую работу по популяризации румынской армии времен Второй мировой войны и высказывался положительно по поводу лидеров румынской радикальной фашистской группы "Железная гвардия" Корнелия Зели Кодряну и Хория Симы", - рассказал эксперт.При этом Соин уточнил, что румынские сувренисты так или иначе связаны с наследием "Железной гвардии"."Это их истоки, это их политические предшественники. Но такой уж там традиционализм, у них нет другого", - сказал он.Но также утверждать, как это делают некоторые российские СМИ, что в Румынии во второй тур вышел пророссийский политик, неправильно, подчеркнул Соин.По мнению Дмитрия Соина, на фоне неолиберальной русофобской политики Берлина, Лондона и Парижа, Джорджеску можно рассматривать как выгодного кандидата. Если он победит на президентских выборах, он затруднит использование Румынии в качестве плацдарма НАТО в направлении России, полагает эксперт.Об итогах первого тура президентских выборов в Румынии в материале Владимира Скачко Как гниют майданные помаранчи. Украина уходит из румынской повестки дня

https://ukraina.ru/20241102/1058566229.html

румыния

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, выборы, румыния, президент, россия, нато, оон, дональд трамп