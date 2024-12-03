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Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТО
Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТО - 03.12.2024 Украина.ру
Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТО
Подписавшие 30 лет назад Будапештский меморандум государства должны "исправить свою стратегическую ошибку". Об этом сказано в опубликованном 3 декабря заявлении МИД Украины
2024-12-03T17:52
2024-12-03T17:52
2024-12-03T17:53
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В заявлении министерства обращено внимание на один из подписанных в Будапеште меморандумов, в котором шла речь о намерениях стран Запада содействовать безопасности бывшей Украинской ССР при выводе с её территории ядерного оружия. Унаследованное от СССР, оно передавалось Российской Федерации. Аналогичные шаги предприняли другие постсоветские республики – Белоруссия и Казахстан.Будапештский меморандум не смог предотвратить специальную военную операцию Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, посетовали дипломаты постсоветской республики. Они также отметили, что невыполнение этого меморандума вызвало катастрофический рост угроз безопасности Украины, других стран и регионов, в частности - Европы, евроатлантического пространства, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и мира во всём мире и безопасности в целом."Сегодня Будапештский меморандум является памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Он должен служить напоминанием нынешним лидерам стран евроатлантического сообщества о том, что развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал. Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва. Эта ошибка должна быть исправлена", - сказано в заявлении МИД Украины.По мнению авторов заявления, нынешние власти Украины должны получить четкие и юридически обязывающие гарантии безопасности. Они также указали, кто должен исправить свою стратегическую ошибку.Подчеркнули и безальтернативность членства постсоветской республики в этом военно-политическом блоке."Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявили украинские чиновники.По их мнению, именно так удастся остановить СВО и пресечь попытки Москвы "помешать евроатлантической интеграции Украины".Пресс-служба Кремля отреагировала на публикацию заявления МИД Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря в беседе с журналистами отметил, что членство Украины в НАТО абсолютно контрастирует с пониманием Москвой неделимости безопасности.Подробности в публикации Кремль высказался о перспективах членства Украины в НАТОТаже в новостях: Членство в НАТО обсуждать не будут. Рютте озвучил неприятную для Украины правду
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Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТО
17:52 03.12.2024 (обновлено: 17:53 03.12.2024)
Подписавшие 30 лет назад Будапештский меморандум государства должны "исправить свою стратегическую ошибку". Об этом сказано в опубликованном 3 декабря заявлении МИД Украины
В заявлении министерства обращено внимание на один из подписанных в Будапеште меморандумов, в котором шла речь о намерениях стран Запада содействовать безопасности бывшей Украинской ССР при выводе с её территории ядерного оружия.
Унаследованное от СССР, оно передавалось Российской Федерации. Аналогичные шаги предприняли другие постсоветские республики – Белоруссия и Казахстан.
Будапештский меморандум не смог предотвратить специальную военную операцию Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, посетовали дипломаты постсоветской республики.
Они также отметили, что невыполнение этого меморандума вызвало катастрофический рост угроз безопасности Украины, других стран и регионов, в частности - Европы
, евроатлантического пространства, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока
и мира во всём мире и безопасности в целом.
"Сегодня Будапештский меморандум является памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности. Он должен служить напоминанием нынешним лидерам стран евроатлантического сообщества о том, что развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал.
Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва
. Эта ошибка должна быть исправлена", - сказано в заявлении МИД Украины.
По мнению авторов заявления, нынешние власти Украины должны получить четкие и юридически обязывающие гарантии безопасности. Они также указали, кто должен исправить свою стратегическую ошибку.
"Обращаемся к США
и Великобритании
, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции
и Китаю
, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России
против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО
", - заявили в украинском МИД
.
Подчеркнули и безальтернативность членства постсоветской республики в этом военно-политическом блоке.
"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявили украинские чиновники.
По их мнению, именно так удастся остановить СВО и пресечь попытки Москвы "помешать евроатлантической интеграции Украины".
Пресс-служба Кремля отреагировала на публикацию заявления МИД Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря в беседе с журналистами отметил, что членство Украины в НАТО абсолютно контрастирует с пониманием Москвой неделимости безопасности.
"Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием, - пояснил Песков. - Это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит – тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию".