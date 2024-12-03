https://ukraina.ru/20241203/1059384688.html

Сумма исторических знаний. Завершено издание Российской исторической энциклопедии

Сумма исторических знаний. Завершено издание Российской исторической энциклопедии - 03.12.2024 Украина.ру

Сумма исторических знаний. Завершено издание Российской исторической энциклопедии

18 томов, 33 тысячи статей, охватывающих всю мировую историю, семилетняя работа почти тысячного авторского коллектива – это всё "Российская историческая энциклопедия" под редакцией академика Александра Чубарьяна. Презентация проекта прошла 1 декабря в пресс-центре МИА "Россия сегодня"

2024-12-03T16:15

2024-12-03T16:15

2024-12-03T16:15

история

история

россия

историк

наука

миа "россия сегодня"

владимир мединский

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Не хочется говорить штампами, но, чтобы было понятно, – "Советская историческая энциклопедия" в 12-ти томах издавалась в 1961-76 годах (на сроки обращать внимания не будем – тогда не было компьютеров, сейчас нет Главлита). На Западе, по утверждениям участников презентации, подобных специализированных и, при этом, всеобъемлющих энциклопедий нет.Скажем прямо, содержание того издания (им приходилось во время учёбы в университете пользоваться и автору статьи) существенно устарело и в фактическом, и в методологическом отношении.С фактической точки зрения с 1976 года было сделано множество научных открытий, существенно изменивших наше представление о прошлом. В особенности это касается самых ранних этапов существования человечества. На презентации специально указывалось, что последние открытия археологов и палеонтологов заметно расширили наши знания о зарождении и расселении современных людей.С методологической точки зрения тоже очевидно – на момент написания той энциклопедии единственной возможной методологией научного исследования был исторический материализм. Причём в нём именно в это период происходили радикальные изменения – 7 ноября 1967 года в докладе по случаю 50-летней годовщины Октябрьской революции Леонид Брежнев объявил о построении в СССР "развитого социалистического общества"...Сейчас таких жёстких рамок нет. Лишь бы методология была научной. Академик Чубарьян специально отметил, что энциклопедией имеет смысл пользоваться хотя бы для расширения методологического кругозора: "там появились статьи, которых не было раньше вообще, например, “Новая социальная история”, “Новая интеллектуальная история”, различные понятия, которые приобрели жизнь в последние годы – это всё там есть".Естественно, энциклопедия обеспечена научно-справочных аппаратом – как историографическим, так и источниковедческим. Для примера – как выглядит завершение статьи, посвящённой известному историку и политическому деятелю ("первому президенту Украины") Михаилу Грушевскому:"Соч.: Історія украïнськоï літератури. Кiïв, 1993-1995; Iстория Украïни-Руси. Кiïв, 1991-1996; Iллюстрирована iсторiя Украïни. Кiïв, 1991; Хто такi украïнцi i чого вони хочуть. Кiïв, 1991. Лит.: Винниченко В. Вiдродження нацiï. Кiïв – Вiдень, 1920; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008; История Украины. М., 2015; Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. М., 1996; Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2005; Солдатенко В.Ф. Гражданская война в Украине (1917—1920 гг.). М., 2012; Украïнська Центральна рада. Документи i матерiали у двох томах. Кiïв, 1996"*.Естественно, авторы энциклопедии не могли обойти острые историко-политические споры последних десятилетий. Даже при том, что речь идёт о научно-справочном издании, в котором излагаются факты, а не их интерпретации (в уже упомянутой статье о Грушевском на оценочное суждение, кажется, содержит только одна фраза – "сформировал школу историков, по взглядам близкую к народничеству").По словам академика Чубарьяна, с особым вниманием пришлось отнестись к статье о Гражданской войне 1917-22 годов, причём авторы исходили из двух идей:- все стороны войны действовали исходя из "своей правды";- убивать друг друга из-за той самой "правды" всё же не стоило.Так же много дискуссий вызвала статья об Украине. Приведём обширную цитату из этой статьи, касающуюся последних событий:"В начале 2020-х У. оставалась единственной страной постсоветского пространства, так и не вышедшей на уровень ВВП, эквивалентный 1990. Ежегодно рос внешний долг У. и с ним финансовая зависимость от западных партнеров и контролируемых ими международных финансовых организаций. У. переживала массовую эмиграцию. Проблема милитаризации У. стала частью системного кризиса в отношениях России и Запада. В начале 2022 У. усилила обстрелы территории ДНР и ЛНР, наращивалась украинская военная группировка на Донбассе.21 февраля 2022 на основании обращения лидеров ДНР и ЛНР Россия признала независимость республик, были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи. 24 февраля 2022 Президент России В. В. Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), целями которой стали демилитаризация и денацификация У., защита населения Донбасса. Попытки России добиться урегулирования путем переговоров с У. в конце февраля — марте 2022 закончились безрезультатно.США и Великобритании удалось сформировать проукраинскую западную коалицию, в которую вошли большинство стран НАТО и ЕС, а также американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Против России были введены масштабные санкции, У. получала регулярную военную и финансовую помощь. Большая часть государств Азии, Африки и Латинской Америки заняли позицию нейтралитета (в том числе, дружественного по отношению к России)".Чего в энциклопедии нет, так это описания псевдоисторических концепций, к сожалению, широко распространённых в современном медиа-пространстве. Например, нет там таких "классиков" как академик Фоменко и Виктор Суворов. Впрочем, есть статья "Современные фальсификации истории Великой Отечественной войны".В заключение отметим ещё два важных момента.- РИЭ – проект не государственный. Идея родилась в академическом Институте всеобщей истории (научным руководителем которого является академик Чубарьян), с финансовой точки зрения издание энциклопедии обеспечивало Российское военно-историческое общество во главе с Владимиром Мединским, а на заключительном этапе – Российское историческое общество, сопредседателями которого являются Чубарьян и ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов.- Издана она в двух вариантах – в виде книг (в обычном и "премиальном" оформлении) и электронном. Статьи энциклопедии доступны на портале РВИО "История.рф".В заключение хотелось бы поблагодарить всех людей, которые создали этот многотомный труд. Сейчас он особенно нужен.* Досадно, что допущена грубейшая ошибка в названии столицы Украины – правильно "Київ", а не "Кіїв". Насколько автор помнит библиографические правила, Москва, Ленинград и Киев писались одной первой буквой. Впрочем, это было ещё в СССР.

https://ukraina.ru/20231109/1050781378.html

https://ukraina.ru/20200206/1026588578.html

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