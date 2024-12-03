Сумма исторических знаний. Завершено издание Российской исторической энциклопедии
18 томов, 33 тысячи статей, охватывающих всю мировую историю, семилетняя работа почти тысячного авторского коллектива – это всё "Российская историческая энциклопедия" под редакцией академика Александра Чубарьяна. Презентация проекта прошла 1 декабря в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Не хочется говорить штампами, но, чтобы было понятно, – "Советская историческая энциклопедия" в 12-ти томах издавалась в 1961-76 годах (на сроки обращать внимания не будем – тогда не было компьютеров, сейчас нет Главлита). На Западе, по утверждениям участников презентации, подобных специализированных и, при этом, всеобъемлющих энциклопедий нет.
Скажем прямо, содержание того издания (им приходилось во время учёбы в университете пользоваться и автору статьи) существенно устарело и в фактическом, и в методологическом отношении.
С фактической точки зрения с 1976 года было сделано множество научных открытий, существенно изменивших наше представление о прошлом. В особенности это касается самых ранних этапов существования человечества. На презентации специально указывалось, что последние открытия археологов и палеонтологов заметно расширили наши знания о зарождении и расселении современных людей.
С методологической точки зрения тоже очевидно – на момент написания той энциклопедии единственной возможной методологией научного исследования был исторический материализм. Причём в нём именно в это период происходили радикальные изменения – 7 ноября 1967 года в докладе по случаю 50-летней годовщины Октябрьской революции Леонид Брежнев объявил о построении в СССР "развитого социалистического общества"...
Сейчас таких жёстких рамок нет. Лишь бы методология была научной. Академик Чубарьян специально отметил, что энциклопедией имеет смысл пользоваться хотя бы для расширения методологического кругозора: "там появились статьи, которых не было раньше вообще, например, “Новая социальная история”, “Новая интеллектуальная история”, различные понятия, которые приобрели жизнь в последние годы – это всё там есть".
9 ноября 2023, 08:00ИсторияНестор-летописец — первый русский историк9 ноября по новому стилю Православная церковь отмечает день памяти Святого преподобного Нестора-летописца*. Нестор – одна из самых ярких личностей Древней Руси, но о нём самом мы почти ничего не знаем. Зато со школы знаем его труд – "Повесть временных лет" (ПВЛ)
Естественно, энциклопедия обеспечена научно-справочных аппаратом – как историографическим, так и источниковедческим. Для примера – как выглядит завершение статьи, посвящённой известному историку и политическому деятелю ("первому президенту Украины") Михаилу Грушевскому:
"Соч.: Історія украïнськоï літератури. Кiïв, 1993-1995; Iстория Украïни-Руси. Кiïв, 1991-1996; Iллюстрирована iсторiя Украïни. Кiïв, 1991; Хто такi украïнцi i чого вони хочуть. Кiïв, 1991. Лит.: Винниченко В. Вiдродження нацiï. Кiïв – Вiдень, 1920; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008; История Украины. М., 2015; Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. М., 1996; Савченко В.А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2005; Солдатенко В.Ф. Гражданская война в Украине (1917—1920 гг.). М., 2012; Украïнська Центральна рада. Документи i матерiали у двох томах. Кiïв, 1996"*.
Естественно, авторы энциклопедии не могли обойти острые историко-политические споры последних десятилетий. Даже при том, что речь идёт о научно-справочном издании, в котором излагаются факты, а не их интерпретации (в уже упомянутой статье о Грушевском на оценочное суждение, кажется, содержит только одна фраза – "сформировал школу историков, по взглядам близкую к народничеству").
По словам академика Чубарьяна, с особым вниманием пришлось отнестись к статье о Гражданской войне 1917-22 годов, причём авторы исходили из двух идей:
- все стороны войны действовали исходя из "своей правды";
6 февраля 2020, 01:00ИсторияДмитрий Бантыш-Каменский: первый историк МалороссииТайный советник Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский скончался в Петербурге 6 февраля 1850 года. Его заслуженно считают первым историографом Малороссии – "История Малой России от водворения Славян в сей стране до уничтожения Гетманства" была издана на несколько лет раньше анонимной "Истории руссов"
- убивать друг друга из-за той самой "правды" всё же не стоило.
Так же много дискуссий вызвала статья об Украине. Приведём обширную цитату из этой статьи, касающуюся последних событий:
"В начале 2020-х У. оставалась единственной страной постсоветского пространства, так и не вышедшей на уровень ВВП, эквивалентный 1990. Ежегодно рос внешний долг У. и с ним финансовая зависимость от западных партнеров и контролируемых ими международных финансовых организаций. У. переживала массовую эмиграцию. Проблема милитаризации У. стала частью системного кризиса в отношениях России и Запада. В начале 2022 У. усилила обстрелы территории ДНР и ЛНР, наращивалась украинская военная группировка на Донбассе.
21 февраля 2022 на основании обращения лидеров ДНР и ЛНР Россия признала независимость республик, были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи. 24 февраля 2022 Президент России В. В. Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), целями которой стали демилитаризация и денацификация У., защита населения Донбасса. Попытки России добиться урегулирования путем переговоров с У. в конце февраля — марте 2022 закончились безрезультатно.
США и Великобритании удалось сформировать проукраинскую западную коалицию, в которую вошли большинство стран НАТО и ЕС, а также американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Против России были введены масштабные санкции, У. получала регулярную военную и финансовую помощь. Большая часть государств Азии, Африки и Латинской Америки заняли позицию нейтралитета (в том числе, дружественного по отношению к России)".
13 марта, 16:00ИсторияИсторический миф: "новая хронология" академика ФоменкоСтранна судьба человека. Блестящий математик и удивительный художник, академик (самый настоящий – не "Нью-Йоркской академии") Анатолий Тимофеевич Фоменко, родившийся 13 марта 1945 года в Сталино (Донецке), известен, в первую очередь, как автор одной из самых абсурдных фолк-исторических концепций. Почему столь мощный аналитический ум дал сбой?
Чего в энциклопедии нет, так это описания псевдоисторических концепций, к сожалению, широко распространённых в современном медиа-пространстве. Например, нет там таких "классиков" как академик Фоменко и Виктор Суворов. Впрочем, есть статья "Современные фальсификации истории Великой Отечественной войны".
В заключение отметим ещё два важных момента.
- РИЭ – проект не государственный. Идея родилась в академическом Институте всеобщей истории (научным руководителем которого является академик Чубарьян), с финансовой точки зрения издание энциклопедии обеспечивало Российское военно-историческое общество во главе с Владимиром Мединским, а на заключительном этапе – Российское историческое общество, сопредседателями которого являются Чубарьян и ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов.
- Издана она в двух вариантах – в виде книг (в обычном и "премиальном" оформлении) и электронном. Статьи энциклопедии доступны на портале РВИО "История.рф".
В заключение хотелось бы поблагодарить всех людей, которые создали этот многотомный труд. Сейчас он особенно нужен.
* Досадно, что допущена грубейшая ошибка в названии столицы Украины – правильно "Київ", а не "Кіїв". Насколько автор помнит библиографические правила, Москва, Ленинград и Киев писались одной первой буквой. Впрочем, это было ещё в СССР.