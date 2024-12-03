Елена Бобкова: Волонтеры спасли жителей Мариуполя и Волновахи от голода - 03.12.2024 Украина.ру
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Елена Бобкова: Волонтеры спасли жителей Мариуполя и Волновахи от голода
Елена Бобкова: Волонтеры спасли жителей Мариуполя и Волновахи от голода - 03.12.2024 Украина.ру
Елена Бобкова: Волонтеры спасли жителей Мариуполя и Волновахи от голода
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала интернет-изданию Украина.ру о том, как она и ее коллеги помогают людям Донбасса выжить на войне.
2024-12-03T18:57
2024-12-03T18:57
мариуполь
волноваха
донбасс
александр чаленко
азовсталь
вооруженные силы украины
интервью
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- Елена, ты известный донецкий волонтер. Постоянно мотаешься по фронтам в Новороссии, возишь гуманитарку нашим бойцам. Скажи, легко ли быть волонтером? Какие трудности возникают у людей вашего рода деятельности?- Занимаюсь волонтерством уже давно, как только появилась в этом нужда, еще с 2014 года. Но самая интересная волонтерская работа лично для меня началась с 2022 года, с самого начала СВО.Заниматься ею стало действительно крайне важно. Мы занимались не только нашими ребятами, которые ушли на фронт, но и мирными жителями, проживавших на освобожденных территориях – это и Мариуполь, и Волноваха, и многочисленные городки и поселки не только в Донбассе, но и в Запорожской области. Их всех надо было кормить. Наши военные делились с ними всем, чем могли – от еды и одежды до самых нужных в быту вещей.Иногда было очень страшно: несколько раз мы попадали под очень сильные обстрелы. В Мариуполь мы заезжали еще тогда, когда он не был еще полностью освобожден. Гуманитарную помощь централизовано выдавали там на супермаркете "Метро" на правом берегу в конце города. Ты это помнишь – был тогда со мной.А вот мы, волонтеры, проникали в самые непроходимые, если так можно выразиться, места, куда практически невозможно было проникнуть, чтобы помочь бедным людям, еще находящимся в стрессе и шоке от только-только закончившихся городских боёв. Мосты взорваны, по дорогам проехать нельзя – все завалено битым кирпичом, поваленными деревьями, стеклом, все разгромлено и выгорело. Нет ни света, ни связи. Всё гремит, стреляет – "Азовсталь" еще не была взята. В общем, кошмар. И нам приходилось работать в этих тяжелейших условиях.Ты же помнишь, как мы лазили по подвалам – раздавали людям хлеб, воду, одежду, медицинские препараты широкого спектра действия. Именно волонтеры тогда спасли людей от голода в Мариуполе и Волновахе. Они добровольно, по зову сердца шли туда, куда другие попасть не могли или не хотели.- В 22-ой год, когда началась твоя волонтерская деятельность на постоянной основе, и 24-ый, чем в плане помощи российской армии отличаются друг от друга? Теперь у армии все есть в достаточном количестве или воз и ныне там?- Нет, разница есть. Существенная. Сейчас ребята оснащены очень хорошо. Во-первых, они одеты и обуты. Большего скажу: теперь у бойцов есть отличные беспилотники. В бою используется высокое технологическое оборудование. Есть экипировка, которая защищает от обнаружения украинскими тепловизорами и украинскими FPV-дронами.Если раньше мы отставали от Украины, так как ее армию снабжал весь мир, то теперь мы превосходим ее на полторы-две головы. Министерство обороны стало намного лучше снабжать войска, находящиеся на фронте. Причем во многом более новыми изделиями, чем у ВСУ. И вообще наших ребят теперь хорошо кормят, и они лучше одеты и обуты, чем раньше.- А в чем тогда сейчас нуждается фронт?- В основном это расходники – легковые автомобили, мотоциклы и системы РЭБ. Для этого устраиваем сборы. Вы же понимаете, FPV-дрон влетел в машину – машине конец, и РЭБ тоже. Нужна новая.Плюс к этому зимой нужны генераторы, газовые баллоны, пилы, топоры, теплые стельки … Такие вещи, как правило, быстро привозят волонтеры. Государство этим всем тоже снабжает, но пока это все дойдет… вот тут и нужны волонтеры.- Волонтеров иногда обвиняют в том, что они присваивают себе деньги, полученные во время сборов, либо привозят некачественную продукцию, например, беспилотники. Есть такое? И вообще, как отличить честного волонтера от нечестного?- Наверное, я счастливый человек. Те волонтеры, с которыми я работаю, порядочнейшие люди. Например, группа "Делаем вместе" из Новошахтинска (Ростовская область). Мы, донецкие волонтеры, сотрудничаем с ней уже два года.Помню, как мы вместе с ними неоднократно ехали в сильный дождь к бойцам на запорожский фронт, а по обе стороны дороги бьют всушники – в общем, сюжет "Дорога в огне". С двух сторон горит, а мы едем. Не знаю, чем мы тогда думали… Но нам надо было доехать. Привозим бойцам гуманитарку. Ребята счастливые.Во-первых, тут самое главное для них - моральная поддержка, когда они знают, что к ним приехали, передали посылку от мамы, от жены, письмо от ребенка, а в нем – детская ручка нарисована. Волонтерская деятельность не в том, чтобы собрать деньги и дать бойцам что-то материальное. Для них очень важно внимание. Благодаря этому они знают, что в тылу о них думают. Ты прекрасно сам это знаешь, когда ездишь по фронту. Ты сам видишь прекрасно, как они журналистов и волонтеров встречают.Они как дети тебе радуются, потому что знают, что это приехали с Большой земли, о них помнят. Самое главное, что они знают, за что они сражаются. Потому что там их ждут люди. Ждут родственники. Это придает им больше сил.- Знаю, да и сам видел, как волонтеры вывозили мирных граждан с освобожденных территорий в безопасные места. У них нет жилья, так как оно разрушено. Если они остались на своих прежних местах, то в их домах нет электричества, воды, а зимой – тепла. В чем нуждаются такие люди? Чем им можно помочь?- Расскажу один характерный случай. Их много было, но этот мне очень сильно запомнился. Мы приехали в ПВР (пункт временного размещения). Это поселок Новый свет в Старобешевском районе (ДНР). Привезли туда одежду, продукты, привезли туда всякие тапки-шлепки. Было лето.Беженцы говорят нам: у нас нет телефонов, не можем связаться с родственниками. В ответ обещаю: у меня есть старые мобильники, которыми не пользуюсь, но они еще нормально работают. Привезли – отдали.Я снимала сюжет для федерального канала "Россия". В нем рассказывалось о беженке из Бахмута/Артемовска. В нем она сообщила, что у нее сестра в Брянске. Та увидела этот сюжет по телевизору. Благодаря тому, что у беженки был мой старенький телефон, сестра смогла с ней связаться. И другие беженцы смогли найти родных, позвонив им по подержанным телефонам, которые привезли мои друзья-волонтеры.Привозите особенно беженцам-женщинам разного рода расходники: мыло, крем для рук, разные мелочи, которые женщинам необходимы в быту и в повседневной жизни: салфетки, полотенца, предметы личной гигиены. Нужно чтобы они могли помыться и переодеться. Знаете, трудно жить в ПВР в одной комнате на 24 человека. Так что людей надо поддержать. Люди остались без ничего. Это очень страшно.Многие из тех, кому я как волонтер помогла, до сих пор мне пишут и звонят: спасибо за то, что вы мне тогда помогли.Я не слышала в свой адрес ни одного кривого слова. Я тебе одну такую вещь скажу, которая сильно значит для меня. Я буду, наверное, до конца своих дней помогать пострадавшим людям, кто бы что ни говорил. Потому что невозможно быть счастливым, когда тебя окружают несчастные люди.- Можно еще несколько характерных историй из твоей волонтерской практики.- В моей копилке историй их много. У меня есть одна женщина, беженка из Бахмута/Артемовска, которую приютили. Когда я ее встретила, она была очень несчастной. Работала на заводе шампанских вин. Говорит мне: я работала, у меня был дом, все было. Теперь нет ничего: ни дома, ни работы…Я ей отвечаю: Лидочка, верьте – у вас все будет хорошо. Вам сейчас помогают и дальше будут помогать. Вы со всем справитесь.Мы сейчас оказались дома. В 2014 году, когда мы принимали решение уйти от Украины, мы понимали, что нас всех ждет, но мы верили, что в итоге все будет хорошо. Ты же видишь, что Донбасс обустраивается, строятся новые дома, ремонтируются дороги, у нас появились хорошие зарплаты, социальная сфера работает. Мы теперь живем в большом государстве, которое о нас заботится. И главное, что нас окружают добрые люди, которых больше, чем плохих.И вот Лидочка каждое утро шлет мне в личку что-то доброе. Я просыпаюсь, мне на мобильный пришла какая-то картинка – цветочек или кошечка. Уже прошло больше года, как мы познакомились, а она мне пишет каждый день. Ну разве только ради этого не стоит помогать людям?Есть знакомая семья из Мариуполя: мама, у которой муж погиб – дети с мамой закапывали тело отца… Когда приезжают мои друзья из Большой России в Мариуполь, говорят: мы хотим кого-то просто угостить. Я веду их в эту семью. Отправляемся все вместе в ресторан – едим пиццу.Недавно приезжал волонтер из Санкт-Петербурга. Руководитель компании. Поддерживает своих работников, которые были мобилизованы.Так вот он в каждую плитку шоколада клал тысячу рублей. Мы в Донецке, на обстреливаемой Петровке, просто раздавали их людям. Представь себе, женщина берет шоколадку… Говорю: откройте. Она: а мы боимся. Я ей: не бойтесь. Хорошо, что они меня узнавали - не боялись. Открывали, а там тысяча рублей.Они: это что, нам? Вам, конечно. А за что? Просто так, как в мультике. Вот просто так, понимаешь. Волонтер просто хотел помочь людям. Если бы ты видел искренние и счастливые глаза тех людей, то ты бы понял, что происходящее воспринимается ими как Чудо. Вот именно это самое главное в нашей деятельности.Смотрите видеоинтервью Александра Чаленко Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
https://ukraina.ru/20240626/1055853114.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мариуполь, волноваха, донбасс, александр чаленко, азовсталь, вооруженные силы украины, интервью
Мариуполь, Волноваха, Донбасс, Александр Чаленко, Азовсталь, Вооруженные силы Украины, Интервью

Елена Бобкова: Волонтеры спасли жителей Мариуполя и Волновахи от голода

18:57 03.12.2024
 
© архив Елены БобковойЕлена Бобкова
Елена Бобкова
© архив Елены Бобковой
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала интернет-изданию Украина.ру о том, как она и ее коллеги помогают людям Донбасса выжить на войне.
- Елена, ты известный донецкий волонтер. Постоянно мотаешься по фронтам в Новороссии, возишь гуманитарку нашим бойцам. Скажи, легко ли быть волонтером? Какие трудности возникают у людей вашего рода деятельности?
- Занимаюсь волонтерством уже давно, как только появилась в этом нужда, еще с 2014 года. Но самая интересная волонтерская работа лично для меня началась с 2022 года, с самого начала СВО.
Заниматься ею стало действительно крайне важно. Мы занимались не только нашими ребятами, которые ушли на фронт, но и мирными жителями, проживавших на освобожденных территориях – это и Мариуполь, и Волноваха, и многочисленные городки и поселки не только в Донбассе, но и в Запорожской области. Их всех надо было кормить. Наши военные делились с ними всем, чем могли – от еды и одежды до самых нужных в быту вещей.
Иногда было очень страшно: несколько раз мы попадали под очень сильные обстрелы. В Мариуполь мы заезжали еще тогда, когда он не был еще полностью освобожден. Гуманитарную помощь централизовано выдавали там на супермаркете "Метро" на правом берегу в конце города. Ты это помнишь – был тогда со мной.
Елена Бобкова
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А вот мы, волонтеры, проникали в самые непроходимые, если так можно выразиться, места, куда практически невозможно было проникнуть, чтобы помочь бедным людям, еще находящимся в стрессе и шоке от только-только закончившихся городских боёв. Мосты взорваны, по дорогам проехать нельзя – все завалено битым кирпичом, поваленными деревьями, стеклом, все разгромлено и выгорело. Нет ни света, ни связи. Всё гремит, стреляет – "Азовсталь" еще не была взята. В общем, кошмар. И нам приходилось работать в этих тяжелейших условиях.
Ты же помнишь, как мы лазили по подвалам – раздавали людям хлеб, воду, одежду, медицинские препараты широкого спектра действия. Именно волонтеры тогда спасли людей от голода в Мариуполе и Волновахе. Они добровольно, по зову сердца шли туда, куда другие попасть не могли или не хотели.
- В 22-ой год, когда началась твоя волонтерская деятельность на постоянной основе, и 24-ый, чем в плане помощи российской армии отличаются друг от друга? Теперь у армии все есть в достаточном количестве или воз и ныне там?
- Нет, разница есть. Существенная. Сейчас ребята оснащены очень хорошо. Во-первых, они одеты и обуты. Большего скажу: теперь у бойцов есть отличные беспилотники. В бою используется высокое технологическое оборудование. Есть экипировка, которая защищает от обнаружения украинскими тепловизорами и украинскими FPV-дронами.
Если раньше мы отставали от Украины, так как ее армию снабжал весь мир, то теперь мы превосходим ее на полторы-две головы. Министерство обороны стало намного лучше снабжать войска, находящиеся на фронте. Причем во многом более новыми изделиями, чем у ВСУ. И вообще наших ребят теперь хорошо кормят, и они лучше одеты и обуты, чем раньше.
- А в чем тогда сейчас нуждается фронт?
- В основном это расходники – легковые автомобили, мотоциклы и системы РЭБ. Для этого устраиваем сборы. Вы же понимаете, FPV-дрон влетел в машину – машине конец, и РЭБ тоже. Нужна новая.
Плюс к этому зимой нужны генераторы, газовые баллоны, пилы, топоры, теплые стельки … Такие вещи, как правило, быстро привозят волонтеры. Государство этим всем тоже снабжает, но пока это все дойдет… вот тут и нужны волонтеры.
- Волонтеров иногда обвиняют в том, что они присваивают себе деньги, полученные во время сборов, либо привозят некачественную продукцию, например, беспилотники. Есть такое? И вообще, как отличить честного волонтера от нечестного?
- Наверное, я счастливый человек. Те волонтеры, с которыми я работаю, порядочнейшие люди. Например, группа "Делаем вместе" из Новошахтинска (Ростовская область). Мы, донецкие волонтеры, сотрудничаем с ней уже два года.
Помню, как мы вместе с ними неоднократно ехали в сильный дождь к бойцам на запорожский фронт, а по обе стороны дороги бьют всушники – в общем, сюжет "Дорога в огне". С двух сторон горит, а мы едем. Не знаю, чем мы тогда думали… Но нам надо было доехать. Привозим бойцам гуманитарку. Ребята счастливые.
Во-первых, тут самое главное для них - моральная поддержка, когда они знают, что к ним приехали, передали посылку от мамы, от жены, письмо от ребенка, а в нем – детская ручка нарисована. Волонтерская деятельность не в том, чтобы собрать деньги и дать бойцам что-то материальное. Для них очень важно внимание. Благодаря этому они знают, что в тылу о них думают. Ты прекрасно сам это знаешь, когда ездишь по фронту. Ты сам видишь прекрасно, как они журналистов и волонтеров встречают.
Они как дети тебе радуются, потому что знают, что это приехали с Большой земли, о них помнят. Самое главное, что они знают, за что они сражаются. Потому что там их ждут люди. Ждут родственники. Это придает им больше сил.
Александр Матюшин интервью
14 апреля 2022, 13:52
Александр «Варяг» Матюшин: В Донбассе нас ждут тяжелейшие бои, сравнимые с боями Великой ОтечественнойСейчас на Донбассе находится, по разным подсчётам, от 60 до 100 тысяч украинских военнослужащих и добровольцев. Даже после потери Мариуполя, Авдеевки, Марьинки и Красногоровки они будут продолжать оказывать упорное сопротивление, не сомневается руководитель организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин
- Знаю, да и сам видел, как волонтеры вывозили мирных граждан с освобожденных территорий в безопасные места. У них нет жилья, так как оно разрушено. Если они остались на своих прежних местах, то в их домах нет электричества, воды, а зимой – тепла. В чем нуждаются такие люди? Чем им можно помочь?
- Расскажу один характерный случай. Их много было, но этот мне очень сильно запомнился. Мы приехали в ПВР (пункт временного размещения). Это поселок Новый свет в Старобешевском районе (ДНР). Привезли туда одежду, продукты, привезли туда всякие тапки-шлепки. Было лето.
Беженцы говорят нам: у нас нет телефонов, не можем связаться с родственниками. В ответ обещаю: у меня есть старые мобильники, которыми не пользуюсь, но они еще нормально работают. Привезли – отдали.
Я снимала сюжет для федерального канала "Россия". В нем рассказывалось о беженке из Бахмута/Артемовска. В нем она сообщила, что у нее сестра в Брянске. Та увидела этот сюжет по телевизору. Благодаря тому, что у беженки был мой старенький телефон, сестра смогла с ней связаться. И другие беженцы смогли найти родных, позвонив им по подержанным телефонам, которые привезли мои друзья-волонтеры.
Привозите особенно беженцам-женщинам разного рода расходники: мыло, крем для рук, разные мелочи, которые женщинам необходимы в быту и в повседневной жизни: салфетки, полотенца, предметы личной гигиены. Нужно чтобы они могли помыться и переодеться. Знаете, трудно жить в ПВР в одной комнате на 24 человека. Так что людей надо поддержать. Люди остались без ничего. Это очень страшно.
Многие из тех, кому я как волонтер помогла, до сих пор мне пишут и звонят: спасибо за то, что вы мне тогда помогли.
Я не слышала в свой адрес ни одного кривого слова. Я тебе одну такую вещь скажу, которая сильно значит для меня. Я буду, наверное, до конца своих дней помогать пострадавшим людям, кто бы что ни говорил. Потому что невозможно быть счастливым, когда тебя окружают несчастные люди.
- Можно еще несколько характерных историй из твоей волонтерской практики.
- В моей копилке историй их много. У меня есть одна женщина, беженка из Бахмута/Артемовска, которую приютили. Когда я ее встретила, она была очень несчастной. Работала на заводе шампанских вин. Говорит мне: я работала, у меня был дом, все было. Теперь нет ничего: ни дома, ни работы…
Я ей отвечаю: Лидочка, верьте – у вас все будет хорошо. Вам сейчас помогают и дальше будут помогать. Вы со всем справитесь.
Мы сейчас оказались дома. В 2014 году, когда мы принимали решение уйти от Украины, мы понимали, что нас всех ждет, но мы верили, что в итоге все будет хорошо. Ты же видишь, что Донбасс обустраивается, строятся новые дома, ремонтируются дороги, у нас появились хорошие зарплаты, социальная сфера работает. Мы теперь живем в большом государстве, которое о нас заботится. И главное, что нас окружают добрые люди, которых больше, чем плохих.
И вот Лидочка каждое утро шлет мне в личку что-то доброе. Я просыпаюсь, мне на мобильный пришла какая-то картинка – цветочек или кошечка. Уже прошло больше года, как мы познакомились, а она мне пишет каждый день. Ну разве только ради этого не стоит помогать людям?
Александр Матюшин интервью
15 марта, 15:19
К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики
Есть знакомая семья из Мариуполя: мама, у которой муж погиб – дети с мамой закапывали тело отца… Когда приезжают мои друзья из Большой России в Мариуполь, говорят: мы хотим кого-то просто угостить. Я веду их в эту семью. Отправляемся все вместе в ресторан – едим пиццу.
Недавно приезжал волонтер из Санкт-Петербурга. Руководитель компании. Поддерживает своих работников, которые были мобилизованы.
Так вот он в каждую плитку шоколада клал тысячу рублей. Мы в Донецке, на обстреливаемой Петровке, просто раздавали их людям. Представь себе, женщина берет шоколадку… Говорю: откройте. Она: а мы боимся. Я ей: не бойтесь. Хорошо, что они меня узнавали - не боялись. Открывали, а там тысяча рублей.
Они: это что, нам? Вам, конечно. А за что? Просто так, как в мультике. Вот просто так, понимаешь. Волонтер просто хотел помочь людям. Если бы ты видел искренние и счастливые глаза тех людей, то ты бы понял, что происходящее воспринимается ими как Чудо. Вот именно это самое главное в нашей деятельности.
Смотрите видеоинтервью Александра Чаленко Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
 
МариупольВолновахаДонбассАлександр ЧаленкоАзовстальВооруженные силы УкраиныИнтервью
 
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Заголовок открываемого материала
18:57Елена Бобкова: Волонтеры спасли жителей Мариуполя и Волновахи от голода
18:41Война грязного компромата началась. Команда Трампа может понести ещё одну серьёзную потерю
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18:08Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром
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16:46Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США
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15:45Путин: "всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине"
15:24Украинские предприятия заявили бронирование 26,7 тыс. работников
14:55Песков высказался о новых пакетах помощи США Украине
14:14Европа спорит о вводе сил для прекращения огня на Украине — СМИ
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